Un chirurg de renume mondial explică ce băutură poate fi considerată "moartea lichidă": Face cel mai mult rău organismului
Postat la: 02.06.2026 |
Dr. Jeremy London, specialist cu certificări în chirurgie generală, vasculară și toracică, a publicat pe Instagram o listă cu patru lucruri pe care nu le consumă niciodată. Unul dintre ele a surprins pe toată lumea: nu e alcoolul, nu e cafeaua. Băuturile răcoritoare sunt „moartea lichidă" și nu ar trebui consumate niciodată. Este verdictul unui chirurg cardiac cu triplă certificare, Jeremy London, care a publicat lista lucrurilor pe care le evită complet, stârnind un val de reacții pe rețelele sociale.
Mesajul medicului a fost fără echivoc. Despre băuturile carbogazoase, dr. London a spus că sunt „moarte lichidă". Oamenii pur și simplu nu ar trebui să le bea. Fără excepții, fără moderație. "Punct. Gata."
- Pe primul loc în lista sa se afla fumatul, pe care l-a descris ca fiind fără îndoială cel mai distructiv obicei pentru organism. Afectează plămânii, crește riscul de cancer, atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale.
- Alcoolul a ocupat locul al doilea. Medicul l-a catalogat drept toxic pentru fiecare celulă din corp. A mărturisit că renunțarea la el a fost una dintre cele mai importante decizii din viața sa de adult.
- Pe locul al treile a pus băuturile racoritoare, fie carbogazoase, fie sub asa zisa forma de "naturale", pentru ca si acestea din urma sunt din extract de fructe, cu arome si indulcitori, cu chimicale de conservare, dar mai ales, contin fructoza fara a fi asociata cu fibra fructelor.
- Pe locul patru s-au aflat pâinea, pastele și făinurile rafinate, pe care le-a legat direct de controlul greutății: 80% din rezultate țin de dietă, doar 20% de exercițiu fizic.
Ulterior, într-un interviu, dr. London a nuanțat: a recunoscut că formularea „moarte lichidă" a fost gândită să atragă atenția, dar și-a menținut poziția. Problema nu este doar conținutul caloric ridicat, ci și faptul că oamenii nu conștientizează câte calorii primesc din băuturile îndulcite.
Un alt specialist, dr. William Li, a susținut aceeași idee într-un podcast: consumul ridicat de sucuri carbogazoase este asociat cu boli metabolice, cardiovasculare și risc crescut de cancer. El a subliniat că problema nu este zahărul în sine, ci mixul de aditivi, coloranți, conservanți și stabilizatori - o expunere cronică, acumulată în timp.
