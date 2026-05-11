Poza unei angajate care lucra pe laptop de pe plajă a stârnit controverse: "Nu-i de mirare că oamenii sunt chemați din nou la birou"
Postat la: 10.05.2026 |
O tânără a stârnit un val de dezbateri pe rețelele de socializare după ce a pus o poză de pe plajă cu laptopul în mână și a vorbit despre beneficiile muncii remote. Alături de imaginea publicată pe internet, tânăra a descris pe scurt cum a decurs o zi obișnuită de muncă, lucru care a stârnit discuții despre cât de productiv poate fi un angajat care lucrează așa.
"Astăzi am mers la plajă, într-o joi, în timpul programului de lucru. Nu eram în vacanță, nu mi-am luat concediu medical și nu am chiulit. Doar am lucrat. Ziua mea a început cu o cafea cu gheață băută în pat, ca de obicei. Apoi m-am așezat la lucru: e-mailuri, mesaje cu clienții, Slack intern și carduri Trello. La ora 10.00 am ieșit să îmi fac unghiile, timp în care am răspuns de pe telefon la câteva mesaje de serviciu", a scris femeia.
După ce s-a dus acasă pentru a lua prânzul și a-și duce copilul la creșă, ea a revenit la plajă. "Am stat la soare, am mâncat pepene și am înotat în mare. După aceea, m-am instalat sub umbrelă, am deschis laptopul și am continuat să lucrez. Am încheiat ziua de lucru la ora 18:00, apoi m-am mai întins încă o jumătate de oră la soare. La final, mi-am luat băiețelul și am mers acasă. Asta a fost ziua mea de joi: o zi normală și productivă de lucru, doar că într-un decor mai puțin obișnuit", a relatat aceasta.
Deși ar părea un job de vis, oamenii au avut reacții diverse. De la "Nu-i de mirare că oamenii sunt chemați din nou la birou de către companii" și "Nu vezi de soare în ecran, ți se termină bateria la laptop dacă muncești pe bune, vine un vânt și îți aduce nisip pe tastatură, vin oameni, te deranjează, îți pierzi concentrarea", până la reacții foarte pozitive "Într-o lume normală la cap, teoretic nu ar trebui să fie asta o problemă, dacă livrezi totul la timp și îți faci treaba la fel de bine ca acasă sau ca la birou", a comentat un alt internaut, potrivit Adevărul.
Un alt utilizator consideră că biroul nu este neapărat un spațiul ideal în care să te poți concentra. "Pe plajă ai chiar mai puține distrageri decât la birou, unde se găsește să fie o reparație și te termină la cap bormașina, te cheamă cineva la o țigară, altcineva la o cafea, te duci în sală pentru ședințe și te întrerupi când se întunecă, pentru că vrei să ajungi acasă. Munca peste program, în regim de lucru de acasă, e mult mai ușor de făcut", a scris acesta.
Un alt utilizator a comentat că angajații care merg la birou observă de multe ori absența colegilor care lucrează "de pe plajă." „Lucrez de la distanță de mulți ani și se simte care sunt colegii de la plajă și care sunt cei serioși. De cele mai multe ori, colegii de la plajă au rezultate foarte slabe, inițiativa este zero și comunicarea tot zero. Primii care au de suferit sunt colegii, pentru că, de obicei, ei trebuie să preia lucrurile pe care ar fi trebuit să le facă "băiatul de la plajă"", a scris acesta.
Unii români susțin în continuare că întoarcerea la birou înseamnă eficiență: "Stați liniștiți, în România oricum nu își permite nimeni să lucreze de pe plajă", concluzionează un alt internaut.
Munca de acasă este văzută de mulți ca pe un model flexibil care oferă un echilibru mai bun între viața personală și cea profesională, dar care vine cu provocări legate de organizare și izolarea socială. Printre cele mai mari avantaje sunt economia de bani și timp, dar și flexibilitatea. Se scad din start banii pentru combustibil sau transportul în comun, iar o masă preparată acasă este de asemenea mai ieftină decât o masă în oraș.
Pe de altă parte, lipsa interacțiunii cu alți oameni poate duce la izolare socială și poate face ca echipele să funcționeze mai greu. De asemenea, granița dintre viața privată și muncă devine difuză, existând tendința de a lucra chiar mai mult peste program peste program.
