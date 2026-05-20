Gelu Voican Voiculescu și-a dat în judecată fiica: el susține că i-a vândut fictiv un conac ca să scape de executare și ea l-a vândut mai departe fără să-i plătească nimic
Postat la: 20.05.2026 |
Un proces civil aflat pe rolul Tribunalului Sibiu are în centru o dispută între Gelu Voican Voiculescu și propria sa fiică, în legătură cu modul în care a fost înstrăinat un imobil din Apoldu de Sus. Reclamantul a cerut instanței anularea unor tranzacții, susținând că acestea ar fi fost fictive, în timp ce pârâții afirmă că vânzările au fost reale și realizate legal, potrivit Turnul Sfatului.
În esență, dosarul pornește de la faptul că fostul demnitar și-a dat în judecată fiica, după ce conacul din Apoldu de Sus a trecut prin mai multe transferuri succesive și a ajuns în final la terți cumpărători. Conflictul este legat de o serie de operațiuni imobiliare contestate, desfășurate în contextul unor litigii mai vechi cu RA-APPS.
Reclamantul a susținut în fața instanței că transferurile au fost doar formale, realizate pentru a evita executarea silită, și că nu ar fi primit efectiv sumele menționate în contracte. În acțiunea formulată, acesta a solicitat constatarea nulității absolute a actelor de vânzare.
Contextul litigiilor și succesiunea tranzacțiilor
Potrivit datelor din dosar, litigiul se desfășoară în paralel cu disputele dintre RA-APPS și fostul demnitar, generate de neplata unor chirii majorate pentru un imobil de protocol din București. În urma acestor litigii, au fost stabilite debite și penalități, iar ulterior a fost inițiată executarea silită.
În acest context, în dosarul nr. 3677/85/2021, reclamantul a susținut că ar fi transferat anumite bunuri către apropiați, inclusiv imobilul din Apoldu de Sus, în condițiile unei presiuni financiare generate de procesele cu RA-APPS.
Reclamantul a arătat că transferurile ar fi fost realizate doar formal, fără remiterea efectivă a sumelor prevăzute în contracte și cu înțelegerea că proprietatea urma să fie readusă în patrimoniul său. În acțiune, acesta a solicitat constatarea nulității absolute a tranzacțiilor, invocând „cauză ilicită" și „frauda la lege".
De cealaltă parte, pârâții au susținut că tranzacțiile au fost reale și că sumele au fost achitate conform contractelor, inclusiv în numerar, aspect consemnat în declarații notariale. Apărarea a invocat și lipsa oricăror interdicții legale de înstrăinare la momentul vânzărilor.
„Faptul că (fiica lui Voiculescu n.r.) i-a prezentat un „plan" în urma căruia ar fi vândut anumite bunuri ulterior finalizării litigiilor sale, sfidează logica. Reclamantul nu explică motivul pentru care ar fi fost necesar un astfel de „plan", atâta timp cât, la data înstrăinării imobilului, nu avea nicio executare în curs, iar litigiile la care se referă erau în stadiu de judecată. Atâta timp cât nu exista nicio interdicție de înstrăinare, reclamantul nu avea nevoie de planuri, putând dispune liber de bunurile sale", se precizează în motivare, potrivit sursei citate.
Pozițiile părților și soluția instanței
În cadrul procesului, apărarea a invocat și faptul că relațiile familiale s-ar fi deteriorat în urma recăsătoririi reclamantului, aspect pe care îl consideră relevant în contextul litigiului. Totodată, fiica acestuia a respins existența unei înțelegeri prealabile privind restituirea imobilului sau simularea tranzacțiilor.
În susținerea poziției sale, aceasta a arătat că imobilul a fost vândut în condițiile în care nu existau sarcini înscrise în cartea funciară și că ulterior a fost revândut unei terțe persoane.
„În legătură cu imobilul, (n.r., prietenul fiicei lui Voican Voiculescu) inițial nu s-a arătat interesat, însă într-un final, la insistențele lor, a acceptat. El ar fi dorit să recondiționeze imobilul și să-l transforme într-o pensiune tradițional săsească.
Reclamantul (n.r., Voican Voiculescu) dorea să părăsească Apoldul de de Sus, fiindcă considera că era prea departe (reclamantul nu avea permis de conducere), că nu mai avea puterea de a se ocupa de imobil, că starea de sănătate a soției sale nu-i permitea să locuiască într-un loc afectat de igrasie și mucegai și prefera să locuiască în București.
(...) Pârâtul nu a avut nicio înțelegere prealabilă cu reclamantul de a-i restitui acestuia imobilul sau de a-i plăti mai mult decât era prevăzut în contractul de vânzare", se arată în motivare.
În ceea ce privește plata, în dosar este consemnată existența unor sume achitate la momentul autentificării contractului și ulterior, inclusiv în numerar.
Reclamantul a refuzat să comenteze detaliat situația în fața presei, invocând caracterul personal al litigiului.
Instanța a respins acțiunea ca nefondată, reținând că probele administrate nu confirmă caracterul fictiv al tranzacțiilor. Judecătorii au avut în vedere înscrisurile notariale, declarațiile părților și principiul protecției cumpărătorilor de bună-credință. Decizia nu este definitivă, Gelu Voican Voiculescu având dreptul de a formula apel în termen de 30 de zile, mai scrie sursa citată.
