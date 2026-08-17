Un verdict tulburător: Cel puțin 55 de elemente chimice nedeclarate din vaccinurile Covid

"Cu acel ser 'magic' pe care-l conțineau acele sticluțe, ser care-a fost inoculat milioanelor de oameni prin minciună și constrângere in anii marii minciuni plandemice, s-au distrus vieți, au fost uciși oameni.", scrie asistenta medicală Camelia Timofte pe Facebook.

"Nimeni din cei răspunzători nu a plătit încă pentru acest genocid... Această sticluță am trimis-o d-nei doctor Geanina Hagimă, pentru ca dumneaei medic fiind, să vă arate microscopic ce conține substanța numită impropiu 'vaccin'. E unul din multele lucruri pe care le-am putut face ca si asistentă medicală (actualmente pensionară) in anii marii minciuni, o asistentă medicală nevaccinată, netestată, care n-a vaccinat si n-a testat niciun pacient, ba dimpotrivă, care a căutat cu toate riscurile acelor timpuri să informeze cât mai corect pacienții care le sunt drepturile si să se apere împotriva unui act medical impus prin constrângere si nu liber consimțit, așa cum spune legea 46/2003, art.13.", adaugă Timofte.

"Mulțumesc doamnei asistente pentru contribuția la aflarea adevăratei compozitii a vaccinurilor covid.", răspunde Geanina Hagimă, care da si un link legat de cel puțin 55 de elemente chimice nedeclarate din vaccinurile Covid.