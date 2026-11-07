Cum se împarte averea de peste 35 de milioane de euro a lui Mircea Lucescu. Cine va prelua imperiul imobiliar

Mircea Lucescu a murit în luna aprilie a acestui an la vârsta de 80 de ani. Legendarul antrenor a lăsat o avere estimată la peste 35 de milioane de euro, iar acum se va împărți moștenirea.

Cea mai mare parte din bani i-a obținut din cariera de antrenor. A pregătit echipele Șahtior, Dinamo Kiev, Besiktas, Rapid, Dinamo, Brescia, Reggiana, Inter, Galatasaray, Zenit și naționalele României și a Turciei.

Mircea Lucescu a avut mai multe afaceri imobiliare derulate prin două companii. Lakeside View SRL și Lake Tower SRL. Acestea sunt asociate cu dezvoltarea ansamblurilor rezidențiale Lake House 1 și Lake House 2 din Sectorul 6, zona Lacul Morii.

Lakeside View SRL a fost înființată în 2016, iar participațiile au fost împărțite între soția, Elena, și fiul fostului selecționer al României, Răzvan Lucescu. După ce succesiunea a fost făcută, Elena Lucescu a devenit asociat majoritar, cu 62,5 la sută, în timp ce fiul său are 37,5 la sută.

Cel mai ambițios proiect al lui Mircea Lucescu a fost proiect imobiliar estimat la 17,5 milioane de euro. Este vorba despre un ansamblu construit pe un teren de 11.716 de metri pătrați de pe strada Lacul Morii nr. 5-11, în Sectorul 6, vizavi de complexul Lake House, care cuprinde 230 de apartamente. Planul prevede 349 de apartamente, distribuite în clădiri cu înălțimi cuprinse între 3 și 12 etaje, două niveluri subterane și 466 de locuri de parcare.

Acum, Elena și Răzvan Lucescu au aprobat majorarea capitalului social al Lakeside View SRL de la 200 la 800 de lei, printr-un aport suplimentar de 600 de lei. Contribuțiile au fost făcute proporțional cu cotele deținute: Elena Lucescu a subscris 375 de lei, iar Răzvan Lucescu 225 de lei.

În urma operațiunii, capitalul social este împărțit în 80 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. Elena Lucescu deține 50 de părți sociale, în valoare totală de 500 de lei, iar Răzvan Lucescu 30, în valoare de 300 de lei.

La cea de-a doua companie imobiliară a familei, Elena Lucescu are 37,48 la sută, iar Răzvan, 22,49 la sută. Există alți trei asociați. Dimciu Tașu, care deține 39,97 la sută din firmă, și Matei Lucescu și Steve Tașu, fiecare cu câte 0,025 la sută.

Lake Tower SRL a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 1,74 milioane de euro și un profit net de 790.000 de euro, în scădere față de 2024 și 2023, când compania a avut afaceri de 3,15 milioane, respectiv 3,58 milioane de euro, și profituri nete de 1,03 milioane, respectiv 1,31 milioane de euro.

Mircea Lucescu deținea și 16,5 la sută din acțiunile companiei Romradiatoare Brașov. Pachetul a fost evaluat în momentul transferului la 3,31 milioane de lei (circa 660.000 de euro).

După moartea fostului mare antrenor, acțiunile au fost transferate, prin succesiune, în contul comun al soției și fiului său. Astfel, Elena și Răzvan Lucescu figurează la Bursă drept coproprietari ai întregului pachet.

Mircea Lucescu mai avea participații la Purcari Wineries, unul dintre cei mai cunoscuți producători de vinuri, unde deținea sub 5 la sută din acțiuni.