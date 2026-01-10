Acordul MERCOSUR, cel mai important joc geopolitic al UE din ultimii 80 de ani

În primul rând nu s-a aprobat nimic, e doar începutul a ceva ce va trebui votat în Parlamentul European, apoi Consiliul UE și în final, în parlamentele naționale. Deci, mai e cale lungă, până vom fi „invadați" de produsele ieftine din America Latină care, dacă studiem clauzele efective, observăm că au cote de câteva procente (1-3%) din totalul pieței europeane.

Mult mai important este semnalul transmis. Un prim pas de joc geopolitic al UE, după decenii de lâncezeală în trena americanilor și, culmea!, un joc cu o halcă importantă din BRICS. În paralel, UE negociază un acord de liber schimb și cu India. Tot BRICS. După ce se termină Ucraina, căci se va termina în curând, inevitabil, vor fi reluate și importurile de hidrocarburi rusești. Tot BRICS.

Doi. Acordul consacră ruperea de facto a lumii occidentale transatlantice, un bastion cultural, civilizațional, dar mai ales economic, construit după Al Doilea Război Mondial și care trebuia desăvârșit prin TTIP, respectiv formarea celei mai mari și puternice piețe comune.

În loc de TTIP, au venit tarifele lui Trump, apoi Venezuela, iar acum acordurile pe care le parafează UE cu zone aflate în curs de dezvoltare din BRICS, ceea ce demonstrează clar că UE și SUA nu mai merg în comun spre noi piețe, ci separat, fiecare cu interesul său și fiecare în felul său. Rămâne de văzut cât va mai rezista NATO, în forma sa actuală.

Trei. Aproape 50% din exporturile României sunt din industria automotive. Adică valoare adăugată foarte mare, tehnologie, cercetare-dezvoltare etc. Înțeleg că temerile sunt că vom importa produse agricole ieftine, iar asta impune un studiu temeinic, până la ratificarea din Parlamentul României. Însă la o primă analiză, mi-e greu să cred că cele câteva procente care vin din America Latină, vor prefera piața din Estul Europei, considerabil mai ieftină decât cea din Vest, unde profitul ar fi net superior. Dar, rămâne de văzut.

Ciprian Purice

PS. Dacă ne uităm la statele care s-au opus la acest prim pas care, repet, e mai degrabă un semnal decât un acord economic efectiv, putem observa cine face jocurile cui și cât de grav ar fi fost dacă le reușea rezerviștilor operațiunea din 24 noiembrie 2024 și aveam acum o Românie pe post de bambilici între cei mari. Fiindcă o Românie disidentă în UE, ar fi înclinat balanța.

Ciprian Purice