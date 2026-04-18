Iar o sa ia bătaie acasă! Macron s-a dat iar la Meloni: cei doi lideri europeni din nou virali după încă un gest straniu surprins de camere

Un gest aparent banal între doi lideri europeni a devenit viral și a deturnat atenția de la unul dintre cele mai sensibile subiecte geopolitice ale momentului. Președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni, au fost surprinși într-o îmbrățișare considerată „stânjenitoare" de internauți, în timpul unui summit desfășurat la Palatul Élysée.

Momentul surprins de camere arată cum Macron o salută pe Meloni printr-un gest apropiat, un sărut pe obraz prelungit, care pare să o ia ușor prin surprindere pe lidera italiană. Deși ambii au trecut rapid peste moment, imaginile au devenit virale pe platformele sociale. Clipurile distribuite masiv au strâns milioane de vizualizări, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Unii utilizatori au catalogat gestul drept „incomod" sau „nepotrivit", în timp ce alții l-au considerat o simplă formă de curtoazie diplomatică.

„Este una dintre cele mai stânjenitoare interacțiuni între lideri pe care le-am văzut", a scris un utilizator, în timp ce altul a comentat: „Nu e nimic ciudat, doar un salut prietenos." Întâlnirea de la Paris, organizată de Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, a reunit reprezentanți din aproximativ 50 de țări. Tema principală: securizarea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale din lume. În ciuda importanței geopolitice, atenția publicului s-a concentrat aproape exclusiv pe momentul dintre Macron și Meloni.

După reuniune, liderii europeni au transmis mesaje ferme privind necesitatea redeschiderii complete și permanente a rutei maritime, Franța și Marea Britanie anunțând inclusiv planuri pentru o posibilă misiune internațională de securizare. Interacțiunile dintre Emmanuel Macron și Giorgia Meloni nu sunt la prima apariție virală. În iunie 2025, cei doi au fost fotografiați într-un context mult mai relaxat, în timpul unei întâlniri oficiale la Roma. Atunci, imaginile cu zâmbete, strângeri de mână prelungite și o atmosferă aparent cordială au fost interpretate ca semne ale unei relații în curs de reconstrucție, după tensiuni politice anterioare.

Diferența de ton dintre cele două momente - cel relaxat din 2025 și cel „stânjenitor" din 2026 - a alimentat și mai mult speculațiile online. Pe rețelele sociale, utilizatorii au analizat în detaliu limbajul corporal al celor doi lideri. Unii au sugerat că gestul ar indica o relație tensionată, în timp ce alții au respins complet ideea. „Se vede clar disconfortul", a comentat un utilizator, în timp ce altul a scris: „Este doar o exagerare a internetului." În lipsa unor declarații oficiale despre incident, interpretările rămân la nivelul percepțiilor publice.