Londra va avea primul muzeu oficial The Beatles în locul ultimului concert al trupei

Primul muzeu oficial The Beatles din Londra va fi deschis anul viitor în clădirea din Mayfair unde trupa și-a înregistrat ultimul album și a susținut ultimul concert, a anunțat luni Paul McCartney, transmite MEDIAFAX.

Muzeul, numit „The Beatles at 3 Savile Row", va avea șapte etaje cu materiale de arhivă care nu au mai fost expuse până acum și o reconstrucție a studioului de la subsol unde trupa a înregistrat albumul „Let It Be" din 1970, conform AFP și The Guardian.

Vizitatorii vor putea urca și pe acoperișul clădirii, locul unde formația a susținut celebrul concert din 1969, ultima apariție publică a trupei.

„Turiștii vin în Anglia și pot merge la Abbey Road, dar nu pot intra înăuntru, așa că mi s-a părut o idee extraordinară", a declarat Paul McCartney pentru BBC.

Proiectul a fost inițiat de Apple Corps, compania care administrează afacerile trupei încă din 1968. Clădirea de pe Savile Row a fost sediul formației înainte de destrămarea din 1970.

Directorul executiv al companiei, Tom Greene, a spus că fanii fotografiază zilnic exteriorul clădirii, iar de anul viitor vor putea vizita toate cele șapte etaje și acoperișul rămas aproape neschimbat din 1969.

Muzeul va include și expoziții temporare, precum și un magazin pentru fani.

Ringo Starr a descris expoziția drept „o întoarcere acasă".

Orașul Liverpool, locul de origine al trupei, are deja două muzee dedicate formației, Liverpool Beatles Museum și The Beatles Story, însă acestea nu sunt licențiate oficial de Apple Corps.