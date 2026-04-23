Ion Țiriac depre cei doi elefanți pe care i-a împușcat: "Unul era atât de bătrân..."
Postat la: 23.04.2026 |
Miliardarul Ion Țiriac (86 de ani) vrea să facă un muzeu al animalelor destinat copiilor, recunoscând că în trecut a împușcat doi elefanți. Dezvăluirea lui Ion Țiriac fost făcută la emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia, „Prietenii lui Ovidiu". Omul de afaceri a fost recent în China, pentru a se inspira.
"Am văzut fabrici de natură artificială. Frunze, iarbă, care mie îmi trebuie pentru că vreau să fac Muzeul Animalelor. Îl fac lângă cel al mașinilor din Otopeni. Nu vreau să-i spun al vânătorii, pentru că sunt prea multe discuții. O să fie Muzeul Animalelor pentru copii. Îmi aduc toate animalele pe care le am la Brașov, naturalizate, nu împăiate. Am elefanți, girafe... Prietenii mei i-au văzut, dar acum vreau să le aduc copiilor! Acolo o să fie o coadă mare, copiii n-au văzut în viața lor așa ceva. Cum să stea ei în viața lor în fața unui elefant?! Îmi trebuie 500 de metri de ecrane", a precizat Ion Țiriac. "În 60 de ani am împușcat doi elefanți. Unul era atât de bătrân, în Tanzania, că-i ajungeau colții pe pământ. Iar pe-al doilea l-am împușcat în Botswana. Am văzut zece mii de elefanți, dar doar doi am împușcat în 60 de ani", a mai spus Ion Țiriac.
