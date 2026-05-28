Pâinea care poate provoca AVC: Ce conține aceasta de o face periculoasă pentru sănătate
Postat la: 28.05.2026 |
Pâinea care poate provoca AVC: Ce conține aceasta de o face periculoasă pentru sănătate. Pâinea este nelipsită de pe masa multor români și, pentru mulți, pare unul dintre cele mai simple și sigure alimente de zi cu zi. Totuși, specialiștii atrag atenția că anumite tipuri de pâine pot avea un efect mai mare asupra sănătății decât se credea până acum.
Problema nu este pâinea în sine, ci cantitatea de sare ascunsă în unele produse foarte consumate. O amplă cercetare internațională, publicată în prestigiosul British Medical Journal și realizată pe peste 130.000 de persoane, a analizat legătura dintre consumul de sare și sănătatea cardiovasculară. Rezultatele au atras atenția medicilor: persoanele care consumau frecvent pâinea cu un conținut ridicat de sare prezentau un risc cu 33% mai mare de evenimente cardiovasculare majore, precum infarctul sau accidentul vascular cerebral, iar riscul de AVC era cu 47% mai mare.
Potrivit cercetării, cele mai mari probleme apar în cazul pâinii cu multă sare. În această categorie intră frecvent pâinea albă industrială, pâinea toast ambalată și anumite baghete produse în serie, unde sarea este folosită pentru a intensifica gustul și pentru a compensa procesele rapide de fermentație. Specialiștii explică faptul că excesul de sare favorizează retenția de apă și afectează elasticitatea vaselor de sânge. În timp, acest proces poate slăbi arterele și poate favoriza formarea cheagurilor, care ajung să blocheze circulația sângelui către creier și cresc riscul de accident vascular cerebral.
Experții în sănătate consideră că, atunci când un produs depășește 1,1 grame de sare la 100 de grame de pâine, acesta devine un factor de risc pentru sistemul cardiovascular. Cantitatea poate părea mică la prima vedere, dar consumul zilnic se adună rapid. De exemplu, jumătate de baghetă albă clasică, aproximativ 120 de grame, poate însemna echivalentul unei jumătăți de linguriță de sare. Dacă la aceasta se adaugă câteva felii de pâine toast pe parcursul zilei, aportul de sare crește rapid și poate ajunge la o mare parte din doza zilnică maximă recomandată.
Pentru organism, impactul poate fi comparabil cu un consum constant de gustări sărate, fără ca persoana să realizeze acest lucru. Medicul diabetolog și nutriționist francez Boris Hansel atrage atenția asupra acestui aspect. Potrivit specialistului, pâinea contribuie semnificativ la aportul zilnic de sare și reprezintă una dintre cele mai importante surse de sodiu din alimentație. Reducerea consumului zilnic chiar și cu unul sau două grame de sare poate avea un efect important la nivelul întregii populații și poate reduce considerabil numărul accidentelor vasculare cerebrale și al infarctelor.
Medicii spun clar că pâinea nu trebuie eliminată din alimentație. Important este tipul ales și modul în care este preparată. Una dintre cele mai recomandate variante rămâne pâinea integrală cu maia naturală. Fermentația lentă oferă gust fără exces de sare și ajută la menținerea unui indice glicemic mai scăzut. De asemenea, pâinea de secară și cea din speltă sunt considerate alternative mai potrivite.
Pentru cei care preferă bagheta clasică, specialiștii recomandă varianta „tradițională", care are o compoziție reglementată și, de regulă, un profil nutrițional mai bun decât pâinea albă obișnuită. Medicii recomandă și alegerea produselor de la brutării artizanale care reduc cantitatea de sare și pun accent pe fermentația naturală. Un gest simplu făcut zilnic poate conta mai mult decât pare atunci când vine vorba despre sănătatea inimii și a vaselor de sânge.
