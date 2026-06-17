Adrian Veștea a vândut cu 600.000 de euro un teren unei firme, căreia i-a acordat ulterior, ca primar, certificat de construcție pentru un hotel

În perioada în care era primarul orașului Râșnov, Adrian Veștea a vândut cu 600.000 de euro un teren unei firme, iar apoi firma a primit certificat de urbanism și de construcție pentru un hotel, ambele sub semnătura primarului Veștea.

Pornind de la o declarație de avere a premierului desemnat, Adrian Veștea, jurnaliștii Snoop au mers la Râșnov și au găsit o dublă afacere. Pe de o parte, între proprietarul de terenuri Veștea și o firmă, iar apoi între aceeași firmă și primăria condusă de primarul Veștea.

Adrian Veștea, în calitate de persoană fizică, a vândut pe 18 august 2007 un teren pentru care a primit 2,1 milioane de lei (aproximativ 630.000 de euro) de la firma North Capital Baltikum. Aceasta este o firmă înregistrată în România de un grup de oameni de afaceri norvegieni. Vânzarea terenului este menționată în declarația de avere din 2008 a lui Adrian Veștea, menționează Snoop.

În 2007, la momentul în care a încheiat afacerea imobiliară personală, Veștea era la primul mandat ca primar la Râșnov.

Iar după vânzarea din 18 august 2007, mai precis la data de 8 octombrie 2007, primarul Adrian Veștea a semnat certificatul de urbanism pentru aceeași firmă, conform documentului aflat în posesia Snoop. Ulterior, autorizarea de construire pentru North Capital Baltikum SRL a fost acordată la data de 23 aprilie 2008.

În perioada 2007-2008, primarul Adrian Veștea a inițiat demersurile prin care firma North Capital Baltikum a obținut aprobarea administrativă de a schimba destinația urbanistică a zonei montane și de a proiecta un complex de lux. Aceste demersuri au avut loc după ce firma a virat suma în contul privat al primarului pentru un teren, potrivit documentelor publice cerute de Snoop și furnizate de Primăria Râșnov.

Complexul de lux care urma să fie construit se numea Cold Mountain Luxury Resort. Complexul urma să fie ridicat aproape de zona unde s-a filmat, în 2003, pelicula de Oscar cu același nume, Cold Mountain.