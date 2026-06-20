A cazut cea mai tare teorie a conspirației: Virusul creat ca arma bilogică inclusiv in laboratoarele din Ucraina
Postat la: 19.06.2026 |
Fosta coordonatoare a serviciilor secrete din SUA a desecretizat probe potrivit carora America are 120 de laboratoare biologice in 20 de tari, inclusiv Ucraina.
In ele s-ar fi cercetat dezvoltarea unor patogeni, inclusiv prin modificarea unor virusi. Tulsi Gabbard, care se afla in ultima zi de mandat, l-a numit si pe doctorul Anthony Fauci intre coordonatorii proiectului.
Pandemia s-a bazat in mare parte pe inducerea unei psihoze in masa, dar atata cat a fost vorba de un virus avem acum confirmarea ca putea fi creat ca arma biologica. Fapt care ar explica si reactia paranoica a unor guverne, fie pentru ca ascultau ordinele conspiratorilor, fie ca se temeau de un atac real cu un virus real. (Cum ar fi focarul suspect semnalat in Iran, tara destul de izolata, sau lungile episoade de carantina totala in parti din China.)
Statele Unite au justificat un razboi in Irak de prezenta nedovedita a unor arme chimice. La inceputul razboiului din Ucraina, si rusii au vorbit de existenta unor laboratoare de biologie acolo. Desi confirmata de Victoria Nuland intr-o audiere in Congres, existenta laboratoarelor in Ucraina a fost tratata atunci ca teorie conspirationista.
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