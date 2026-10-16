Agenţia israeliană de publicitate digitală Discover-Tech a folosit reclame online pentru o amplă operaţiune de spionaj, au stabilit două grupuri de cercetare
Postat la: 16.10.2026 |
Agenţia israeliană de publicitate digitală Discover-Tech a spionat utilizatori de internet printr-o reţea vastă de reclame online, pe care a folosit-o pentru a urmări ţinte şi a facilita piratarea dispozitivelor acestora, au declarat două grupuri de cercetare, transmite vineri agenția de știri Reuters.
Serviciile oferite de această agenţie au permis companiei israeliene Candiru, ‘un dezvoltator de programe spion inclus pe lista neagră a guvernului SUA', precum şi altor firme israeliene de supraveghere, să acceseze platforme publicitare administrate de Google, Comcast, compania rusă Yandex şi altele, conform unor rapoarte separate elaborate de grupul canadian de monitorizare a securităţii cibernetice Citizen Lab şi de firma newyorkeză Confiant, specializată în securitatea publicităţii, transmite Agerpres.
Rapoartele evidenţiază modul în care industria publicităţii online, care a exprimat de mult timp îngrijorări privind confidenţialitatea datelor, poate servi, de asemenea, drept canal pentru campanii de spionaj de amploare.
‘Modul în care funcţionează publicitatea online astăzi reprezintă o ameninţare sistemică la adresa securităţii', care vizează ‘statele, sectorul privat, societatea civilă şi pe oricine altcineva în egală măsură', a declarat joi pentru Reuters Wolfie Cristl, cercetător principal în cadrul Citizen Lab.
Potrivit Citizen Lab, reclamele online ale Discover-Tech, care promovau adesea produse obişnuite precum telefoane sau căşti, au ajuns pe mai mult de 120.000 de site-uri web şi în 75.000 de aplicaţii, prin diverse parteneriate.
Cercetătorii au explicat că utilizatorii care accesau site-uri sau foloseau aplicaţii ce conţineau aceste reclame răuvoitoare puteau fi identificaţi şi urmăriţi de Discover-Tech, care uneori încerca, de asemenea, să extragă numerele de telefon ale unor utilizatori de smartphone-uri. Pentru ca spionajul să aibă loc, era suficient ca reclamele să fie încărcate pe un site web.
Ambele grupuri de cercetare au precizat că unele reclame erau utilizate pentru a facilita instalarea programelor spion de la Candiru pe dispozitivele utilizatorilor. Totuşi, reprezentanţii Confiant au menţionat că reclamele asociate cu Candiru reprezentau doar o mică parte din volumul total de publicitate gestionat de Discover-Tech, companie înfiinţată în 2020.
Jerome Dangu, cofondator al Confiant, a declarat că Discover-Tech difuza cel puţin 10 milioane de reclame pe zi la nivel global şi că mecanismele de partajare a datelor - ‘cookie matching' - îi permiteau agenţiei să urmărească persoanele chiar şi dincolo de perimetrul reclamelor sale directe.
‘Este foarte probabil ca sute de milioane de oameni să fi fost afectaţi de Discover-Tech', a afirmat Dangu.
Departamentul pentru Comerţ al SUA a inclus compania Candiru pe o listă neagră în 2021, sub acuzaţia că a furnizat programe spion utilizate pentru a viza oficiali guvernamentali, jurnalişti, activişti şi cadre universitare.
Citizen Lab a declarat că o variantă puternică a programului spion Candiru, distribuită prin intermediul reclamelor companiei Discover-Tech, a fost folosită pentru a compromite 45 de dispozitive cu sistem de operare Windows în cadrul postului de televiziune qatarez Al Jazeera, între 2024-2025.
Dangu, de la compania Confiant, a afirmat că reclamele răuvoitoare au fost afişate utilizatorilor din ‘sute de reţele din categorii sensibile', printre care Pentagonul, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică şi Curtea Penală Internaţională. El a mai spus că anumite regiuni, precum teritoriile palestiniene, au fost deosebit de intens vizate de reclamele firmei israeliene.
‘Intri pe aproape orice site din Palestina, absolut orice site, şi dai peste o reclamă Discover-Tech. Acest lucru le oferă o vedere totală asupra activităţilor digitale ale unei întregi ţări', a afirmat el.
Citizen Lab a mai precizat că deţine dovezi similare care arată că reclamele răuvoitoare au fost afişate unor persoane din cadrul ONU, NATO, Comisiei Europene şi a peste 12 guverne naţionale. Printre alte reţele în care au apărut aceste reclame se numără cele ale unor companii din industria semiconductorilor, precum Nvidia, Sandisk, Broadcom şi Micron, precum şi ale unor organizaţii media din Mexic, Israel şi Europa, care nu au fost precizate.
Pe lângă identificarea companiei Candiru şi a altor câtorva furnizori de tehnologii de supraveghere, Citizen Lab a reuşit să obţină unele detalii despre posibila localizare a utilizatorilor Discover-Tech, deoarece firma a expus, din greşeală, jurnalele sale de autentificare pe internet, dezvăluind accesări realizate de pe adrese IP din Israel, Europa şi regiunea Golfului.
În prezent, accesul companiei Discover-Tech la anumite segmente ale pieţei de publicitate online este blocat.
Într-un comunicat, Google a precizat că a colaborat la investigaţia Citizen Lab şi Confiant şi că a eliminat Discover-Tech de pe platformele sale de publicitate ‘din cauza încălcării sistematice a politicilor noastre'.
IAB Europe, asociaţia la nivel european pentru ecosistemul de marketing digital şi publicitate, a precizat într-un e-mail că Discover-Tech a fost suspendată săptămâna trecută de pe lista sa de furnizori aprobaţi la nivel global, după ce un audit a identificat încălcări ale politicilor.
Supravegherea bazată pe publicitate este tot mai des considerată o ameninţare la adresa securităţii naţionale. La începutul acestui an, Pentagonul a declarat că a primit rapoarte conform cărora forţe americane desfăşurate în zone de conflict au fost vizate cu ajutorul datelor de localizare colectate de firme din sectorul tehnologiei publicitare şi de brokeri de date. De atunci, diverse unităţi ale armatei au dezactivat funcţiile de urmărire a publicităţii pe anumite dispozitive.
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