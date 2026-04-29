Lost in translation: O tânără româncă e considerată un veritabil "google translator" intr-un colegiu de top din SUA

Vorbind fluent cinci limbi diferite, studenta de origine română Antonella Brunetti e considerată un veritabil "google translate" uman din Lake Forest High School (Illinois). Antoanella vorbește fluent franceză, italiană, română, spaniolă și engleză.

Obținând certificatul de biliterație în spaniolă și franceză - și vorbind fluent româna, engleza și italiana - Antonella este poliglotă, ceea ce înseamnă - conform definitiei - că poate vorbi patru sau mai multe limbi.

Limba străină nu este însă doar o realizare academică pentru ea: este parte integrantă din viața ei de zi cu zi. Antonella folosește aceste limbi cu succes atunci când călătorește prin Europa. Vizitează România aproape în fiecare vară și Italia în majoritatea verilor. Acolo, folosește ambele limbi zilnic.

Chiar și momentele simple, cum ar fi comandarea dintr-un meniu la un restaurant din România, au contribuit la fluența pe care o are astăzi.

Mama Antonellei este din România, iar tatăl ei este de origine italiană, așa că a învățat aceste limbi de la părinții ei. A învăța și a vorbi fluent cinci limbi nu este o sarcină ușoară: i-au trebuit mulți ani pentru a le stăpâni pe toate.

„Răbdarea este esențială și nu trebuie să-ți fie teamă să greșești. Singura modalitate de a învăța este să fii înconjurat de limbă", a spus Brunetti.

Deși locuiește în Lake Forest, Antonellei îi place să aducă o parte din cultura sa în viața de zi cu zi. Ascultă muzică italiană și spaniolă în mașină când se plimbă prin oraș și ascultă muzică și împreună cu prietenii ei. Mai mult, a frecventat o școală cu predare în limba spaniolă timp de câțiva ani în timpul copilăriei.

În plus, ea participă la multe tradiții românești și italiene. Una dintre preferatele ei este o tradiție românească numită Mărțișor, în care oamenii împart șnururi roșii și albe atașate de mici talismane pentru noroc, pentru a marca începutul primăverii pe 1 martie.

Prietenii Antonellei se bucură foarte mult de talentul ei. Ei se joacă cu ea pentru a încerca să o testeze. Junior Bain Flavin adoră să asculte limbile vorbite de Antonella.

„Jucăm «ce înseamnă asta?», unde o punem la încercare pe Antonella cu Google Translate pentru a vedea dacă găsește cuvântul corect", a spus Flavin.

Antonella mai are nevoie de o singură limbă pentru a vorbi fluent toate limbile romanice, care includ spaniola, franceza, italiana, româna și portugheza. Trebuie doar să învețe portugheza pentru a deveni o adevărată romantică.

„E grozav că ea mă învață toate culturile și tradițiile diferite ale acestor limbi", a spus Flavin.

Articol apărut în revista Lake Forest High School