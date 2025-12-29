Mintea românului de pe urmă: 61% dintre cetatenii cu drept de vot considera ca anularea alegrilor in 2024 a fost greșită. Majoritatea dintre ei nu s-au dus la vot
Postat la: 29.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un sondaj efectuat de IRES arată că românii consideră 2025 ca fiind un an marcat de insecuritate economică, polarizare politică și socială și scăderea încrederii în instituții.
Economia rămâne principala sursă de stres a românilor, iar politicile publice sunt evaluate critic nu doar pentru efectele lor, ci mai ales pentru lipsa de transparență, echitate și comunicare. 73% dintre intervievați declară că situația economică le-a afectat echilibrul emoțional într-o mare sau foarte mare măsură, fiind cel mai puternic factor de stres identificat în sondaj.
72% dintre români cred că România merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 25% consideră că direcția este una bună. În acest context, diferența dintre „cum ne descurcăm fiecare" și „cum merge România" devine una dintre cele mai relevante concluzii ale anului 2025.
Peste două treimi (68%) dintre participanții la sondaj apreciază că anul 2025 a fost bun sau foarte bun pentru ei personal, semn al unei capacități ridicate de adaptare individuală într-un context general dificil. Situația financiară s-a înrăutățit față de 2024 pentru 42% dintre respondenți, în timp ce doar 21% spun că situația lor financiară s-a îmbunătățit. Peste jumătate dintre români (51%) spun că 2025 a fost mai rău decât 2024 din perspectiva nivelului de stres perceput.
În schimb, 63% dintre respondenți spun că anul 2025 a fost un an rău sau foarte rău pentru România, chiar dacă evaluarea anului personal este semnificativ mai bună.
Anularea turului I, decizie greșită pentru 61% dintre români
61% dintre respondenți consideră că anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 a fost o decizie greșită, iar majoritatea dintre cei intervievați spun că decizia nu a fost suficient de transparentă. Peste 60% dintre participanții la sondaj cred că reformele guvernamentale nu sunt echitabile și că statul ar fi trebuit să reducă cheltuielile înainte de a crește taxele, impactul asupra nivelului de trai fiind perceput predominant ca negativ.
Peste jumătate (53%) dintre participanții la sondaj declară că au resimțit în mod negativ efectelele reformelor asupra nivelului de trai al lor și/sau al familiei lor. Încrederea românilor în profesiile asociate cu protecția și serviciile publice directe (pompier, medic, profesor, asistent medical) este, în continuare, la cote ridicate, în timp ce politicienii sunt pe ultimul loc, continuându-și scăderea continuă din ultimii ani.
