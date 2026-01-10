Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat într-o conferință de presă că formarea și desfășurarea forțelor multinaționale în cadrul garanțiilor de securitate pentru Ucraina este imposibilă fără consimțământul Rusiei.

Transmisiunea conferinței a fost realizată de canalul Phoenix. „Ordinea de acțiune [pentru formarea și desfășurarea forțelor multinaționale] trebuie să fie următoarea: mai întâi încetarea focului, apoi garanțiile de securitate pentru Ucraina, apoi un acord pe termen lung [privind pacea] cu Rusia. Și toate acestea sunt imposibile fără acordul Rusiei, iar de la el, se pare, suntem încă destul de departe", a menționat el, citat de RIA Novosti.

Anterior, purtătorul de cuvânt al MAE rus, Maria Zaharova, a afirmat că partea rusă consideră ideea „coaliției doritorilor" privind forțele multinaționale drept o pregătire pentru intervenție, iar astfel de „forțe" pe teritoriul Ucrainei vor constitui obiective militare legitime pentru Rusia.

Anterior, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că „coaliția doritorilor", sub pretextul desfășurării militarilor occidentali în Ucraina, își propune să instaureze un regim de ocupație pe teritoriul acesteia.

„Se văd obiectivele reale ale autorilor diferitelor inițiative pe care le propune așa-numita „coaliție doritorilor" privind introducerea pretinselor forțe de menținere a păcii în Ucraina. În spatele vorbelor frumoase se ascunde nu doar dorința de a exercita expansiunea și de a instala un regim de ocupație pe teritoriul Ucrainei rămase, ci și, în cele din urmă, de a atrage toate părțile într-un conflict militar nou, mult mai amplu, ale cărui dimensiuni pot deveni globale, iar consecințele - fatale", a declarat Medvedev. (M.G.G.)