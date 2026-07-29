Războiul din Orient: Arabia Saudită se aliază cu SUA și lansează un val de atacuri. Iranul a încercat un "atac surpriză"
Postat la: 29.07.2026 |
Armata SUA a interceptat rachete balistice lansate de Iran în cadrul unei tentative de "atac surpriză" asupra forţelor americane din Orientul Mijlociu, a anunţat marţi Comandamentul Central al SUA. Separat, Comandamentul Central a anunţat că armata SUA şi forţele Arabiei Saudite au efectuat lovituri comune "împotriva teroriştilor aliaţi cu Iranul" în Irak. Implicarea Arabiei Saudite este notabilă, întrucât regatul a evitat, în mare măsură, să fie atras complet în conflict, transmite CNN, informează News.ro.
Iranul a încercat un "atac surpriză"
"Astăzi, la ora 17:45 (ora coastei de est a SUA), forţele Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice au lansat mai multe rachete balistice din Iran, într-o tentativă de atac surpriză asupra forţelor americane staţionate în Orientul Mijlociu", a precizat CENTCOM, într-o postare pe reţelele de socializare. "Toate rachetele iraniene au fost interceptate cu succes. Forţele americane rămân vigilente şi în stare de alertă ridicată", a mai transmis sursa citată.
Conform estimărilor iniţiale, a fost vorba despre cel mult patru rachete balistice, a declarat un oficial american pentru CNN.
Atacul a avut loc la aproximativ o zi după ce preşedintele Donald Trump a afirmat că SUA au oprit loviturile asupra Iranului şi că această ţară dorea să poarte discuţii.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, părea să-l contrazică pe Trump la acea vreme, declarând: "Nu purtăm negocieri cu Statele Unite în prezent".
Forţele americane şi saudite, lovituri comune
Armata SUA şi forţele Arabiei Saudite au efectuat lovituri comune de precizie "împotriva teroriştilor aliniaţi Iranului" în Irak, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).
Într-o postare pe platforma X, CENTCOM a precizat că loviturile au vizat grupări pe care Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran le-a "dirijat să atace forţele americane şi infrastructura energetică saudită".
"Avioane de vânătoare americane şi saudite au lovit numeroase obiective logistice şi depozite de armament ale teroriştilor din estul Irakului, ca un răspuns ferm la peste 30 de atacuri cu drone dirijate de IRGC în ultimele 72 de ore", a transmis CENTCOM.
Un oficial american a declarat că IRGC a coordonat atacuri asupra partenerilor saudiţi începând din weekend, fără nicio provocare.
"Acesta este un mesaj clar că nu vom lăsa aceste tentative fără replică", a declarat oficialul pentru CNN.
Implicarea Arabiei Saudite în aceste lovituri este semnificativă, întrucât regatul a evitat în mare măsură să fie atras complet în conflict. Totuşi, în ultima perioadă, acesta a devenit tot mai des ţinta unor grupări interpuse susţinute de Iran în Irak, precum şi a rebelilor Houthi, care atacă navele saudite în zona Mării Roşii.
Arabia Saudită a efectuat, miercuri, împreună cu SUA, "lovituri limitate şi punctuale" împotriva unor miliţii susţinute de Iran în Irak, implicate în atacuri asupra instalaţiilor petroliere saudite, a anunţat Ministerul Apărării de la Riad, într-un comunicat.
Anterior, ministerul precizase că a interceptat şi distrus mai multe drone lansate din Irak, care vizau instalaţii petroliere din estul Arabiei Saudite.
Arabia Saudită "nu urmăreşte o escaladare, dar va riposta la orice agresiune îndreptată împotriva sa", se arată în comunicatul Ministerului saudit al Apărării.
Aceasta este prima dată când Riadul îşi asumă responsabilitatea pentru lansarea unor lovituri pe teritoriul Irakului de la începutul conflictului dintre Iran şi SUA.
Sediul unei miliţii din Irak, vizat de un atac
O miliţie aliniată Iranului şi activă în Irak a anunţat că sediul său din Basra a fost vizat de un atac aerian, miercuri dimineaţa devreme.
Două persoane au fost rănite în urma atacului, potrivit informaţiilor preliminare furnizate într-un comunicat de Forţele de Mobilizare Populară (PMF). Autorităţile inspectează în prezent locul incidentului şi evaluează pagubele, se mai arată în comunicat. Basra se află în sud-estul Irakului, în apropierea graniţei cu Iranul.
Armata SUA şi forţele saudite au anunţat că au efectuat, miercuri, lovituri comune împotriva miliţiilor susţinute de Iran în Irak, ca răspuns la atacurile asupra forţelor americane şi a instalaţiilor petroliere saudite.
PMF este o organizaţie-umbrelă integrată în forţele oficiale de securitate ale Irakului, pe care Iranul a cooptat-o tot mai mult pentru a-şi exercita influenţa în ţara vecină. Aceasta este formată în principal din grupări paramilitare şiite.
Organizaţia a fost înfiinţată în 2014, pe măsură ce gruparea militantă ISIS avansa pe teritoriul Irakului. Îndemnând cetăţenii irakieni să se ofere voluntari alături de forţele statului, guvernul a reunit noii voluntari şi miliţiile existente sub umbrela PMF. Aceasta a jucat un rol major în înfrângerea ISIS şi în recucerirea teritoriului irakian, înainte de a fi integrată oficial în aparatul de securitate al statului în 2016.
Unele miliţii puternice din cadrul PMF au legături strânse cu Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran şi fac parte din "Axa Rezistenţei" a Teheranului în regiune, alături de grupări precum Hezbollah din Liban, Hamas din Gaza şi Houthi din Yemen. Aceste grupări PMF susţinute de Teheran au lansat frecvent atacuri împotriva SUA şi a aliaţilor acestora din Orientul Mijlociu.
Gardienii Revoluţiei afirmă că au lansat rachete asupra unor ţinte americane din Iordania
Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC) a anunţat, miercuri, că a lansat rachete balistice asupra unor ţinte militare americane din Iordania, potrivit unui comunicat difuzat de postul iranian de stat Press TV.
Anunţul a venit după ce Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a comunicat că armata americană a interceptat cu succes un "atac surpriză" asupra forţelor sale din Orientul Mijlociu.
CENTCOM nu a oferit detalii cu privire la locaţiile vizate.
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