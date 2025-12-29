Funcția pe care a ocupat-o soția lui Radu Miruță. Ministrul respinge orice legătură politică
Postat la: 29.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Andreea Elena Miruță, medic primar oftalmolog, a fost numită în vara anului 2025 coordonator al Ambulatoriului Spitalului de Urgență din Târgu Jiu. Aceasta a preluat funcția la aproape două luni după ce soțul său, Radu-Dinel Miruță, a devenit „ministeriabil cu acte în regulă".
Rolul de coordonator nu presupune salariu suplimentar și nu implică atribuții administrative. Principala responsabilitate a Andreei Elena este de a facilita comunicarea între personal și conducerea spitalului și de a contribui la buna desfășurare a activităților pentru pacienți. Radu-Dinel Miruță a făcut primul pas în Guvern pe 23 iunie 2025, când a preluat funcția de ministru al Economiei. A devenit ulterior, în decembrie 2025, ministru titular al Apărării Naționale, preluând funcția de la Ionuț Moșteanu.
După ce informațiile despre numirea Andreei Elena Miruță la Spitalul din Târgu Jiu au apărut în presă, Radu Miruță a reacționat pe rețelele sociale, respingând orice legătură între cariera soției sale și funcțiile sale guvernamentale. În mesajul său, ministrul a subliniat că nu există combinații sau favorizări:
„Atacurile murdare nu mă opresc. Nu cedez! Știu că ceea ce fac deranjează, altfel nu mi-aș explica avalanșa de acuzații bazate pe neadevăruri și supoziții. V-am promis că voi vorbi deschis și mă țin de cuvânt: nu am făcut combinații, nu fac și nu voi face. Nici pentru mine, nici pentru alții, nici pentru soția mea. Este medic, muncește și performează fără să primească niciun leu în plus. Este nedrept să-i fie puse la îndoială calitățile profesionale."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Judecătorul Geani boicotează ședințele CCR cu un interes direct să nu treacă reforma pensiilor magistraților: Soției lui judecătoare i s-ar tăia pensia
Judecatorul CCR Gheorghe Stan zis Geani este unul dintre cei 4 magistrați numiți de PSD la Curtea Constituționala care b ...
-
Un antreprenor din IT se declară învins de Inteligenta Artificială: "În următorii ani schimbările vor fi dramatice și puțini înțeleg"
Ultimii doi ani au fost dramatici pentru mine, business vorbind. Toți aștia care spun ca AI nu schimba totul, ca e doar ...
-
Bush lui Putin în 2001: „Ești genul de om pe care mi-ar plăcea să-l am alături de mine în tranșee”
Deși presa a relatat ca administrația Trump a fost cea care a publicat stenogramele convorbirilor dintre George W Bush s ...
-
Trump a zburat cu avionul lui Epstein de cel puțin 8 ori
Cel de-al treilea lot de documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA in cazul Jeffrey Epstein menționeaza ca ...
-
Stenogramele conversațiilor secrete dintre Vladimir Putin și George W. Bush: De peste 20 de ani se pregătea momentul din Ucraina
Stenogramele declasificate ale conversațiilor dintre Vladimir Putin și fostul președinte american George W. Bush, din pe ...
-
WSJ a efectuat o anchetă și a descoperit că Witkoff nu este doar prietenul lui Dmitriev, ci un agent rus în toată regula
Articolul „Cum și-a obținut Putin emisarul american preferat: Vino singur, fara CIA" explica faptul ca numirea lui ...
-
Dosarul Epstein: Plățile pentru femei erau făcute de pe un cont din Iași, România. Peste 30.000 de dolari au fost virați
Unul din documentele Departamentului de Justiție din SUA in legatura cu Jeffrey Epstein arata ca femeile de pe Insula Pl ...
-
Fotografii cu Bill Gates și sclava sexuală minoră a lui Epstein publicate de Departamentul Justiției
Imagini recent publicate din proprietatea lui Epstein il arata pe miliardarul filantrop Bill Gates insoțit de doua victi ...
-
Noi dezvăluiri grave din dosarele Epstein: prințul Andrew, surprins într-o ipostază compromițătoare alături de o femeie, sub privirea lui Ghislaine Maxwell
Andrew Mountbatten-Windsor pare sa fie surprins intr-o fotografie intins peste picioarele a cinci persoane, cu capul apr ...
-
Cum negocia fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc șpaga pentru directorul RAR: Metoda telecomanda STENOGRAME
Tribunalul București a decis miercuri, 17 decembrie, arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului ministru al Trans ...
-
Dezvăluirile care zguduie Casa Albă. Șefa de cabinet rupe tăcerea despre Donald Trump și cercul său de putere: "Are personalitatea unui alcoolic"
Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a facut o serie de evaluari neobișnuit de directe - unele dintre ele deloc fl ...
-
Scandalul leprei: SPA-ul ThaiCo le-a spus clienților care doreau să fie masați de April și Sri că au gripă până în 7 decembrie
SPA-ul ThaiCo le-a spus clienților care doreau sa fie masați de April și Sri ca au gripa pana in 7 decembrie, scrie jurn ...
-
Directorului Portului Constanța i se pregătește un loc călduț tot la stat!
Lui Mihai Teodorescu, director la conducerea Administrației Porturilor Maritime Constanța i s-a pregatit un loc calduț l ...
-
Firma fondată de ministrul Dragoș Pîslaru, contracte de milioane de lei cu MIPE în timpul mandatului său
Ministerul Proiectelor Europene a atribuit recent doua contracte pentru activitați de consultanța, in valoare totala de ...
-
Dan Diaconescu despre judecătoarea Raluca Moroșanu: „Eu o știu cel mai bine din toată România. Mi-a dat cinci ani și jumătate" VIDEO
Raluca Moroșanu este judecatoarea din completul Curții de Apel București care, in martie 2015, a decis condamnarea lui D ...
-
Gaura neagră a Inteligenței Artificiale: Cum se finanțează reciproc cu zeci de miliarde de dolari principalele companii ale Big Tech
Recentul boom al IA este impulsionat de finanțarea circulara, in cadrul careia cateva companii mari, printre care Nvidia ...
-
Mel Gibson susține că secretul Giulgiului a fost ascuns timp de secole: „Au îngropat adevărul. O mușamalizare la nivel global"
Cand Mel Gibson vorbește despre credința, o face nu ca un observator ocazional, ci ca cineva care a petrecut ani de zile ...
-
DOCUMENT INCENDIAR: Armata Cibernetică a Rusiei a desfășurat un război informatic asupra SUA și aliaților NATO inclusiv România
Armata Cibernetica a Rusiei, dezvaluita intr-un document oficial publicat de SUA care face un rechizitoriu recent al jus ...
-
Document incendiar! Scandal uriaș la CCR: raportul scurs ilegal în presă și presiuni politice înaintea deciziei pe pensiile magistraților
Raportul intocmit de judecatorul-raportor Elena-Simina Tanasescu in dosarul privind sesizarea Înaltei Curți de Cas ...
-
Profesor universitar din Franța: "Nicușor Dan nu are diplomă de Licență"
Informația a fost dezvaluita de Horea Mihai Badau, profesor universitar in Franța. Acesta a obținut un raspuns oficial d ...
-
Cum și-au obținut frații Tate libertatea. Rolurile jucate de Victor Ponta, Marcel Ciolacu și de alegerile prezidențiale anulate în poveste. Anchetă amplă a New York Times
Andrew Tate și fratele sau, Tristan, influenceri controversați din așa-numita „manosfera", au fost eliberați din R ...
-
DIICOT dă lovitura în dosarul "Fabrica de moșteniri": Notari, executori, administratori și interpuși care luau casele bătrânilor, trimiși în judecată
Anchetatorii DIICOT Constanța au finalizat una dintre cele mai complexe cauze de criminalitate organizata din ultimii an ...
-
Contracte cu România și achiziții militare suspendate la NATO după dezvăluiri despre mită de milioane de euro și influență în interiorul agenției NSPA
Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) se afla in centrul uneia dintre cele mai ample investigații de corupție ...
-
GENEZA RĂULUI: Cum algoritmii oligarhilor americani pregătesc sfârșitul democrației
"La inceput era Cuvantul, și Cuvantul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era Cuvantul". Așa incepe Evanghelia dupa Ioan. Ce es ...
-
Ca sa înțelegem de ce Putin continuă războiul și de ce vrea sa reînființeze NovaRassiya despre care tot pomenește
Poate ca mulți s-au mirat de ce anual foarte multi evrei, in jur de 25-30.000 fac un soi de pelerinaj in inima Ucrainei. ...
-
O amantă de ministru a băgat o țară întreagă în rahat. La propriu și la figurat
Pentru cei care sunt inca sceptici vizavi de faptul ca un singur act marunt de corupție poate nenoroci o țara intreaga, ...
-
Dezvăluiri-bombă în WSJ - "Faceți bani, nu război": planul real al lui Trump și Putin pentru Ucraina
Trei oameni de afaceri puternici - doi americani și un rus - s-au aplecat asupra unui laptop in Miami Beach luna trecuta ...
-
Presa ucraineană: Mesajele americanilor pentru Zelenski cu percheziții la șeful lui de cabinet
SUA profita de perchezițiile din biroul șefului de cabinet al lui Vladimir Zelenski, Andrei Yermak, pentru a transmite u ...
-
Fraudă de milioane de euro cu fonduri europene alocate reabilitării unor clădiri din învățământ
Primaria municipiului Focșani a semnat in data de 15.04. 2022 Contractul de Finanțare pentru proiectul european „C ...
-
Secretul influenței lui Jeffrey Epstein: de ce milionarii și liderii lumii nu-i puteau spune 'nu'
A fost unul dintre momentele importante din Washington in 2019. Toate privirile erau indreptate spre fostul avocat al lu ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu