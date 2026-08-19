Fost consilier al lui Anthony Fauci recunoaște că a încercat să ascundă documente despre finanțarea cercetărilor COVID-19
Postat la: 19.08.2026 |
Un fost consilier al lui Anthony Fauci a recunoscut în fața justiției americane că a participat la un complot menit să împiedice accesul public la documente guvernamentale legate de granturile pentru cercetare și de pandemia de COVID-19. David Morens riscă până la cinci ani de închisoare.
David Morens, în vârstă de 78 de ani, a pledat vinovat în timpul unei audieri desfășurate la tribunalul federal din Greenbelt, Maryland. În perioada pandemiei, acesta a ocupat o funcție importantă în cadrul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase (NIAID), instituție condusă atunci de Anthony Fauci.
Morens fusese pus sub acuzare în luna aprilie, procurorii susținând că acesta a participat la o strategie prin care urmau să fie împiedicate solicitările de acces la documente publice primite de agenție începând din aprilie 2020. Cererile vizau inclusiv granturile acordate pentru cercetări legate de COVID-19.
David Morens riscă până la cinci ani de închisoare
Sentința în cazul fostului oficial este programată pentru 12 noiembrie, iar pedeapsa maximă pe care acesta o poate primi este de cinci ani de închisoare.
"Prin pledoaria de vinovăţie de astăzi, dr. Morens şi-a asumat responsabilitatea pentru faptele sale şi va continua să facă acest lucru", a declarat avocatul său, Timothy Belevetz, într-un comunicat.
Recunoașterea vinovăției vine la aproximativ o lună după apariția lui Anthony Fauci în fața unei comisii a Senatului american.
Fauci, care a condus NIAID timp de 38 de ani și a devenit una dintre figurile centrale ale răspunsului Statelor Unite la pandemia de COVID-19, și-a invocat în repetate rânduri dreptul de a nu se autoincrimina.
În același timp, Fauci l-a acuzat pe senatorul republican Rand Paul, unul dintre adversarii săi de lungă durată, că desfășoară o campanie "iraţională" pentru a-l vedea închis.
Grantul pentru cercetarea coronavirusurilor la lilieci, în centrul cazului
Potrivit procurorilor, cazul în care Morens și-a recunoscut vinovăția are legătură cu decizia Institutelor Naționale de Sănătate (NIH) de a anula un grant destinat cercetării coronavirusurilor la lilieci.
Decizia fusese luată în contextul acuzațiilor potrivit cărora virusul care provoacă COVID-19 ar fi putut proveni dintr-un laborator din Wuhan.
Laboratorul din China beneficiase de o sub-finanțare acordată prin intermediul companiei care primise inițial grantul.
Anchetatorii susțin că Morens s-a angajat să contribuie la restabilirea finanțării proiectului de cercetare privind coronavirusurile la lilieci și să combată teoria potrivit căreia virusul ar fi scăpat dintr-un laborator.
Mesajele ar fi fost mutate pe e-mailul personal
Un element important al cazului îl reprezintă modul în care au fost purtate anumite comunicări.
Potrivit procurorilor, Morens și alte persoane anticipau că mesajele schimbate între ei ar putea deveni obiectul unor solicitări formulate în baza Freedom of Information Act, legea americană privind libertatea de informare.
În aceste condiții, aceștia ar fi convenit să comunice prin intermediul contului personal de e-mail al lui Morens, în loc să folosească adresa oficială.
Agențiile americane nu au ajuns la o concluzie comună privind originea COVID-19
Originea COVID-19 continuă să fie neclară, iar instituțiile americane au formulat de-a lungul timpului evaluări diferite.
În 2023, FBI a susținut că pandemia a fost provocată probabil de o scurgere dintr-un laborator din Wuhan. China a respins această ipoteză, susținând că este lipsită de "orice credibilitate".
CIA a anunțat în ianuarie 2025 că scenariul unei scurgeri din laborator este probabil, însă evaluarea a fost făcută cu un "grad scăzut de certitudine".
În schimb, alte patru agenții americane de informații, împreună cu Consiliul Național de Informații, consideră că virusul a apărut cel mai probabil în urma transmiterii naturale de la un animal.
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