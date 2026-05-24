Cercetătorii au identificat o legătură între activitățile culturale și încetinirea îmbătrânirii biologice
Postat la: 24.05.2026 |
Un nou studiu arată că participarea regulată la activități artistice și culturale poate încetini îmbătrânirea biologică, cu efecte similare exercițiilor fizice, potrivit Mediafax.
Persoanele care participă regulat la activități artistice și culturale ar putea îmbătrâni mai lent la nivel biologic, arată un studiu al University College London (UCL), care compară efectele acestora cu cele ale exercițiilor fizice, relatează Euronews.
Cercetarea, publicată în revista „Innovation in Aging", precizează că implicarea constantă a oamenilor în activități precum vizitarea muzeelor, cântatul într-un cor sau participarea la cursuri creative poate avea efecte pozitive asupra organismului, inclusiv asupra ADN-ului.
Studiul a analizat datele a 3.556 de adulți din Marea Britanie. Apoi a fost realizată o comparație cu răspunsurile din sondaje care includeau analize de sânge ale persoanelor. S-au putut observa diferențe între frecvența activităților culturale și modificările chimice ale ADN-ului asociate cu îmbătrânirea biologică.
Rezultatele arată că persoanele care se implică mai des în activități artistice și culturale, și participă la mai multe tipuri de astfel de activități, par să aibă un ritm mai lent de îmbătrânire biologică.
Cei care participau cel puțin o dată pe săptămână la astfel de activități culturale păreau să îmbătrânească cu aproximativ 4% mai lent decât cei care le făceau rar.
Cercetătorii au observat că diferența este comparabilă cu cea dintre persoanele care fac activități fizice în mod regulat și cele sedentare.
Autorul principal, Feifei Bu, a declarat: „Studiul nostru oferă primele dovezi că implicarea în arte și cultură este legată de un ritm mai lent al îmbătrânirii biologice. Acest lucru se bazează pe un număr tot mai mare de dovezi despre impactul artelor asupra sănătății, activitățile artistice demonstrându-se că reduc stresul, reduc inflamația și îmbunătățesc riscul de boli cardiovasculare, așa cum se știe că face exercițiile fizice."
Rezultatele au fost mai evidente în rândul adulților de peste 40 de ani și au rămas valabile chiar și după adăugarea unor factori precum greutatea, fumatul, educația sau venitul.
„Aceste rezultate demonstrează impactul artelor asupra sănătății la nivel biologic. Ele oferă dovezi pentru ca implicarea în artă și cultură să fie recunoscută ca un comportament care promovează sănătatea, într-un mod similar cu exercițiile fizice.", a precizat autoarea principală, Daisy Fancourt.
„Studiul nostru sugerează, de asemenea, că implicarea într-o varietate de activități artistice poate fi utilă. Acest lucru se poate datora faptului că fiecare activitate are diferite «ingrediente» care ajută la sănătate, cum ar fi stimularea fizică, cognitivă, emoțională sau socială.", a adăugat ea.
Printre cele mai interesante aspecte ale studiului este faptul că cercetătorii au folosit șapte tipuri de „ceasuri epigenetice", instrumente care analizează modificările chimice ale ADN-ului pentru a estima ritmul îmbătrânirii biologice.
Două dintre ele, DunedinPoAm și DunedinPACE, măsoară cât de repede îmbătrânește organismul, iar scorurile mai mari sunt asociate cu riscuri mai mari de boli.
În cazul DunedinPACE, participarea la activități artistice de cel puțin trei ori pe an a fost asociată cu o îmbătrânire cu 2% mai lentă, participarea lunară cu 3%, iar cea săptămânală cu 4%, comparativ cu persoanele care participă rar.
Cercetătorii au comparat această diferență cu cea observată între fumători și foști fumători.
La testul PhenoAge, persoanele implicate săptămânal în activități culturale păreau, în medie, cu aproximativ un an mai tinere biologic decât cele care participau rar.
Prin comparație, activitatea fizică regulată era asociată cu o diferență de puțin peste jumătate de an. Cercetătorii spun însă că exercițiile fizice rămân cele mai importante pentru sănătate, iar arta nu le înlocuiește, ci, mai degrabă, le completează.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Dan Negru dezvăluie ce îi propunea Horia Moculescu atunci când îl suna
Dan Negru ramane unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din Romania, iar emisiunea „Jocul cuvintelor" ...
-
Descoperire spectaculoasă în Germania: un „carnet de buzunar" vechi de 800 de ani, găsit într-o toaletă medievală
Arheologii din Germania au facut o descoperire rara in timpul sapaturilor efectuate in orașul Paderborn: un mic caiet me ...
-
Cercetătorii încep să afle de ce uriașul dinozaur T.Rex avea membre nepotrivit de mici
Deși brațele minuscule ale dinozaurului T. rex au devenit subiect de ironii constante, o echipa de cercetatori de la Uni ...
-
Gelu Voican Voiculescu și-a dat în judecată fiica: el susține că i-a vândut fictiv un conac ca să scape de executare și ea l-a vândut mai departe fără să-i plătească nimic
Un proces civil aflat pe rolul Tribunalului Sibiu are in centru o disputa intre Gelu Voican Voiculescu și propria sa fii ...
-
Florin Chilian îl acuză de plagiat pe Mihai Mărgineanu: "Ai furat cântecele adolescențelor noastre și ai spus că-s ale tale!"
Florin Chilian il acuza de plagiat pe Mihai Margineanu: "Ai furat cantecele adolescențelor noastre și ai spus ca-s ale t ...
-
Ce înseamnă „Bangaranga"? Explicația din spatele piesei care a câștigat Eurovision 2026
Bulgaria a caștigat finala Eurovision Song Contest 2026, dupa ce reprezentanta sa, Dara, s-a clasat pe primul loc in urm ...
-
Rusia a băgat „Bangaranga" în Eurovision. Reprezentanta Bulgariei a fost ghidată din umbră de un star pop rus pro-Putin și de echipa lui
Finala concursului Eurovision 2026 nu a trecut fara controverse anul acesta. Una dintre cele mai discutate inscrieri ale ...
-
Cabral și Andreea Ibacka au confirmat: S-au despărțit - Cum au anunțat această schimbare majoră
Cabral și Andreea Ibacka au confirmat: S-au desparțit - Cum au anunțat aceasta schimbare majora. Dupa mai multe zile de ...
-
Un marocan s-a proclamat Rege al Elveției! Trucul juridic prin care își ridică acum un adevărat imperiu
Într-o țara care nu a avut niciodata o monarhie oficiala, un barbat de 31 de ani a decis ca poate deveni chiar el ...
-
"Ia mai duceți-vă la origini!" spune Elena Cârstea către cei care au criticat negativ participarea Alexandrei Căpitănescu la Eurovision
Elena Carstea a avut o reacție ferma dupa calificarea Alexandrei Capitanescu in marea finala Eurovision 2026. Artista a ...
-
Ce cotă are România la Eurovision pe Polymarket și la casele de pariuri. Alexandra Căpitănescu, șanse reale să câștige competiția
Eurovision Song Contest 2026 se apropie de finala, iar Romania incepe sa urce in clasamentele realizate de casele de par ...
-
Insula grecească de 8 milioane de euro care se vinde acum la prețul unui apartament: de ce nu o mai vrea nimeni
O insula greceasca promovata in trecut drept o oportunitate exclusivista pentru investitorii bogați a ajuns sa fie scoas ...
-
E nebunie în Italia - Copilul cu trei părinți: o mamă și doi tătici. Decizia istorică în instanță care a împărțit lumea în două
O hotarare a unei instante din Italia i-a acordat unui copil in varsta de patru ani dreptul de a avea trei parinti recun ...
-
John Malkovich a făcut un film pe care nimeni din această generație nu îl va vedea. Va putea fi văzut abia în 2115
Un film pe care nimeni nu il va vedea vreodata. Nu pentru ca e pierdut sau interzis, ci pentru ca a fost construit sa aș ...
-
Londra va avea primul muzeu oficial The Beatles în locul ultimului concert al trupei
Primul muzeu oficial The Beatles din Londra va fi deschis anul viitor in cladirea din Mayfair unde trupa și-a inregistra ...
-
Cunoscută prezentatoare vorbește despre modul în care a fost abuzată fizic și psihic timp de doi ani
O cunoscuta jurnalista de la Digi FM a gasit puterea sa vorbeasca despre drama pe care a trait-o timp de doi ani. Aceast ...
-
Poza unei angajate care lucra pe laptop de pe plajă a stârnit controverse: "Nu-i de mirare că oamenii sunt chemați din nou la birou"
O tanara a starnit un val de dezbateri pe rețelele de socializare dupa ce a pus o poza de pe plaja cu laptopul in mana ș ...
-
Cum îți dai seama că îți e foame cu adevărat și nu e doar "Food noise": Ce înseamnă că te gândești tot timpul la mâncare - - Exquis
Mancarea e o parte importanta din viața tuturor. Ne ajuta sa traim, dar ne provoaca și placere. Ce se intampla insa atun ...
-
Lost in translation: O tânără româncă e considerată un veritabil "google translator" intr-un colegiu de top din SUA
Vorbind fluent cinci limbi diferite, studenta de origine romana Antonella Brunetti e considerata un veritabil "google tr ...
-
Ion Țiriac depre cei doi elefanți pe care i-a împușcat: "Unul era atât de bătrân..."
Miliardarul Ion Țiriac (86 de ani) vrea sa faca un muzeu al animalelor destinat copiilor, recunoscand ca in trecut a imp ...
-
Iar o sa ia bătaie acasă! Macron s-a dat iarăși la Meloni: cei doi lideri europeni din nou virali după încă un gest straniu surprins de camere
Un gest aparent banal intre doi lideri europeni a devenit viral și a deturnat atenția de la unul dintre cele mai sensibi ...
-
Spielberg spune că noul său film despre extratereștri oferă „mai mult adevăr decât ficțiune"
Steven Spielberg a descris filmul sau din 1977 despre OZN-uri, „Întalniri apropiate de gradul trei", drept o ...
-
Auzea voci care îi spuneau că are o tumoră pe creier. Medicii au verificat și era adevărat
O femeie de 40 de ani din Marea Britanie a ajuns la medici convinsa ca iși pierde mințile, dupa ce a inceput sa auda voc ...
-
Panourile anti-cezariană din București, comandate de o fundație care promovează teorii ale conspirației despre „distrugerea rasei albe" și „război genetic"
Zeci de panouri publicitare amplasate la inceputul lunii aprilie in Capitala atrag atenția cu mesaje impotriva nașterii ...
-
Becali și-a construit buncăr antiatomic sub o biserică
Biserica pe care omul de afaceri Gigi Becali o ridica in Pipera va dispune de un buncar antiatomic, a povestit intr-o di ...
-
Insula apropiată de România, unde oamenii trăiesc cel mai mult: Majoritatea depășesc 90 de ani și se declară activi sexual
Insula greceasca Ikaria, cu o suprafața de 99 de mile patrate in Marea Egee, gazduiește mai mulți nonagenari decat orice ...
-
Dacă și asta e vreo coincidență: Papa Leon al XIV-lea seamănă leit cu Papa Leon al XIII-lea
Odata cu alegerea recenta a Papei Leon al XIV-lea, aceasta paralela cu predecesorul sau nominal Leon al XIII-lea a deven ...
-
Daună totală în povestea româncei care a câștigat jumătate de milion de euro la loterie și a fugit de acasă: Biletul este necâștigător
Cazul care a ținut Italia cu sufletul la gura și a devenit una dintre cele mai urmarite povești din ultimele luni are un ...
-
Jessie Baneș pornește un nou proiect la Gold FM. Emisiunea „Fără Filtru" va avea premiera joi, 9 aprilie, de la orele 18.00
Misiunea GOLD FM de a spune adevarul și de a-și informa ascultatorii in mod corect, fara ascunzișuri și „fara perd ...
-
Prostituția Tantrică: Apple a facut un film despre guru Bivolaru care face furori în străinătate
Documentarul Twisted Yoga produs de Apple TV este despre guru Bivolaru, foarte cunoscut de romani, dar mai puțin in stra ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu