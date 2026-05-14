Insula grecească de 8 milioane de euro care se vinde acum la prețul unui apartament: de ce nu o mai vrea nimeni

O insulă grecească promovată în trecut drept o oportunitate exclusivistă pentru investitorii bogați a ajuns să fie scoasă la licitație la un preț comparabil cu cel al unui apartament din Atena.

Este vorba despre Makri, o mică insulă din arhipelagul Echinadelor, în Marea Ionică, care în urmă cu doar câțiva ani era evaluată la 8 milioane de euro și prezentată de agențiile imobiliare de lux ca locația ideală pentru un resort de cinci stele și vile private.

Astăzi, însă, aceeași proprietate pornește de la un preț de numai 247.000 de euro, după ce mai multe tentative de vânzare au eșuat. Diferența uriașă de valoare are la bază o problemă esențială: restricțiile severe impuse de legislația de mediu din Grecia.

Evaluările inițiale ale insulei Makri mizau pe ideea că terenul putea fi transformat într-un complex turistic de lux. Între timp, noile expertize au arătat că o mare parte din suprafață este clasificată drept „pădure privată" și face parte dintr-o zonă protejată.

În aceste condiții, dezvoltările imobiliare ample, inclusiv construirea de hoteluri sau ansambluri turistice, sunt practic interzise. Conform legislației actuale, terenul poate fi folosit doar pentru activități agricole limitate sau pentru forme foarte restrânse de recreere.

Astfel, ceea ce fusese prezentat investitorilor drept o afacere spectaculoasă s-a transformat într-o proprietate cu posibilități minime de exploatare economică. Scăderea dramatică a prețului reflectă tocmai această schimbare radicală de perspectivă.

Makri face parte din același grup de insule din care se află și Oxia, devenită cunoscută după ce a fost cumpărată de fostul emir al Qatarului. De altfel, arhipelagul Echinadelor este învăluit și de numeroase legende. Potrivit mitologiei grecești, insulele ar fi fost nimfe transformate în stânci de un zeu al fluviilor.

Zona are și o puternică semnificație istorică. În apropierea acestor insule ar fi avut loc celebra Bătălie de la Lepanto din 1571, una dintre cele mai importante confruntări navale ale epocii.

Insula Makri are o suprafață de mai puțin de un kilometru pătrat, iar cel mai înalt punct atinge 126 de metri. Pe teren se mai păstrează ruinele a trei construcții, printre care o mică biserică și o casă modestă.