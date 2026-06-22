Omul lui Florian Coldea pe filiera Nicușor Dan este nominalizat ca ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pe lista guvernului Veștea
Postat la: 22.06.2026 |
Aurelian Marian Bârgău este nominalizat ca ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pe lista oficială depusă pentru votul guvernului Veștea.
Bârgău este director general la Administrația Străzilor București, cunoscut ca omul lui Sebastian Moise, un nume extrem de controversat, asociat unor afaceri ilegale, fost șef la PMP Sector 1, apoi președinte la Sectorul 2, cel despre care s-a scris pe larg cum l-a finanțat pe Daniel Baluta, actualul primar PSD de la Sectorul 4. Bârgău este un apropiat al lui Florian Coldea, dar și in relații cu George Tuță, primarul sectroului 1 - fostul sef de cabinet de la SRI al lui Eduard Helvig. Bârgău este amic la cataramă și cu Eugen Tomac, fost șef al PMP, cel care a fost nominalizat ca premier de către Nicușor Dan înaintea lui Adrian Veștea.
Aurelian Marian Bârgău a fost numit în 2021 în funcția de director general la Administrația Străzilor București de către primarul general de atunci, Nicușor Dan, în condițiile în care era consilierul acestuia. Numirea s-a făcut „fără concurs", prin detașare, iar G4Media relatează că a provocat scandal uriaș la acel moment. Prefectul de atunci, Alin Stoica, a declarat că va ataca în contencios administrativ numirea și alte detașări similare, invocând cadrul din Codul administrativ și o hotărâre de guvern privind modalitățile de ocupare a funcțiilor de conducere (concurs, examen sau numire temporară până la organizarea concursului).
„Atacăm în contencios administrativ detașările pe posturi de directori făcute din rândul consilierilor. (...) Metoda detașării utilizată în acest caz ocolește regula, singura excepție e numirea temporară. Primarul nu a uzat-o. E vorba de sănătatea aparatului administrativ. Nu poți umple aparatul cu persoane care nu au trecut un concurs, ci doar beneficiază de încrederea demnitarului", a afirmat prefectul Stoica.
În mai 2025, după ce Nicușor Dan a plecat de la Primărie, Bârgău scria pe o rețea de socializare: "Vă mulțumesc, domnule Primar General Nicușor Dan, pentru buna colaborare și pentru încrederea acordată în acești 4 ani. Vă felicit pentru alegerea în funcția de Președinte al României și sunt convins că, din această nouă poziție, veți susține în continuare proiectele Administrației Străzilor București." Trei zile mai târziu, directorul posta alt mesaj și fotografii: "Am fost prezent astăzi la ceremonia de învestire în funcție a noului Președinte al României, domnul Nicușor Dan. Un moment încărcat de emoție și responsabilitate."
Dublu licențiat, în economie și drept, la Universitatea Româno-Americană, cu doctoratul luat la Universitatea Valahia, din Târgoviște, cunoscută drept una dintre "fabricile de diplome", și fost candidat la alegerile parlamentare din 2016, Marian Bârgău și-a început cariera în 2017, în timpul mandatului Gabrielei Firea. Atunci a fost numit consilier în Compania Municipală Turistică SA și administrator în CA-ul companiei Managementul Transportului SA.
La acea dată Marian Bârgău, vicepreședinte PMP, era director la editura Pro Universitaria, iar soția administra un magazin din Capitală ce comercializa lenjerie de damă. În 2019, Georgiana Mădălina Bârgău s-a angajat "analist recrutare integrare salariați" la Compania Municipală Parking București SA. În prezent, ea este șef-serviciu Resurse Umane în cadrul companiei.
În 2020, Marian Bârgău a ajuns consilier al primarului Nicușor Dan și directorul general al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA, funcții pe care le ocupă până în mai 2021, când Nicușor Dan a decis să-l numească în fruntea Administrației Străzilor.
Numele lui Marian Bârgău apare în mai multe anchete jurnalistice. Amintim lucrările de reabilitare ale Podului Grant, unde dirigenția de șantier a fost asigurată de firma unui fost director din holdingul de companii ale Primăriei Municipiului București, și afacerea "Dungi pe asfalt", de 1,4 milioane euro, trase în București de familia fostului șef de la Achiziții din CNADNR, găsit de ANI în conflict de interese.
Potrivit ultimei declarații de interese, Aurelian Marian Bârgău este secretarul executiv al PMP, secretarul general al PMP București și președinte al organizației din Sectorul 2. Acesta este patronul a două firme, Good Luck SRL, o firmă din Bârlad care oferă servicii tipografice, și Bârgău Marian Agent de Asigurare SRL, firmă care-i aduce peste 100.000 de lei profit.
Conform declarației de avere din 2023, familia Bârgău deține un teren intravilan în Domnești, Ilfov, o casă de 140 mp în Ilfov și un apartament de 62 mp în Chiajna. În conturi are economii de 160.000 lei, dar și datorii la bănci de aproximativ 450.000 lei. Salariul încasat de Marian Bârgău de la Administrația Străzilor București a fost de 132.233 lei, adică circa 11.000 lei pe lună, la care se adaugă indemnizația de consilier local, 13.000 lei.
Veniturile salariale sunt puțin mai mici față de cei 170.000 lei, încasați din dividende în 2022 de la firma sa de asigurări. Este de menționat că și soția acestuia este angajată, inspector de resurse umane, la una dintre companiile municipale ale Capitalei: CM Parking București SA.
Anterior, Marian Bârgău fusese consilier al primarului Nicușor Dan și directorul general al CM Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA, însă istoricul său cu companiile municipale este ceva mai lungă și începe din anul 2017, în timpul Administrației Firea. Atunci este numit consilier în Compania Municipală Turistică SA și administrator în CA-ul companiei Managementul Transportului SA.
La acea dată Marian Bârgău, vicepreședinte PMP, era director la editura Pro Universitaria, iar soția director al unui magazin din Capitală ce comercializa lenjerie de damă, iar ambii aveau un salariu de circa 45.000 lei anual. Firma Good Luck le mai aducea alți 22.000 lei, iar din vânzarea de asigurări, soția declara circa 5.000 lei. Firma Bârgău Marian Agent de Asigurare SRL doar ce fusese înființată la începutul anului 2016. În anul următor, veniturile din vânzarea de asigurări aveau să se înzecească, până la 47.000 lei.
În anul 2018, Marian Bârgău renunțase la jobul din privat ajunge director general al companiei municipale de întreținere a spațiilor verzi, principala sursă de venit fiind salariile de la companiile Capitalei. Astfel, de la Compania Turistică primea 10.500 lei, de la Compania Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde aproape 100.000 lei, plus alți 19.000 lei, de la Managementul Transportului. Spre comparație, dacă companiile municipale îl plăteau cu circa 130.000 lei, afacerile personale nu-i aducea decât 7.367 lei.
În anul următor, potrivit declarației de avere din 2019, soția se angajează și ea la firma de parking a Capitalei. La această dată, soții Bârgău nu declară niciun cont de economii, iar cele două proprietăți apartamentul din Chiajna, cumpărat în 2012, și casa din Ilfov, cumpărată în 2016, pot fi corelate cu datoriile la bănci: un credit de 41.000 euro, luat în 2012, și un altul de 276.000 lei, luat în 2016.
Anul următor, 2020, soții Bârgău achiziționează un nou apartament, 53 mp în Brașov, și un teren de 400 mp în Ilfov, aparent fără a se împrumuta la bănci. Marian Bârgău câștiga deja la compania de Spații Verzi peste 150.000 lei anual, iar firma de intermediat vânzarea de asigurări îi aducea un profit de 290.000 lei. În martie 2022 cei doi vând apartamentul din Brașov pentru suma de 123.500 euro.
În mai 2021 primarul Nicușor Dan îl numește la Bârgău, care îi era consilier, la Administrația Străzilor, în încercarea de a scăpa de fostul director al ASM numit de Gabriela Firea. Episodul dă naștere la un nou război între primar și USR PLUS, prefectul Capitalei de la aceea dată, Alin Stoica, contestând în instanță numirea pe motiv că a fost făcută fără concurs. Un an mai târziu, presa avea să scrie despre o serie de contracte publice oferite „cu dedicație" de către Administrația Străzilor.
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