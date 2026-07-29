Una dintre cele mai mari schimbări din sistemul financiar din Europa: Cum ar putea euro digital să transforme modul în care plătim

Banca Centrală Europeană a desemnat 36 de companii care vor lua parte la un program de testare a euro digital desfășurat pe parcursul a 12 luni. Printre instituțiile selectate se numără Revolut Bank UAB, UniCredit SpA și Deutsche Bank AG.

Potrivit Bloomberg, BCE a ales participanții dintre peste 50 de candidați, iar companiile provin din 16 dintre cele 21 de state care utilizează moneda euro.

Reprezentanții băncii centrale consideră că interesul ridicat din partea sectorului privat demonstrează susținerea de care se bucură proiectul și dorința companiilor de a contribui la dezvoltarea acestuia.

Programul pilot este programat pentru a doua jumătate a anului 2027 și va utiliza o versiune beta a euro-ului digital, concepută să reproducă aproape integral caracteristicile tehnice și funcționale prevăzute în proiectele legislative aflate în lucru.

La test vor participa angajați ai BCE și ai aproape tuturor băncilor centrale naționale din zona euro, cu excepția celor din Malta și Bulgaria, relatează Bloomberg.

În această etapă, euro-ul digital va putea fi utilizat în medii controlate, inclusiv la comercianți online, dar și în cantine și restaurante ale instituțiilor participante.

Totuși, moneda digitală nu va avea statut de mijloc legal de plată pe durata fazei pilot.

Prin dezvoltarea euro-ului digital, autoritățile europene urmăresc să consolideze autonomia sistemului de plăți din Uniunea Europeană.

Proiectul este văzut ca o alternativă europeană la rețelele internaționale dominate de Visa și Mastercard, dar și ca un răspuns la extinderea stablecoin-urilor denominate în dolari.

Dacă toate etapele vor fi parcurse conform calendarului actual, introducerea euro-ului digital ar putea avea loc în cursul anului 2029.