Cabral și Andreea Ibacka au confirmat: S-au despărțit - Cum au anunțat această schimbare majoră. După mai multe zile de speculații apărute în spațiul public, Andreea Ibacka a confirmat oficial despărțirea de Cabral. Vedeta a transmis un mesaj amplu în mediul online, în care a făcut precizări despre situația personală, punând capăt zvonurilor apărute în ultima perioadă.

Cei doi au format unul dintre cele mai cunoscute și apreciate cupluri din showbizul românesc. Relația lor a părut, pentru mult timp, una stabilă și discretă, construită departe de scandaluri. Au împreună doi copii și au reușit să își păstreze viața de familie relativ ferită de expunerea excesivă. Tocmai de aceea, vestea separării a venit ca o surpriză pentru public, mai ales în contextul în care cei doi nu au lăsat niciodată să se întrevadă un astfel de scenariu.

Cabral și Andreea Ibacka au divorțat după 18 ani de relație

În cele din urmă, după zile întregi de speculații, Cabral și Andreea Ibacka au confirmat faptul că nu mai formează un cuplu.

Am citit în ultimele zile multe lucruri despre noi. Unele exagerate, altele complet false. Și pentru că ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul', este prima parte din mesajul semnat de amândoi.

Cum gestionează cei doi despărțirea

Discreți din fire, cei doi au ales să nu dezvăluie motivele care au produs ruptura dintre ei. În aceste momente grele, Andreea și Cabral Ibacka prioritizează bunăstarea copiilor, fiind conștienți că schimbarea îi va afecta pe ei cel mai mult.

„După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem mai departe. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt.

Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile.

Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul pe celălalt. Și poate că asta e partea mai tristă.

Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia așa cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape.

Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei.

Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, pentru liniștea lor și pentru echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea.

Sunt doi copii care au nevoie de timp, blândețe și protecție, iar acesta este singurul lucru care contează cu adevărat pentru noi acum.

Vă rugăm să nu mai căutați vinovați. Nu va exista un scandal pe care noi să îl hrănim public. Toate supozițiile apărute sunt false și nu vom intra într-un joc al explicațiilor și dezmințirilor fără sfârșit.

Ne e greu? Da, ne e foarte greu. Și, sincer, asta e doar la noi și nu cerem nici înțelegere și nici compasiune - oamenii au probleme mult mai mari decât ce se întâmplă sub acoperișul nostru.

Alegem să păstrăm respectul, discreția și să ținem pentru noi lucrurile care aparțin intimității familiei noastre', s-a încheiat mesajul de despărțire al cuplului.