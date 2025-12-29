Funcția pe care a ocupat-o soția lui Radu Miruță. Ministrul respinge orice legătură politică

Andreea Elena Miruță, medic primar oftalmolog, a fost numită în vara anului 2025 coordonator al Ambulatoriului Spitalului de Urgență din Târgu Jiu. Aceasta a preluat funcția la aproape două luni după ce soțul său, Radu-Dinel Miruță, a devenit „ministeriabil cu acte în regulă".

Rolul de coordonator nu presupune salariu suplimentar și nu implică atribuții administrative. Principala responsabilitate a Andreei Elena este de a facilita comunicarea între personal și conducerea spitalului și de a contribui la buna desfășurare a activităților pentru pacienți. Radu-Dinel Miruță a făcut primul pas în Guvern pe 23 iunie 2025, când a preluat funcția de ministru al Economiei. A devenit ulterior, în decembrie 2025, ministru titular al Apărării Naționale, preluând funcția de la Ionuț Moșteanu.

După ce informațiile despre numirea Andreei Elena Miruță la Spitalul din Târgu Jiu au apărut în presă, Radu Miruță a reacționat pe rețelele sociale, respingând orice legătură între cariera soției sale și funcțiile sale guvernamentale. În mesajul său, ministrul a subliniat că nu există combinații sau favorizări:

„Atacurile murdare nu mă opresc. Nu cedez! Știu că ceea ce fac deranjează, altfel nu mi-aș explica avalanșa de acuzații bazate pe neadevăruri și supoziții. V-am promis că voi vorbi deschis și mă țin de cuvânt: nu am făcut combinații, nu fac și nu voi face. Nici pentru mine, nici pentru alții, nici pentru soția mea. Este medic, muncește și performează fără să primească niciun leu în plus. Este nedrept să-i fie puse la îndoială calitățile profesionale."