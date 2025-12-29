USR a început demersurile de demitere a celor 4 judecători din CCR care au lipsit de la ședința privind pensiile magistraților: „E similar cu o lovitură de stat!"

Deputatul Alexandru Dimitriu, de la USR, anunță că va depune cerere pentru încetarea mandatelor celor patru judecători CCR, care boicotează ședințele, proiectul de eliminare a pensiilor speciale fiind astfel amânat.

„E similar cu o lovitură de stat", consideră Dimitriu. „Judecătorii PSD de la CCR să fie dați afară! O să depun cerere de încetare a mandatelor acestora. Legea este foarte clară. Judecătorii CCR au obligația să participe la ședințele de judecată și la deliberări și să adopte deciziile, cu Da sau Nu. Mandatul lor e unul activ, nu opțional. (...) Asta nu e absență, e boicot! Boicotul paralizează CCR și încalcă legea 47/1992. Când un judecător refuză deliberat să își exercite mandatul încalcă legea. Nu doar, așa, lipsește.

Legea spune clar: pentru astfel de încălcări mandatul încetează.Ceea ce au făcut cei partu judecători pesediști e similar cu o lovitură de stat. Miza e simplă: pensiile speciale ale magistraților să rămână neatinse, la schimb cu protecția corupților", a spus Dimitriu. Preşedintele Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, a declarat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul de şedinţă pentru a fi luată decizia cu privire la sesizarea ICCJ vizând Legea referitoare la pensiile magistraţilor. Următorul termen a fost stabilit pentru vineri, 16 ianuarie 2026, ora 10.00, aceasta fiind a treia amânare a discuţiilor privind legea care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi.

"Am constatat şi astăzi, ca şi ieri, că nu a putut fi întrunit cvorumul, dar trebuie precizat că, în şedinţa care a fost stabilită pentru data de 28 decembrie, plenul a început în formaţie completă, el s-a diminuat pe parcursul şedinţei. Astăzi n-a putut fi întrunit deloc. Pentru că am constatat, am citit, mai citesc şi eu presa, am constatat în presă că unii dintre dumneavoastră au lansat şi unele speculaţii legate de o posibilă amânare a pronunţării sau întreruperea deliberărilor, pot să fac precizări şi în acest sens. Prevederea legală stabileşte că întreruperea deliberărilor poate fi realizată dacă din punct de vedere, procedural este cerută de un judecător, iar pe fond, cererea este justificată pentru o mai bună studiere a problemelor care formează obiectul dezbatării. Nu pot nici să confirm, nici să infirm nimic legat de vreo astfel de solicitare, întrucât şedinţa de deliberări nu s-a terminat de ieri până astăzi şi nu o să se termine până la următorul termen", a declarat Simina Tănăsescu.