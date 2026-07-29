Dezastrul Bulgariei după trecerea la moneda euro: Deficitul bugetar este dublu față de România și a atins cel mai înalt nivel din toată Europa

Bulgaria este lider în Uniunea Europeană în ceea ce privește valoarea deficitului bugetar în primul trimestru al anului 2026, arată datele preliminare Eurostat, care acoperă perioada guvernării cabinetului ales Jeliazkov și a cabinetului interimar Ghiurov.

Conform cifrelor, soldul negativ al țării calculat pentru perioada ianuarie - martie 2026 este deja de 7,6% din PIB, la un nivel mediu pentru zona euro și pentru întreaga Uniune Europeană (UE) de 3,1%. De menționat că Bulgaria a trecut la moneda euro începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Bulgaria a trecut la moneda euro, iar deficitul bugetar a explodat

Țara se află înaintea unor țări cu deficite tradițional ridicate, cum ar fi Polonia (5,9%), Franța (5,1%), Belgia (4,8%) și România (-3,6%). În direcția opusă, cu cele mai bune solduri bugetare, se clasează Cipru (+4,4% excedent), Irlanda (+2,4%) și Danemarca (+2%), dacă ne uităm la țările europene în general, nu doar la cele membre ale zonei euro.

Dacă ne uităm doar la țările Uniunii Monetare, ultimele trei sunt aceleași, dar în locul Danemarcei se află Grecia cu un excedent de 1,2% din PIB.

Un raport al Economic.bg a arătat, de asemenea, că deteriorarea soldului bugetar al Bulgariei este printre cele mai accentuate - față de trimestrul precedent, indicatorul negativ a crescut cu 5,1 puncte procentuale, după ce, la sfârșitul anului 2025, țara a raportat un deficit de 2,5% din PIB.

Datele vin pe fondul procedurii de deficit excesiv pentru Bulgaria, lansate la începutul lunii iunie de către Comisia Europeană (CE). La începutul lunii iulie, miniștrii de finanțe ai Uniunii Europene (UE) au aprobat, de asemenea, o decizie de lansare a procedurii în cauză. Ca argument, ECOFIN a dat previziunile CE că până în 2027 Bulgaria va continua să depășească limitele admise de deficit.

Reamintim însă că aceste estimări se bazează pe calcule vechi ale Ministerului Finanțelor, deoarece s-a dovedit că în primăvară guvernul interimar al lui Andrei Ghiurov nu a trimis previziuni actualizate. Separat, proiectul de buget pentru 2026 al ministrului de finanțe Gălăb Donev prevede de fapt un deficit și mai mare - 5,7%. Înainte de prezentarea acestuia, Donev a vorbit și despre un deficit de 7,4% - o cifră care nu a fost menționată reprezentanților instituțiilor europene, așa cum a scris Economic.bg după ce a discutat cu sursele sale europene.

Săptămâna trecută, agenția internațională de rating Fitch a avertizat că respectarea regulilor corective ale procedurii de deficit excesiv ar putea contribui la îmbunătățirea poziției fiscale a Bulgariei pe termen mediu, dar s-ar putea să nu fie suficientă pentru stabilizarea raportului datorie - PIB.

De fapt, chiar ministrul de finanțe Gălăb Donev a recunoscut că deficitul stabilit de 5,7% ar putea fi mai mic la sfârșitul anului. Motivul este că bugetul este de așteptat să intre în vigoare la 1 august, ceea ce nu lasă suficient timp pentru implementarea tuturor proiectelor prevăzute în programul de capital.