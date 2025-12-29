Judecătorul Geani boicotează ședințele CCR cu un interes direct să nu treacă reforma pensiilor magistraților: Soției lui judecătoare i s-ar tăia pensia

Judecătorul CCR Gheorghe Stan zis Geani este unul dintre cei 4 magistrați numiți de PSD la Curtea Constituțională care boicotează ședințele în care ar urma să se ia o decizie privind reforma pensiilor magistraților. Aceasta în condițiile în care judecătorii numiți de PSD în CCR au pierdut majoritatea și riscă să treacă legea care taie pensiile magistraților.

Judecătorul Gheorghe Stan are un interes direct: soția lui Maria-Ecaterina Stan-Humulescu este judecătoare la Tribunalul București, promovată de la Iași de rețeaua Savonea. Dacă legea va fi declarată constituțională, în momentul în care se va pensiona, soția judecătorului Stan riscă să aibă o pensie de maxim 70 % din ultimul salariu net, nu egală cu ultimul salariu net ca acum.

În pericol să își piardă pensia de 100 % din ultimul salariu este și nașa de cununie a cuplului Stan. E vorba de vicepreședinta Curții de Apel București, judecătoarea Sabina Adomniței, soția fostului ministru și ex-președinte al CJ Iași, penelistul Cristian Adomniței.

Contactat telefonic de G4Media.ro, judecătorul Gheorghe Stan nu a răspuns solicitării de a exprima un punct de vedere. Potrivit declarației sale de avere din 2004, Stan a încasat în 2023 o pensie de serviciu de peste 287.000 de lei la care se adaugă diferențe restante de peste 67.000 de lei, în total peste 354.000 de lei, adică aproape 70.000 de euro pensie de serviciu încasată în 2023.

Aceasta pe lângă salariul de judecător CCR de aproape 540.000 de lei, adică peste 105.000 euro pe an. Cumulând pensia cu salariu, în 2023, judecătorul CCR Gheorghe Stan a obținut un venit anual net de 175.000 de euro, adică aproape 15.000 de euro pe lună. În 2019, când a fost numit de PSD la CCR, Gheorghe Stan zis Geani și-a dat demisia din funcția de procuror. El fusese șef la sinistra SIIJ, celebra Secție Specială de anchetare a magistraților, apoi la Inspecția Judiciară, pe vremea lui Liviu Dragnea.

În 2024, în momentul în care a împlinit 25 de vechime în profesii juridice, el a început să încaseze pensie de judecător CCR și cumulează pensia cu salariul. Este vorba de aplicarea unui articol din legea CCR introdus de fostul ministru al Justiției, Florin Iordache zis "Altă întrebare", actual președinte al Consiliului Legislativ.

Art.71. - (1) Judecătorii Curții Constituționale cu o vechime în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior de cel puțin 25 de ani, indiferent de vârstă și de data pensionării, beneficiază, la cerere, de pensie de serviciu egală cu 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizația de încadrare brută lunară și sporurile avute. Pentru fiecare an care depășește vechimea menționată, la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul, fără a o putea depăși. Pensia astfel stabilită se actualizează în raport cu indemnizația de încadrare brută lunară și sporurile aferente ale judecătorilor Curții Constituționale. Pensia de serviciu se recalculează, la cerere, prin adăugarea vechimii dobândite în funcția de judecător după data stabilirii acesteia", se arată în legea CCR.

Potrivit ultimei declarații de avere din 2024 (cea din 2025 nu mai este publică, așa cum a decis CCR), judecătorul Geani deține cu soția judecătoare un apartament de 137 de mp în Calahonda Mijas, Andalusia, sudul Spaniei. Mai deține 2 autoturisme Audi A6. A împrumutat 5 persoane fizice cu 150.000 de euro.

A declaeat și un dar de nuntă de 90.000 de euro. Potrivit reporteris.ro, judecătorul Stan s-a căsătorit în 2023 cu judecătoarea Humulescu, iar la nunta de pe maul lacului Floreasca au venit judecătoarea Lia Savonea, actuala șefă a ÎCCJ, fosta procuroare SIIJ, Adina Florea, dar și Alex Florența, procurorul general al României. Nașă de cununie din partea miresei a fost judecătoarea Sabina Adomniței, promovată la CAB de rețeaua Savonea.

Context. La primul termen din 10 decembrie, văzând că există riscul să piardă, judecătorii PSD au cerut amânarea pe motiv că e nevoie de un studiu comparativ privind pensiile magistraților, au explicat pentru G4Media.ro surse din cadrul CCR.

La termenul din 28 decembrie, judecătorii PSD au cerut din nou amânarea pentru data de 15 ianuarie pe motiv că ar fi nevoie de un studiu de impact bugetar de la Ministerul Justiției, au explicat surse judiciare. Apoi, au părăsit sala, boicotând ședința. Potrivit legii, dacă 3 judecători CCR solicită amânarea, ședința se amână.

Potrivit legii privind reforma pensiilor magistraților, judecătorii și procurorii vor avea o pensie de maxim 70 % din ultimul salariu net, nu egală cu salariul cum e acum. De asemenea, treptat, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani, ca orice alt cetățean al României, nu la 48-50 de ani cum se întâmplă acum.