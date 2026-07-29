Incredibil în ce hal am ajuns: România se împrumută ca să-și exercite dreptul de preempțiune pentru gazele noastre din Neptun Deep. Cât cere OMV Petrom

Statul român încearcă să-și exercite dreptul de preempțiune pentru gazele din perimetrul offshore Neptun Deep, dorite și de Ungaria, însă Administrația Națională a Rezervelor de Stat nu dispune de fondurile necesare pentru achiziție.

Guvernul pregătește acum un mecanism de finanțare care ar permite instituției să cumpere, pe parcursul a șapte ani, gaze în valoare de aproape 12,8 miliarde de lei, în contextul interesului manifestat de compania ungară MVM pentru aceste resurse.

Bugetul total al ANRSPS pe 2026 prevede credite bugetare de 656,5 milioane lei și credite de angajament de 743,2 milioane lei. Acum, a fost inițiat un proiect care stipulează că, în anul 2026, ANRSPS va fi autorizată să introducă în bugetul propriu creditele de angajament aferente achizițiilor de gaze offshore în baza dreptului de preempțiune al statului, arată Profit.ro.

Creditele de angajament necesare achiziționării gazelor naturale se vor asigura de la capitolul 80.00.01 „Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă", titlul 71, „Active nefinanciare", alin. 71.02.01 „Stocuri de luptă, rezerve de stat și de mobilizare".

″Soluția privind asigurarea finanțării ANRSPS se impune în urma exercitării dreptului (de preemțiune - n.r.) prevăzut de art. 21 alin. (4) din Legea nr. 256/2018, republicată, pentru oferta societății OMV Petrom din data de 08.05.2026, în calitate de titular de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore. Pentru cantitatea de gaz ofertată de OMV Petrom, de 49,9 TWh, respectiv 49.900.000 MWh, la un preț de 48,752 euro/MWh și la un curs de 5,2581 lei/euro, bugetul necesar ANRSPS pentru achiziția cantității pentru o perioadă de 7 ani este de circa 2.432.724.800 euro, respectiv 12.791.510.270 lei, fără TVA și accize″, se menționează în expunerea de motive.