Finala concursului Eurovision 2026 nu a trecut fără controverse anul acesta. Una dintre cele mai discutate înscrieri ale celei de-a doua semifinale a fost interpretarea câștigătoare a Bulgariei, reprezentată de DARA cu piesa Bangaranga. Una dintre principalele discuții din jurul melodiei nu a fost cauzată de reprezentația scenică, ci de unul dintre autorii piesei Bangaranga.

O echipă condusă de una dintre cele mai controversate și puternice figuri ale showbiz-ului rusesc pare să fi tras sforile din umbră, punând la cale pas cu pas operațiunea microfonului de aur și lăsându-și concurenții înmărmuriți, scriu Banking News Grecia și RBC Ucraina.

Piesa a fost co-scrisă de compozitorul grec Dimitris Kontopoulos, care în anii precedenți a creat melodii Eurovision pentru reprezentanții ruși. Unul dintre colaboratorii săi de lungă durată a fost Philipp Kirkorov, care susține deschis regimul lui Vladimir Putin și războiul din Ucraina.

Televiziunea bulgară se pare că l-a abordat direct pe artist, cerându-i oficial să o susțină pe interpreta Bulgariei în orice mod. Această dezvăluire a fost făcută chiar de Kirkorov în timpul apariției sale la emisiunea de pe YouTube a Yanei Churikova.

Echipa și crearea hitului

Echipa lui Kirkorov s-a apucat imediat de treabă, înscriind nume importante. Printre aceștia se numără compozitorul grec Dimitris Kontopoulos, creatorul ambelor melodii cu care cântărețul rus Sergey Lazarev a concurat în trecut, și experta vocală greacă Victoria Chalkiti.

Prin acest efort comun, s-a născut piesa Bangaranga, dedicată Darei.

„Avea o singură problemă: nu a avut succes, nu a avut un hit. Avea voce, aspect fizic, dans, dar îi lipsea cântecul de referință. Noi, însă, am văzut potențialul. Am văzut imediat că este o adevărată divă", a declarat Kirkorov.

Conexiunile internaționale și regizorul câștigătorilor

Folosind cunoștințele puternice ale vedetei ruse, Bulgaria a reușit să-și asigure regizorul de top care să-i acorde și primul loc.

Kirkorov a ajuns la o înțelegere personală cu Fredrik Rydman, omul care se ascundea în spatele prezentărilor scenice victorioasе ale lui Måns Zelmerlöw pentru Suedia în 2015 și ale lui Nemo pentru Elveția în 2024.

Solicitare de boicot

Din această cauză, pe rețelele de socializare au început să apară apeluri de evitare a votului pentru Bulgaria.

Unii fani ucraineni ai Eurovision au spus că prezența lui Dimitris Kontopoulos în echipa de compozitori ridică serioase semne de întrebare pentru ei, mai ales în contextul războiului aprins al Rusiei împotriva Ucrainei.

În ciuda valului de critici, DARA însăși nu a comentat public scandalul.

Dara a egalat juriul și publicul

Reamintim că, deși pariurile au fost până în ultimul moment favorite pentru duetul din Finlanda (care a fost în final limitat la locul 6), Dara a făcut marea surpriză.

Vedeta pop în vârstă de 27 de ani a eliminat competiția, acumulând un total de 516 puncte.

Bangaranga a realizat ceva extrem de rar, care trebuia să se întâmple încă din 2017: a câștigat primul loc atât la juriu, cât și la public (televoting). Mai exact, a acumulat 204 puncte de la juriu și 312 puncte de la publicul global.

Dara a explicat că piesa se inspiră din Kukeri tradiționali din Bulgaria - bărbați cu deghizări elaborate care dansează ritualic pentru a alunga spiritele rele - combinată cu o estetică pop de înaltă clasă.

„Este incredibil, încă nu am înțeles ce se întâmplă", a declarat Dara încântată la conferința de presă, mulțumindu-le celor care „au simțit puterea bangarangei".