Daily Star: Când este posibil să izbucnească al Treilea Război Mondial

Analiștii publicației britanice Daily Star au estimat că al Treilea Război Mondial ar putea izbucni în cursul acestui an. Ca argumente, jurnaliștii britanici au invocat, făcând trimitere la părerile exprimate de diverși experți, cinci zone cheie de potențial conflict.

Primul argument se referă la escaladarea situației din Marea Caraibilor, pe fondul trecerii administrației președintelui SUA, Donald Trump, la o politică de forță în privința Venezuelei. A doua zonă de potențial conflict este indicat Golful Finic, unde se intensifică tensiunile dintre Rusia și țările din regiune.

A treia posibilă zonă de confruntare o reprezintă, potrivit celor de la Daily Star, insulele Jinmen din largul coastelor Chinei, care ar putea fi atrase în conflictele din jurul Taiwanului.

A patra zonă este indicată Strâmtoarea Ormuz, traversată de aproximativ o cincime din volumul mondial de petrol. Experții se tem că, în cazul escaladării unui conflict cu Israelul sau SUA, Iranul ar putea încerca să blocheze strâmtoarea. A cincea zonă de tensiune este prezentată ca fiind Seulul și Peninsula Coreeană.

Anterior, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a declarat că Europa și NATO urmează un curs care ar putea aduce lumea în pragul unui al Treilea Război Mondial. Se precizează că, în Strategia Națională de Apărare actualizată a României pentru perioada 2025-2030, se menționează că Rusia reprezintă o amenințare pentru țară. (M.G.G.)