Fost ministru al Agriculturii susține că ar consuma carne de oaie bolnavă: "Nu afectează sănătatea"
Postat la: 16.09.2026 |
Fostul ministru al Agriculturii Florin Barbu afirmă că ar consuma carne provenită de la o oaie despre care știe că este bolnavă și nevaccinată, susținând că aceasta nu reprezintă un pericol pentru sănătate. Declarația deputatului PSD a fost făcută în plin scandal privind blocarea exporturilor românești de ovine către Uniunea Europeană și țările terțe.
Barbu, întrebat direct dacă ar consuma carnea
Fostul ministru a susținut că animalele sunt testate înainte de sacrificare și că, în aceste condiții, carnea nu ar reprezenta un risc pentru consumatori.
Reporter: Aș vrea să vă întreb, în calitate de simplu cetațean, dumneavoastră ați mânca carne de la o oaie despre care stiți că e bolnavă și nevaccinată?
Florin Barbu, fost ministru al Agriculturii: Da. Nu afectează sănătatea.
Barbu cere reluarea exporturilor către țările terțe
Într-o conferință de presă susținută la Parlament, Florin Barbu a afirmat că protestul fermierilor este "corect" şi "legitim" și a cerut Guvernului să permită din nou exporturile de animale vii către statele din afara Uniunii Europene.
Potrivit fostului ministru, Uniunea Europeană nu ar avea atribuții asupra comerțului desfășurat de România cu țările terțe, iar decizia ar putea fi luată prin asumare politică de către premierul interimar Ilie Bolojan.
„Vreau să îi atrag atenţia premierului demis Bolojan că de mâine, printr-o asumare politică, exportul de animale vii către ţările terţe poate fi realizat. Pentru că acea decizie (a Comisiei Europene), dacă era citită cu atenţie de către juriştii, de către consultanţii pe care îi are domnul Bolojan, nu există sancţiune dată României, dacă exportul către ţările terţe era realizat în continuare, după acea decizie din 17 iunie", a explicat Barbu.
Deputatul PSD l-a acuzat pe Bolojan că nu ar fi făcut suficient pentru reluarea exporturilor și a susținut că pierderile înregistrate de crescătorii de ovine sunt importante.
„Vocea fermierilor trebuie ascultată. Vocea fermierilor nu poate fi astupată de nişte huligani care nu au nicio treabă cu oieritul din România. În al doilea rând, înţeleg nemulţumirea fermierilor români din sectorul ovin. Bolojan, premierul demis, i-a lăsat de izbelişte", a susţinut social-democratul, citat de Agerpres.
Contracte blocate și pierderi reclamate de fermieri
Barbu a arătat că România are protocoale tehnice pentru exportul animalelor vii către mai multe țări din afara UE și că fermierii români aveau deja contracte comerciale încheiate. În opinia sa, blocarea livrărilor ridică inclusiv problema despăgubirilor pentru contractele care nu mai pot fi respectate.
Fostul ministru consideră că Ilie Bolojan ar fi trebuit să poarte negocieri la nivelul Comisiei Europene pentru rezolvarea situației. El a susținut totodată că fermierii au fost abandonați, deși Guvernul le-ar fi făcut anterior promisiuni privind acordarea unor forme de sprijin.
Barbu a criticat și perspectiva ca, începând din 2028, fondurile europene destinate dezvoltării agriculturii să fie gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, susținând că o asemenea schimbare ar reprezenta "un dezastru" pentru agricultori.
Fostul ministru cere un Guvern cu puteri depline
Deputatul PSD a mai avertizat că problemele din sectorul zootehnic ar putea avea efecte inclusiv asupra investițiilor în unitățile de procesare care ar urma să fie finalizate în următorii doi ani.
În acest context, Florin Barbu consideră necesară învestirea rapidă a unui Guvern cu puteri depline, care să poată negocia cu Comisia Europeană ajutoarele de stat și finanțările destinate agricultorilor.
"(Bolojan) putea veni cu sprijin suplimentar pentru fermierii români. Acum o lună le-a promis fermierilor români că va plăti despăgubirile din anul 2025 la secetă. Nici până în momentul de faţă aceşti bani nu au fost puşi din fondul de rezervă pentru a plăti despăgubirile fermierilor români", a evidenţiat fostul ministru al Agriculturii.
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