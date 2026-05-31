Câtă carne este recomandat să mâncăm pe săptămână pentru un stil de viață echilibrat. Explicațiile Mihaelei Bilic
Postat la: 31.05.2026 |
O întrebare care îi preocupă pe mulți români atenți la calorii și colosterol primește un răspuns de la nutriționista Mihaela Bilic: ce cantitate de carne se recomandă să mâncăm pe săptămână.
Deși tot mai mulți români consumul constant de carne, din considerente de sănătate, specialiștii în nutriție atrag atenția că există un nivel optim de consum care poate susține echilibrul necesar de proteine în organism. Există însă o așa-zisă cantitate corectă, care, odată respectată, asigură echilibrul necesar, potrivit nutriționistei Mihaela Bilic.
Cantitatea de carne recomandată pe săptămână
Potrivit Mihaelei Bilic, cantitatea de carne recomandată este de 500 de grame pe săptămână.
Nutriționistul explică și cum ar trebui structurată, pe șapte zile, această cantitate: trei porții de carne (aproximativ 500 de grame în total, inclusiv mezelurile), două porții de pește și două zile în care să se consume proteine vegetale (fasole, mazăre, năut, linte).
"Cantitatea corectă ar trebui să fie 500 de grame pe săptămână, dacă ținem cont că o porție corectă are 150 de grame și dimensiunea unui pachet de cărți de joc.. ar trebui așa într-un calcul grosier ca în aceste 500 g să ne intre cam trei porții de carne pe săptămână, dar atenție, asta inclusiv mezelurile, nu doar friptură!", consideră Mihaela Bilic.
Recomandări pentru mesele de Rusalii
Și pentru că tot suntem în de mini-vacanța de Rusalii, Bilic vine și cu recomandări pentru mesele de sărbătoare, subliniind că avem nevoie de "libertatea" unei zile pe săptămână în care să uităm "de diete, număr de calorii și reguli de nutriție".
"Din păcate, tot mai multe persoane se simt vinovate și sunt stresate de abaterile de la dietă, care sunt inevitabile atunci când ieșim din programul nostru controlat și disciplinat. Nu poți merge în vizită cu caserola de mâncare dietetică după tine și nici nu poți refuza invitația la un grătar de teamă să nu încalci regulile impuse de cura de slăbire. Aflați că nu există o dietă perfectă prescrisă de un nutriționist, alimentația optimă pentru tine trebuie să o descoperi singur.
Alimentație bazată pe echilibru
O alimentație sănătoasă și echilibrată înseamnă să mănânci produse care-ți plac, să-ți satisfaci nevoile energetice și nutriționale, să ai grijă și de corpul tău dar și de bacteriile intestinale cu care coabitam și care au un meniu total diferit decât cel recomandat pentru slăbit. Dieta potrivită pentru tine trebuie să fie un mod de alimentație pe care îl poți respecta pe termen lung, care să fie flexibil, fără reguli drastice, care nu-ți impune niciun fel de restricții. Să poți să te bucuri de momentele în care mănânci dulciuri sau fast-food fără să te simți vinovat!
Nicio problemă, nicio tragedie, nu ne îngrășăm dintr-o masă și nici nu slăbim dacă sărim peste una. Alegeți-vă o zi pe săptămână în care să uitați de diete, număr de calorii și reguli de nutriție - avem nevoie de această libertate, este esențială pentru echilibrul nostru psihic. Încercați să vă bucurați de mâncare fără să vă judecați! Nu există permis și interzis, bine și rău. Lăsați mâncarea să fie ceea ce trebuie să fie: o sursă de nutrienți, o hrană, o bucurie pentru sufletul vostru. Iar de mîine, sau de luni, suntem din nou cuminți!", a scris, pe Facebook, Mihaela Bilic.
