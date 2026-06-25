Dosarul "Ciucu": Ce relevă interceptările dintre Denise Rifai și Odeta Nestor despre iordanienii îndemnați să-i finanțeze campania electorală a actualului primar al Capitalei
Postat la: 25.06.2026 |
Procurorii anticorupție o urmăreau deja pe șefa Oficiului pentru Jocuri de Noroc, într-un dosar diferit, dar au surprins o discuție incriminatoare dintre aceasta și prietena ei Denise Rifai, într-o serie de înregistrări ambientale. Așa au aflat anchetatorii că doi oameni de afaceri iordanieni au fost îndemnați să cotizeze la campania electorală a lui Ciprian Ciucu de la Primăria Capitalei, în schimbul unor autorizații. conform procurorilor, deși nu a existat o legătură directă între Ciucu și „finanțatori", sponsorizarea s-a realizat, iar autorizațiile au fost emise.
În data de 18 iunie 2026, Ciprian Ciucu - primarul general al Capitalei, la momentul respectiv prim-vicepreședinte PNL - a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Potrivit procurorilor, în urma anchetei a rezultat „suspiciunea rezonabilă" că edilul ar fi primit foloase necuvenite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu care îi reveneau în procedurile administrative referitoare la un proiect imobiliar, scrie Gândul.ro.
Edilul Capitalei a contestat controlul judiciar. În data de 21 iunie 2026, la sediul DNA au avut loc noi audieri în acest dosar. Printre cei audiați s-a aflat și unul dintre dezvoltatorii imobiliari ai proiectului pentru care se presupune că a fost promisă șpaga de 150.000 de euro. Miercuri - 24 iunie -, la ieșirea din Tribunalul București, Ciprian Ciucu nu a vrut să facă declarații în fața jurnaliștilor. A spus doar că se simte agresat.
„În momentul ăsta mă simt puțin agresat", a declarat Ciprian Ciucu. Edilul este acuzat de procurorii DNA că - în campania electorală din noiembrie-decembrie 2025 - ar fi primit de la doi oameni de afaceri iordanieni beneficii constând în servicii de publicitate și consultanță electorală.
Odeta Nestor, fost șefă ONJN, arestată preventiv. Jurnalista Denise Rifai, anchetată în dosar
În urma flagrantului din 16 iunie 2026, un cetățean bulgar și Odeta Nestor au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Sunt acuzați de dare de mită, respectiv complicitate la luare de mită. Totodată, Odeta Nestor - fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) este cercetată și pentru dare de mită. În aceeași cauză - disjunsă din dosarul inițial - a fost audiată și jurnalista Denise Rifai.
Ciprian Ciucu este acuzat de luare de mită și a fost plasat sub control judiciar. Jurnalista Denise Rifai este anchetată în acest dosar, are calitatea de suspect și este acuzată de instigare și complicitate la dare de mită.
Denise Rifai este prietenă cu Odeta Nestor.
Odeta Nestor, în contact direct cu doi afaceriști iordanieni
Potrivit surselor judiciare, Odeta Nestor - fosta șefă ONJN - ar fi fost în contact, în toamna anului 2025, cu doi oameni de afaceri iordanieni. „La un pahar cu vin, în toamna anului 2025, Odeta Nestor l-ar fi spus iordanienilor că ea se cunoaște foarte bine cu Denise Rifai, cu care este prietenă. Aceasta, la rândul său, ar avea un ascendent asupra edilului Ciucu, cu care ar fi realizat și interviuri. După mai multe discuții, li s-a propus clienților iordanieni să cotizeze efectiv la campania electorală pentru Ciucu. După aceea urma se rezolve și problema autorizațiilor de construire pentru parcare", au dezvăluit sursele judiciare, în exclusivitate pentru Gândul.
Surse judiciare: „Odeta Nestor l-ar fi spus iordanienilor că ea se cunoaște foarte bine cu Denise Rifai"
După o primă „ședință de discuții" ar fi apărut în scenariu și S.I., care deține o agenție media. Agenția intermediază relația între doritori de publicitate și trusturi, au mai precizat aceleași surse judiciare. „Acest S.I. ar fi fost prezentat de Odeta Nestor cetățenilor iordanieni. Acestora li s-a propus o sumă totală de aproximativ 150.000 de euro. În timpul discuțiilor, sumele au fost prezentate atât în lei, cât și în euro. Cert este că Odeta Nestor nu ar fi primit niciun leu pentru sine", au mai precizat sursele judiciare.
„Nu a existat niciun contact direct sau de alta formă între primarul Ciucu și oamenii de afaceri iordanieni. Nu a existat o transmitere directă a unor sume de bani de la aceștia către primar. După aceste plăți, când Ciucu era deja primar general, au ieșit și actele pentru parcare", au declarat, în exclusivitate, sursele judiciare.
Jurnalista Denise Rifai ar fi „căzut" pe interceptările DNA
Aceleași surse judiciare au mai explicat că jurnalista Denise Rifai și Odeta Nestor ar fi avut montată tehnică de înregistrare ambientală în mașină. Acestea ar fi fost supravegheate și interceptate în baza unui mandat tehnic de supraveghere tehnică. Mandatul a fost emis, la cererea DNA, de către un judecător de drepturi și libertăți.
Astfel, ar exista numeroase momente - înregistrări ambientale, potrivit surselor judiciare - unde se vorbea ca Denise Rifai să discute cu edilul Ciucu referitor la emiterea autorizațiilor pentru locurile de parcare, în cazul proiectului imobiliar al cetățenilor iordanieni.
Denise Rifai le-ar fi povestit procurorilor DNA, în timpul audierilor, „tot ceea ce a vorbit cu primarul Ciucu în timpul întâlnirii de la primărie".
Câștig de tip jackpot, estimat la peste un milion de euro
În motivarea deciziei de arestare preventivă a Odetei Nestor și a cetățenului bulgar se arată că marea miză era un câștig de tip jackpot obținut în 2023 și estimat la peste un milion de euro.
Conform motivării, cetățeanul bulgar arestat preventiv i-ar fi dat 100.000 de euro secretarului general al ONJN, Narcis Godeanu. Suma ar fi fost plasată pentru ca instituția să nu efectueze controalele necesare și să nu sesizeze procurorii sau Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
„În sarcina inculpatului (...) s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită (...). La data de ....04.2026, ar fi promis, în numele şi în interesul societăţii (...), suma de 100.000 euro lui (...), secretar general al ONJN. Sumă (n.red. - a fost) remisă parţial în perioada ...04.2026 -....04.2026, respectiv 45.000 euro la data de ...04.2026 şi 5.000 euro la data de ....04.2026.
Diferenţa de 50.000 euro la data de ...06.2026, în legătură cu finalizarea verificărilor iniţiate de funcţionarii Direcţiei Generale de Supraveghere şi Control din cadrul ONJN ca urmare a petiţiei formulate de (...), într-o modalitate care să nu permită aplicarea unor sancţiuni complementare operatorului economic şi nici sesizarea organelor de urmărire penală ori a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor", se arată în motivarea instanței de judecată.
Bulgarul i-ar fi transmis banii secretarului general al ONJN, Narcis Godeanu, prin intermediul Odetei Nestor, fostă președintă a ONJN și lideră a Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță. După arestarea sa, aceasta a fost revocată din funcția de președinte a Asociației.
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