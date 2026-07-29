Donald Trump are trei scenarii de atac asupra Iranului dar toate duc la un dezastru
Postat la: 29.07.2026 |
Săptămâna trecută, s-a raportat că președintele Statelor Unite, Donald Trump, a suspendat atacurile masive asupra Iranului în urma unei întâlniri cu consilierii săi la Casa Albă.
Este evident că presiunea politică internă asupra sa și asupra Partidului Republican, legată de costurile economice în creștere, este extrem de puternică. Sondajele actuale sugerează că aproape 70 la sută dintre americani se opun războiului.
În ciuda afirmațiilor, în special ale secretarului apărării Pete Hegseth, potrivit cărora armata iraniană a ajuns la „cel mai scăzut nivel din istorie", Iranul este încă capabil să lanseze atacuri masive cu drone și rachete. Anumite informații din serviciile de informații sugerează că Iranul și-a reconstituit și și-a sporit capacitatea de a construi aceste arme, scrie Harlan Ullman, într-un editorial pentru Aljazeera.
Între timp, SUA au mobilizat mai multe aeronave și unități de apărare antirachetă în pregătirea a ceea ce ar putea fi o campanie de lovire a punctelor de adunare ale forțelor iraniene. Două unități expediționare ale Marinei (MEU) și componente ale Diviziilor 82 sau 101 Aeropurtate sunt staționate în prezent în regiune.
Cu toate acestea, rapoartele conform cărora SUA și aliații săi din Golf și-au epuizat stocurile de rachete defensive, precum și rachetele de atac terestru Tomahawk, ar putea constitui o constrângere majoră. Deși Trump pare să nu fi luat încă o decizie, el are mai multe opțiuni privind modul de a acționa în continuare.
Opțiunea 1: intensificarea atacurilor aeriene și riscul unui dezastru economic global
Una dintre provocările acestei strategii este că lista țintelor militare ar putea fi deja epuizată. Dacă este așa, extinderea campaniei aeriene ar însemna atacarea în mare parte a infrastructurii civile, inclusiv a instalațiilor de producție a energiei, a rețelelor electrice, a podurilor și drumurilor, precum și a rețelelor de televiziune și telefonie. Toate rezultatele probabile sunt negative.
Trump ar fi acuzat de crime de război. Populația iraniană s-ar uni în resentimentul său împotriva SUA. Capacitatea Iranului de a riposta nu ar fi limitată în mod semnificativ, iar acesta ar putea lovi infrastructura de desalinizare și energetică din Golful Persic.
Rezultatul ar fi o catastrofă umanitară. Nu există planuri pentru a face față acestei situații de urgență. Și, desigur, prețul petrolului ar putea urca la 150 sau chiar 200 de dolari pe baril, declanșând un dezastru economic internațional.
Opțiunea 2: o invazie terestră extrem de periculoasă și insuficient pregătită
Forțele desfășurate în prezent în regiune sunt prea mici pentru a atinge obiective militare realiste. O unitate MEU numără aproximativ 2.500 de pușcași marini, dintre care doar 800 sunt infanteriști, capabili să desfășoare operațiuni terestre foarte limitate.
Unitățile aeropurtate sunt desfășurate cu provizii de muniție, alimente și baterii suficiente doar pentru câteva zile. Reaprovizionarea este esențială pentru aceste unități.
Așa cum a subliniat generalul în rezervă al Armatei SUA Barry McCaffery, chiar și 150.000 de soldați ar putea să nu fie suficienți pentru a asigura controlul asupra Strâmtorii Hormuz de-a lungul coastei iraniene.
Atacarea Insulei Kharg necesită un tranzit lung și periculos de la capătul vestic al Strâmtorii Hormuz. Acest lucru ar crea condiții pentru un număr mare de victime în rândul trupelor americane.
Opțiunea 3: scenariul nuclear și deschiderea unei cutii a Pandorei
A treia opțiune ar fi ca Trump să folosească o armă nucleară, cel puțin ca lovitură demonstrativă. Acest lucru ar deschide o cutie a Pandorei cu consecințe catastrofale. Trump ar fi declarat criminal de război. Indiferent unde și cum ar fi detonată arma - o explozie aeriană sau la suprafață - aceasta ar avea consecințe distructive.
Dacă ar exploda în afara atmosferei, bomba nucleară ar emite un impuls electromagnetic (EMP) care ar distruge practic toate sistemele dotate cu cipuri pe o rază de sute de mile dincolo de granițele Iranului. Puține forțe armate moderne, inclusiv cele din Golf, sunt protejate împotriva EMP din cauza costurilor.
O explozie la suprafață ar forma un nor radioactiv care, în funcție de direcția vânturilor, s-ar deplasa spre est și ar afecta populațiile mult dincolo de granițele Iranului.
O consecință geopolitică majoră ar fi că un astfel de atac ar putea schimba modul în care președintele Rusiei, Vladimir Putin, percepe posibilitatea utilizării armelor nucleare în războiul din Ucraina.
Singura calea rațională
Având în vedere această listă de opțiuni neplăcute, cea mai promițătoare este să se revendice victoria și să se continue negocierile. Trump va afirma că a adus Iranul la masa negocierilor, chiar dacă discuțiile dintre Washington și Teheran nu s-au oprit, în ciuda escaladării conflictului.
Prima măsură ar fi redeschiderea Strâmtorii Hormuz și a Strâmtorii Bab al-Mandeb. Prețurile petrolului ar scădea. Piețele bursiere și-ar reveni.
Trump și-ar asuma meritul. Iar un război devastator și o criză economică ar fi evitate în mod rațional. Aceasta este cea mai bună și singura sa opțiune rațională.
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