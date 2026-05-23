Descoperire spectaculoasă în Germania: un „carnet de buzunar" vechi de 800 de ani, găsit într-o toaletă medievală

Arheologii din Germania au făcut o descoperire rară în timpul săpăturilor efectuate în orașul Paderborn: un mic caiet medieval vechi de aproximativ 800 de ani, păstrat într-o stare aproape perfectă, după ce a fost găsit într-o fostă latrină, relatează Smithsonian Magazine.

Specialiștii care lucrează pentru Westphalia-Lippe Regional Association (LWL) au excavat cinci toalete medievale și sperau să găsească obiecte interesante. Totuși, ceea ce au descoperit i-a surprins chiar și pe ei: un carnet de dimensiuni reduse, format din zece pagini, conservat remarcabil în mediul umed și izolat al latrinei.

Caietul este realizat din lemn și ceară și este legat într-o copertă din piele cu simboluri florale de crin, asociate în Evul Mediu cu puritatea. Potrivit specialiștilor, legătura foarte strânsă a protejat paginile interioare de contaminarea provocată de mediul înconjurător timp de secole.

Când restauratorii de la LWL au deschis obiectul, au descoperit că scrisul este încă lizibil. „Textul nu este ușor de descifrat, nici măcar pentru experți", a declarat Barbara Rüschoff-Parzinger, director pentru afaceri culturale în cadrul organizației. Ea a explicat că anumite cuvinte pot fi identificate, însă transcrierea completă va necesita timp, deoarece unele expresii ar putea fi afectate de greșeli de ortografie specifice epocii medievale.

Straturile de ceară de pe pagini permiteau autorului să șteargă textul folosind capătul plat al unui stilus, un instrument folosit frecvent pentru scris în Evul Mediu. Primele analize ale textului sugerează că în carnet erau notate posibile tranzacții comerciale, ceea ce îi determină pe cercetători să creadă că obiectul aparținea unui negustor înstărit.

Arheologii presupun că proprietarul ar fi putut pierde accidental carnetul în toaletă în urmă cu aproximativ opt secole. Descoperirea este considerată una excepțională, deoarece obiectele din lemn, ceară și piele se păstrează foarte rar într-o stare atât de bună după atât de mult timp.

Cercetătorii intenționează să transcrie complet carnetul după ce vor finaliza analiza materialelor fizice din care este realizat. Manuscrisul este scris în limba latină, un detaliu care sugerează că proprietarul provenea din clasa superioară, a explicat arheologul orașului Sveva Gai.

Un alt indiciu privind statutul social al persoanelor care foloseau latrina îl reprezintă fragmentele de mătase descoperite în interior, despre care specialiștii cred că ar fi fost utilizate drept hârtie igienică. Descoperirea a fost făcută în timpul unor săpături arheologice realizate înaintea construcției unei clădiri administrative municipale în centrul orașului Paderborn.

Latrinele medievale găsite sub clădiri din perioada modernă timpurie au rămas sigilate ermetic timp de secole, transformându-se într-o adevărată capsulă a timpului care oferă informații despre viața cotidiană de acum 800 de ani. Potrivit Barbarei Rüschoff-Parzinger, reprezentantă a Westphalia-Lippe Regional Association, latrinele reprezintă aproape întotdeauna o sursă extrem de valoroasă pentru arheologi.

Condițiile de umiditate și compoziția solului din regiune, combinate cu etanșeitatea încăperilor, au creat mediul perfect pentru conservarea unui artefact atât de fragil. Însă obiectele nu au fost singurele lucruri păstrate intacte. Restauratoarea LWL, Susanne Bretzel, a declarat că descoperirea avea încă un miros neplăcut chiar și după atâtea secole petrecute în subteran.

Specialiștii cred că obiectele valoroase ajungeau accidental în astfel de locuri, similar modului în care monedele sau alte obiecte scapă astăzi din buzunare și cad în toaletă. Cercetătorii presupun că așa a ajuns și carnetul din lemn și piele în latrina medievală din Germania. Nu este clar dacă proprietarul nu și-a dat seama că l-a pierdut sau dacă a considerat că recuperarea lui nu merită efortul.

„Trebuie să ne amintim că și oamenii din trecut scăpau lucruri în toalete, la fel ca noi astăzi", a explicat istoricul Katherine Weikert în podcastul „HistoryExtra". „Obiectul cade, este acoperit de reziduuri, iar dacă acea groapă nu este curățată sau este abandonată, rămâne acolo timp de secole, așteptând să fie descoperit. Iar acest lucru este extraordinar", a adăugat istoricul.