Agent Secret Service, arestat după ce a fost la un pas să ucidă doi bărbați într-un ritual de inițiere într-o frăție

Un agent al Secret Service al SUA a fost plasat în arest la domiciliu cu regim de izolare totală, după ce a fost inculpat în Florida pentru tentativă de omor prin imprudență în urma unui presupus ritual violent de inițiere. Procurorii susțin că acesta și alți doi bărbați au agresat timp de mai multe zile doi indivizi care doreau să intre într-o organizație de foști membri ai unei frății de facultate. Una dintre victime a ajuns în stare gravă la spital.

Marquez Christopher Pinder, în vârstă de 29 de ani, angajat al Secret Service, a fost arestat luni împreună cu ceilalți acuzați în dosar, Lamar James (26 de ani) și Elijah Delano Dyous (29 de ani), potrivit procurorului statului Florida, Katherine Fernandez Rundle.

Una dintre victimele actelor de inițiere abuzivă este student la Facultatea de Drept a Universității din Miami, au precizat procurorii.

Bătuți cu bastoane și palete

Potrivit lui Rundle, cei trei bărbați ar fi folosit bastoane și palete pentru a lovi doi candidați la admiterea în grupul de foști membri ai frăției Kappa Alpha Psi, pe parcursul a patru zile, la începutul lunii aprilie, în două locații din comitatul Miami-Dade.

Rundle a declarat că una dintre victime, student la Facultatea de Drept a Universității din Miami, a fost bătută atât de violent încât a suferit o insuficiență renală și a necesitat intervenție chirurgicală.

"Acest caz, în care victimele au avut nevoie de spitalizare, oferă exemple clare ale pericolelor asociate ritualurilor de inițiere abuzive (hazing)", a afirmat Rundle într-un comunicat.

"În Florida, aceste practici constituie un abuz și o infracțiune. Victimele lor ajung prea des fie în mormânt, fie în spital", a adăugat.

Procurorii au identificat a doua victimă ca fiind un angajat al serviciului de pompieri și salvare din Miami-Dade, care a necesitat îngrijiri medicale de urgență în urma presupusului incident de inițiere abuzivă.

Agentul, suspendat din funcție

Pe lângă acuzația de tentativă de omor prin imprudență, Pinder, James și Dyous sunt acuzați și de agresiune agravată cu o armă letală, soldată cu vătămări corporale grave, precum și de supunere la ritualuri de inițiere abuzive implicând o armă letală.

Michael Townsend, agentul special responsabil de biroul regional din Miami al Serviciului Secret (Secret Service), a confirmat într-o declarație pentru ABC News că Pinder este angajat al instituției.

Potrivit lui Townsend, Pinder a fost suspendat din funcție (plasat în concediu administrativ). Nu este clar dacă acesta beneficiază de concediu plătit sau neplătit.

"Serviciul Secret al Statelor Unite tratează cu maximă seriozitate orice acuzație de abatere penală care implică unul dintre angajații noștri", a declarat Townsend.

"În calitate de agent responsabil al biroului regional din Miami, am fost informat că o agenție locală de aplicare a legii investighează unul dintre angajații noștri. Cooperăm pe deplin în cadrul acestei anchete", a adăugat.

Sesiuni de ore întregi de bătăi

Presupusele agresiuni au avut loc pe 1 aprilie într-un apartament din Sweetwater, o comunitate neîncorporată din apropierea orașului Miami, și au continuat acolo pe 2 și 3 aprilie, potrivit lui Rundle, după care, în 4 aprilie, s-au mutat într-o altă locație.

Presupusele abuzuri au avut loc în sesiuni care au durat câteva ore, conform mandatului de arestare.

Într-un caz, celor două victime li s-ar fi adresat întrebări despre istoria fraternității, conform mandatului de arestare. Când nu au reușit să dea răspunsuri corecte, li s-a cerut să facă o jumătate de genuflexiune cu un braț îndreptat înainte, în timp ce erau lovite în mod repetat în fese, se arată în raport, conform mandatului de arestare.

Într-o altă sesiune de hărțuire, victimele au fost bătute atât de grav încât sângele a trecut prin haine, se arată în mandat.

Într-o declarație acordată ABC News, Kappa Alpha Psi a declarat că filiala sa de absolvenți din Richmond-Perrine, Florida, a raportat incidentul.

"Autorii arestați în acest incident specific nu sunt membri activi sau financiari ai Kappa Alpha Psi. Nu au o afiliere oficială cu nicio filială și nici vreun rol oficial în cadrul organizației", a declarat organizația.

Frăția se delimitează de fapte

Frăția a declarat că cooperează pe deplin cu autoritățile în cadrul anchetei.

Jimmy McMikle, președintele național al Kappa Alpha Psi, a condamnat presupusul incident de inițiere abuzivă (hazing), afirmând într-un comunicat că frăția aplică o "politică de toleranță zero față de practicile de inițiere abuzivă".

În timpul unei audieri care a avut loc luni la Tribunalul Circuitului Miami-Dade, judecătoarea Mindy S. Glazer a aprobat cauțiunea de 75.000 de dolari depusă de Pinder. Ca parte a condițiilor eliberării sale, Glazer a admis solicitarea procurorilor de a-l plasa în arest la domiciliu, sub regim de "izolare totală".

De asemenea, judecătoarea a dispus ca Pinder să poarte un dispozitiv de monitorizare GPS și să nu aibă niciun contact cu victimele.