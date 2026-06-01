„Portret național" al britanicilor, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Artista Es Devlin îi invită pe britanici să participe la noua sa operă, un „portret național", un proiect digital realizat cu ajutorul inteligenței artificiale și expus la National Portrait Gallery din Londra.

„În Regatul Unit trăiesc 55 de milioane de adulți. Și dacă am putea apărea cu toții într-o singură imagine, indiferent de originea sau convingerile noastre, chiar dacă opiniile noastre diferă în privința atâtor subiecte?", s-a întrebat artista. „Acest proiect «reimaginează ceea ce ar putea fi identitatea națională»", a adăugat ea într-un interviu acordat AFP.

Es Devlin realizează portrete în creion și cărbune de 30 de ani. Ideea unui „portret național" i-a venit în urmă cu aproximativ trei ani. Ea a perfecționat tehnica în colaborare cu Google Arts and Culture Lab, o entitate a gigantului american care lucrează cu instituții culturale din întreaga lume.

Acest proiect nu ar fi fost posibil fără inteligența artificială, antrenată să genereze un desen în stilul lui Es Devlin. Locuitorii Regatului Unit, cu vârsta peste 18 ani, sunt invitați să-și facă un selfie cu telefonul și să-l publice pe site-ul dedicat acestei „opere de artă colective". Pe baza fotografiei, desenul este realizat în câteva secunde, ca și cum ar fi un portret în cărbune pe care artista îl realizează în acel moment.

La National Portrait Gallery, opera de artă colectivă animată este prezentată pe un ecran, asemănător unui tablou. Se trece de la un chip la altul, ca și cum fiecare persoană s-ar contopi cu următoarea.

Opera se află în aceeași sală cu portretele unor personalități britanice celebre, printre care regele Charles al III-lea, prințesa Kate, primatologul Jane Goodall, editorialista de modă Anna Wintour, fotbalistul Marcus Rashford etc.

„Suntem cu toții împreună în această țară, să apărem cu toții pe acest portret, uniți", le-a spus Es Devlin britanicilor, în cadrul unei conferințe de presă. „Sperăm că mii de oameni din toată țara vor participa", a spus Victoria Siddall, directoarea National Portrait Gallery. Această operă va permite „realizarea unui adevărat portret al națiunii". Opera A National Portrait va fi expusă până pe 27 octombrie.