Amenințare pentru aliații NATO: Rusia instalează baze secrete pentru a lansa drone cu rază lungă de acțiune

O investigație realizată de publicația The Telegraph scoate la iveală faptul că Rusia a instalat câteva baze secrete dotate cu rampe de lansare a celor mai avansate drone cu rază lungă de acțiune ale Moscovei. Unele dintre ele sunt deja folosite pentru a bombarda Ucraina, însă reprezintă și o amenințare pe termen lung pentru aliații NATO, conform Mediafax.

O investigație publicată de The Telegraph a scos la iveală existența a zece baze ale Kremlinului, care sunt dotate cu rampe de lansare a celor mai avansate drone cu rază lungă de acțiune ale Moscovei.

Ele se află în proximitatea graniței, poziția lor facilitând lansarea unor atacuri aeriene masive care trec de apărarea aeriană din ce în ce mai redusă a Kievului. Potrivit The Telegraph, unele dintre aceste baze sunt folosite deja pentru a bombarda Ucraina, însă reprezintă și o amenințare pe termen lung pentru aliații NATO.

Analiștii consultați de către The Telegraph avertizează faptul că această tehnologie ar putea fi îndreptată și împotriva Europei în eventualitatea izbucnirii unui război, unele dintre baze plasând cele mai puternice drone rusești în raza de acțiune a Varșoviei.

Ce au surprins imaginile din satelit

Investigația The Telegraph a inclus documente scurse în presă, dar și imagini din satelit, care au scos la iveală existența a cel puțin 59 de noi șine de lansare - șine de ghidare mecanice utilizate pentru lansarea dronelor în locul unei piste tradiționale. Aceste șine de lansate se află de-a lungul frontierei Rusiei cu Belarus și Ucraina.

În plus, unele dintre centrele de drone au fost reconvertite din baze militare și aeroporturi civile, în timp ce alte platforme de lansare au fost amenajate în zonele rurale ale Rusiei.

Imaginile analizate de DroneSec și preluate de The Telegraph au arătat că aproximativ 20 dintre rampele nou instalate par să aibă o lungime extinsă, indicând capacitatea lor de a lansa cele mai noi drone de atac cu rază lungă de acțiune ale Kremlinului.

Moscova își modernizează propria versiune a dronei iraniene Shahed

Potrivit sursei citate, Rusia își modernizează propria versiune a dronei iraniene Shahed, punând în funcțiune variante mai noi, cu propulsie cu reacție de mare viteză, capabile să atingă ținte aflate la mare distanță. Utilizarea noilor variante de la bazele dezvăluite ar pune la îndemâna lui Putin posibilitatea de a lansa atacuri împotriva capitalei Poloniei.

Deși nu există indicii că Rusia ar planifica un astfel de atac, liderii NATO sunt precauți și se pregătesc pentru un posibil conflict viitor.

Totuși, Moscova susține că și variantele mai vechi ale dronelor ar putea ajunge la coastele Regatului Unit, dar este foarte probabil ca orice încercare de a lovi Marea Britanie de la aceste baze să fie interceptată.

În plus, cele mai recente variante ale dronelor rusești, denumite Geran-4 și Geran-5, pot zbura suficient de repede pentru a evita sistemele de apărare aeriană.

Potrivit informațiilor obținute de The Telegraph, bazele au fost aprovizionate de o serie de fabrici de muniție răspândite pe teritoriul țării, inclusiv din zona economică specială Alabuga - un complex rus de producție a dronelor care fabrică 6.000 de unități pe an.

Rusia intensifică atacurile asupra Ucrainei

În paralel, atacurile lansate de Rusia împotriva Ucrainei nu încetează. În weekend, mai multe explozii au fost auzite în capitala Ucrainei în doar câteva minute, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Forțele Aeriene au avertizat în cursul nopții de sâmbătă spre duminică faptul că este posibil un atac cu rachete balistice rusești. Avertismentul a fost anulat la ora 2:35 dimineața. La doar câteva minute mai târziu, la ora 2:46 dimineața, amenințarea a reapărut.