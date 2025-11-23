Recomandările nutriționiștilor: Cele cinci alimente de evitat după 50 de ani

Nutriționiștii recomandă limitarea anumitor alimente de evitat după 50 de ani pentru îmbătrânire sănătoasă. Alimentele prăjite, băuturile îndulcite și alcoolul afectează inima și creierul.

Alimentele de evitat după 50 de ani includ prăjelile, care cresc colesterolul și inflamația. Consumul regulat mărește riscul de accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă, arată studiile citate de Eating Well.

Băuturile îndulcite cu zahăr reprezintă o altă categorie problematică. Cercetările leagă consumul excesiv de zahăr de un risc cu 43% mai mare de demență. Două treimi dintre adulți consumă zilnic astfel de băuturi.

Alimentele sărate afectează tensiunea arterială. Hipertensiunea la vârsta mijlocie crește riscul de declin cognitiv. Majoritatea adulților depășesc cu peste 1.000 mg limita zilnică recomandată de sodiu.

Pâinea rafinată provoacă oscilații ale glicemiei. Specialiștii recomandă varietăți integrale cu minimum patru grame de fibre pe felie. Cerealele integrale se digeră mai lent și mențin stabil zahărul din sânge.

Alcoolul devine mai greu de metabolizat după 50 de ani. Chiar un pahar zilnic reduce materia cenușie din creier. Consumul excesiv afectează și absorbția calciului, crescând riscul de osteoporoză.

Nutriționiștii recomandă în schimb fructe și legume colorate, proteine slabe, fasole și nuci. Aceste alimente combat inflamația și susțin sănătatea inimii și creierului.