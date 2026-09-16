Pâinea, scoasă de pe „lista neagră": S-au revizuit 87 de studii și au descoperit efecte surprinzătoare pentru inimă
Postat la: 16.09.2026 |
Cerealele integrale ar putea avea un rol mai important în protejarea inimii decât se credea. O amplă analiză a 87 de studii clinice, care au inclus peste 6.500 de persoane, arată că un consum regulat poate îmbunătăți simultan mai mulți indicatori asociați riscului cardiovascular. Beneficiile apar chiar și la cantități moderate, însă cercetătorii au identificat și intervalul în care efectele par să fie cele mai mari.
Noua cercetare, publicată în European Heart Journal, a analizat rezultatele studiilor clinice în care participanții au consumat cereale integrale și a urmărit efectele acestora asupra sănătății cardiovasculare și metabolice. Analiza vine după două decenii în care numeroase cercetări au asociat alimentația bogată în cereale integrale cu un risc mai redus de boli cardiovasculare, hipertensiune, colesterol ridicat și diabet de tip 2, precum și cu menținerea unei greutăți sănătoase.
Cercetătorii au descoperit că efectele favorabile pot fi observate de la aproximativ 30-40 de grame de cereale integrale pe zi, însă cele mai importante beneficii au apărut la un consum de aproximativ 60-100 de grame zilnic. Cantitatea echivalează cu aproximativ patru până la șase porții pe zi și poate fi obținută, de exemplu, dintr-un bol cu fulgi de ovăz, un sandviș preparat cu pâine integrală și o porție de orez brun.
Persoanele care au consumat mai multe cereale integrale au înregistrat reduceri ale greutății corporale și circumferinței taliei, dar și îmbunătățiri ale tensiunii arteriale. Au fost observate, de asemenea, scăderi ale colesterolului total, colesterolului LDL - cunoscut drept colesterolul „rău" -, trigliceridelor și glicemiei. Cercetătorii au constatat și modificări favorabile ale interleukinei-6, un marker asociat inflamației. Nu orice produs pe care scrie „cu cereale" oferă însă aceleași avantaje.
Cerealele integrale, printre care ovăzul, orezul brun, grâul integral, quinoa sau farro, păstrează toate componentele bobului. În cazul cerealelor rafinate, procesarea îndepărtează părți ale acestuia care conțin o mare parte din fibre și alți nutrienți. Nici culoarea pâinii nu este suficientă pentru a stabili dacă aceasta este cu adevărat integrală. Produsele închise la culoare sau cele etichetate drept „multicereale" pot conține în continuare predominant făină rafinată.
Specialiștii recomandă verificarea listei ingredientelor. Primul ingredient ar trebui să fie o cereală integrală. Pâinea integrală nu poate compensa singură o alimentație nesănătoasă Rezultatele nu înseamnă însă că simpla introducere a câtorva felii de pâine integrală în meniu poate preveni bolile cardiovasculare.
Înlocuirea unui produs din cereale rafinate cu unul integral nu poate compensa automat o dietă bogată în grăsimi saturate, zahăr, sare sau alimente ultraprocesate. Mai mult, simpla adăugare a unor carbohidrați suplimentari pentru atingerea unei anumite cantități de cereale integrale poate contribui la creșterea în greutate.
Una dintre concluziile importante ale analizei este că cerealele integrale nu par să producă o schimbare spectaculoasă asupra unui singur factor de risc. În schimb, ele determină mai multe îmbunătățiri moderate în același timp. Efectele au fost observate asupra grăsimilor din sânge, tensiunii arteriale, controlului glicemiei, grăsimii corporale și unor markeri ai inflamației. Cumulate, aceste schimbări ar putea contribui la diminuarea riscului cardiovascular pe termen lung.
Există însă și limite. Majoritatea studiilor incluse în analiză au fost relativ scurte, durata medie fiind de aproximativ opt săptămâni. Din acest motiv, cercetătorii spun că nu se poate stabili cu certitudine dacă efectele observate se mențin pe termen lung. Există, de asemenea, puține date privind consumul foarte ridicat, de peste 140 de grame de cereale integrale pe zi.
O soluție simplă pentru cei care vor să introducă mai multe cereale integrale în alimentație este înlocuirea treptată a produselor rafinate: pâinea albă cu pâine integrală, orezul alb cu orez brun sau cerealele rafinate cu ovăz și alte variante integrale.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum mâncăm carbohidarații când vrem să slăbim - sfatul nutritionistului
De fiecare data cand cineva incepe un proces de slabire, apar și primele alimente puse pe lista neagra: painea, cartofii ...
-
De ce este căscatul contagios. Explicațiile oamenilor de știință
Este suficient uneori sa vezi pe cineva cascand sau chiar sa citești despre acest gest pentru a simți aceeași nevoie. Fe ...
-
Câți bani ar urma să primească Nadia Comăneci la "Românii au talent" pentru un sezon
PRO TV pregatește schimbari importante pentru sezonul 17 al emisiunii „Romanii au talent". Nadia Comaneci se alatu ...
-
Mama lui Elon Musk, dezvăluiri despre miliardar: Era un geniu încă de la 3 ani. A fost hărţuit de colegii săi de şcoală
Maye Musk, mama lui Elon Musk, spune ca fiul ei a fost copilul care i-a dat cele mai multe griji. Înca din copilar ...
-
Mihai Bendeac, primele explicații după scandalul cu Carmen Tănase. Ce spune despre postarea controversată
Mihai Bendeac a revenit cu explicații dupa ce o postare publicata de el pe Facebook a fost interpretata drept un atac la ...
-
Un comerciant și-a câștigat puii înapoi în instanță, dar statul îi vânduse deja. Acum Poliția cere banii de la Fisc
Un lot de 437 de pui confiscați in urma cu șase ani a ajuns sa provoace un nou proces intre doua instituții ale statului ...
-
Povestea femeii tratate 11 ani pentru cancer după ce a fost diagnosticată greșit: „Mi-a distrus viața"
O femeie din Marea Britanie a aflat, dupa 11 ani de tratament pentru cancer, ca nu a suferit niciodata de aceasta boala, ...
-
Furie într-un sat din cauza internetului: Localnicii au legat un tehnician de un stâlp
Angajatul unei companii a fost legat de stalp de localnicii unui sat din India. Oamenii erau nemulțumiți de conexiunea l ...
-
Bucureștiul a intrat în Cartea Recordurilor. "Așa ceva trăiești o dată-n viață!"
Primaria Capitalei anunța ca 20.000 de oameni s-au așezat sambata, 12 septembrie, in centrul Bucureștiului, la cea mai l ...
-
Operațiune de salvare inedită: O păpuşă gonflabilă a dat alarma în Marea Nordului
O inedita operațiune de salvare s-a desfașurat intr-un port german de la Marea Nordului. Salvatorii au fost chemați pent ...
-
Spionii sud-coreeni fac dezvăluiri-bombă: câți copii are liderul, de fapt, liderul nord-coreean Kim Jong Un
Liderul nord-coreean Kim Jong Un ar avea cel puțin trei copii, iar fiica sa, Kim Ju Ae, este vazuta drept principala fav ...
-
A săpat pentru o piscină și a găsit aur de 700.000 de euro. La cine au ajuns lingourile: decizia autorităților
Un barbat care a sapat in curtea casei sale pentru a construi o piscina a facut o descoperire neașteptata. În pama ...
-
Un nevăzător a fost condamnat după ce a condus 240 de kilometri beat și fără permis. Cum s-a orientat pe autostradă
Un barbat nevazator din Marea Britanie a condus aproximativ 240 de kilometri pe timp de noapte, deși nu avea permis de c ...
-
Tom Jones, dat afară din juriul „The Voice UK" după 13 sezoane. Artistul de 86 de ani: „Nu mai e loc pentru mine"
Cantarețul galez, in varsta de 86 de ani, a dezvaluit ca nu și-a dorit sa plece din emisiune și ca a fost informat despr ...
-
Operatiunea Monstrul: Un pescar a reușit să prindă un somn imens în Delta Dunării. Câte kilograme a avut captura
Captura impresionanta in Delta Dunarii, unde un pescar a reușit sa prinda un somn uriaș, de aproximativ doi metri lungim ...
-
Studiul care dezvăluie cele două vârste la care organismul îmbătrânește brusc
Organele umane nu imbatranesc toate in același timp și nici nu urmeaza anii din buletin. Un studiu recent, publicat in r ...
-
Un compus natural din struguri și fructe de pădure ar putea ajuta mușchii să ardă grăsimile
Un compus natural din afine, struguri și alte fructe de padure ar putea ajuta celulele musculare sa descompuna grasimile ...
-
Un virus mortal de acum 3.700 de ani, descoperit în manuscrise medievale. Ce au găsit cercetătorii în paginile vechi de un mileniu
Manuscrise medievale pastrate timp de secole in Europa au devenit o sursa neașteptata de informații despre bolile care a ...
-
Cum a bătut mama lui Dan Puric un cadru militar cu poșeta și ce le ghicea în cafea generalilor
Dan Puric a povestit cu mult umor cum vizita mamei sale la unitatea militara din Focșani s-a transformat intr-o adevarat ...
-
Un pasager care făcea scandal a fost legat cu bandă adezivă de scaunul avionului până la aterizare
Un barbat a fost arestat pentru comportamentul pe care l-a avut la bordul unei curse American Airlines, determinand redi ...
-
Doi concurenți de la Insula Iubirii s-au certat pe Instagram și au dezvăluit secrete din emisiune. Au încercat să șteargă totul
Prințul Marco și Bianca Iotu au avut un schimb de replici pe Instagram, in care au facut mai multe referiri la experienț ...
-
Dan Diaconescu explică de ce nu s-a căsătorit niciodată. Relația cu mama fetei lui s-a terminat. "Cine să mă ia? Sunt știrb. Sunt și slăbănog și cocoșat"
Dan Diaconescu a vorbit despre viața sa personala și a explicat de ce nu s-a casatorit pana acum. Omul de televiziune sp ...
-
Eșecul secret al Moscovei: obiectul masiv pe care sovieticii l-au îngropat sub apă pentru ca nimeni să nu-l vadă
O oglinda colosala din sticla, realizata pentru a depași Statele Unite in cursa spațiala, a fost aruncata pe fundul unui ...
-
Motivul pentru care regina Maria d'Este a fost obligată să-și arate zona intimă în fața a 70 de persoane
O regina catolica, urata și neagreata de jumatate de țara, a fost forțata sa nasca in fața a peste 70 de martori, printr ...
-
O tragedie i-a adus împreună când erau copii. Acum se pregătesc de nuntă, după o poveste de dragoste incredibilă
O poveste de dragoste inedita ii leaga pe Noah Waters și pe Brooklyn Dotson, doi tineri americani pe care i-a legat un t ...
-
Anchetă de amploare în Anglia: au fost furate 70.000 de halbe de bere neagră Guinness
Poliția din Cheshire investigheaza furtul a aproximativ 800 de butoaie de bere neagra Guinness - echivalentul a aproxima ...
-
Mihai Mărgineanu: „Nu există oameni mai bolnavi la cap decât ăia care postează în fiecare zi în social media"
Prezentarea aspectelor personale din viața, „in fiecare zi" pe internet, este „boala curata", considera Miha ...
-
Marea greșeală pe care o fac mulți când mănâncă banane: ce reprezintă fâșiile albe din interior și de ce nu trebuie să le arunci
Bananele raman unul dintre cele mai populare și consumate fructe din alimentația noastra zilnica. Cu toate acestea, de f ...
-
Rezistența la insulină poate duce la probleme mai grave de sănătate. Care sunt semnele și cum poți combate afecțiunea
Rezistența la insulina este din ce in ce mai mult in atenția publica dupa ce consecințele ei la nivelul sanatații au dev ...
-
Irina Rimes pleacă din juriul de la Vocea României. Anunțul făcut de artistă
Noul sezon „Vocea Romaniei" a inceput cu o dezvaluire neașteptata. În prima ediție din 2026, Irina Rimes le- ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu