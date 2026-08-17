Povești cu spioni: O escortă de lux din Rusia plătită în criptomonede de serviciile secrete ucrainene ca să-l asasineze pe comandantul trădător

O femeie în vârstă de 32 de ani ar fi amplasat bomba care a ucis un ofițer căutat de Kiev pentru înaltă trădare. Ea este acuzată că l-a asasinat pe un fost comandant al unui submarin ucrainean care a dezertat în Rusia.

Robert Mansurovici Șagheev, căutat de autoritățile de la Kiev pentru înaltă trădare, ar fi fost ținta atacului, potrivit telegraph.co.uk. Margarita Reut, în vârstă de 32 de ani, a fost arestată în Sevastopol, în Crimeea, fiind suspectată că a comis atentatul la ordinul serviciilor speciale ucrainene.

Potrivit unor canale de Telegram apropiate serviciilor de securitate, femeia ar fi plasat un dispozitiv exploziv într-un coș de gunoi aflat lângă o bancă, în timp ce ofițerul cobora o scară de pe bulevardul Stoletovski, alături de un prieten. Explozia ar fi fost atât de puternică, încât locuitorii au crezut inițial că o clădire rezidențială a fost lovită de o dronă. Șagheev a murit la fața locului din cauza rănilor.

Șagheev era un ofițer ucrainean de marină cunoscut, care a trecut de partea Rusiei în timpul anexării Crimeei, în 2014. Autoritățile ucrainene l-au notificat oficial în iulie 2022 că este suspectat de înaltă trădare.

Mihail Razvojaev, guvernatorul regiunii, nu a dezvăluit identitatea victimei, dar a declarat: „Această crimă cinică împotriva unui ofițer este profund tulburătoare. Anchetatorii au stabilit că ea a acționat la ordinele serviciilor speciale ucrainene și nu manifestă nicio remușcare pentru faptele sale."

Reut este cetățean rus, s-a născut în Iaroslavl, un oraș aflat la aproximativ 260 de kilometri nord-est de Moscova, și a locuit în Soci, stațiunea de la Marea Neagră.

Potrivit canalului rus de Telegram Mash, care are legături cu serviciile de securitate, femeia făcea frecvent călătorii în Crimeea.

Reut ar fi apărut pe site-uri de escorte și ar fi lucrat, de asemenea, ca biolog într-un laborator care producea supozitoare vaginale cu extracte florale.

Femeia a mai avut probleme cu poliția în iulie 2025, după ce ar fi strigat „bine le face, rușilor!" ca reacție la informațiile despre un atac ucrainean cu drone asupra gării Lihaya, din regiunea Rostov. La acel moment, se afla într-un tren care circula de la Samara la Adler.

Incidentul s-a soldat cu o amendă de 30.000 de ruble, aproximativ 270 de lire sterline, în baza legislației ruse privind „discreditarea" armatei. De asemenea, ea a fost reținută timp de două zile pentru că s-ar fi opus polițiștilor.

Experiența nu a împiedicat-o să posteze ulterior pe rețelele sociale că îi este rușine că este rusoaică. În februarie 2026, ea a distribuit rezultatele unui test genetic.

În timpul interogatoriului, Reut ar fi fost întrebată dacă regretă uciderea unui ofițer al armatei ruse. Potrivit Mash, răspunsul ei a fost „nu".

Canalul susține că femeia ar fi fost plătită în criptomonede pentru atentat și că intenționa să fugă ulterior din Rusia cu un avion care urma să plece din Soci.

Cine era ofițerul ucrainean ucis

Șagheev era comandantul submarinului ucrainean Zaporizhzhia atunci când și-a schimbat loialitatea și a trecut de partea Rusiei.

Submarinul Zaporizhzhia, de tip 641 și propulsat diesel-electric, era singurul submarin al marinei ucrainene până când a intrat sub controlul Rusiei, după capturarea sa în martie 2014.

Șagheev a fost unul dintre cei mai cunoscuți militari ucraineni care au dezertat în perioada preluării controlului asupra Crimeei. Ulterior, el a devenit comandant al submarinului Veliky Novgorod, aparținând Flotei ruse din Marea Neagră, iar mai târziu a fost numit adjunct al comandantului Brigăzii 4 Independente de Submarine a Rusiei.

Biroul de Investigații de Stat al Ucrainei l-a notificat oficial în 2022 că este suspectat de înaltă trădare, afirmând că participa la războiul declanșat de Rusia împotriva propriei sale țări.

Asasinarea sa este cel mai recent incident dintr-o serie de atacuri care au vizat în această lună oficiali și persoane implicate în efortul de război al Rusiei.

Pe 5 august, Vladimir Tkaciuk, fondatorul companiei private de drone Uraldronzavod, a fost grav rănit în apropiere de Ekaterinburg, după ce o bombă a explodat sub automobilul său Mercedes. Garda sa de corp a fost ucisă.

Pe 1 august, o explozie produsă la restaurantul italian Balzi Rossi din centrul Moscovei a ucis cinci persoane. Atacul ar fi avut ca țintă un comandant al forțelor aerospațiale ruse, Alexander Ciaiko.

Moscova nu a dezvăluit identitatea victimelor, însă presa rusă independentă a relatat că printre cei morți s-ar fi aflat ginerele lui Ciaiko, Daniil Peredrii, și o altă rudă, Yulia Kirillova. Fiica generalului ar fi suferit un traumatism cranian grav.

Într-un incident separat, cinci angajați ai serviciilor de intervenție au fost uciși într-un atac ucrainean asupra Sevastopolului, în timpul nopții.

„Patru pirotehniști și un agent de securitate au murit în timp ce își făceau datoria. Băieții noștri inspectau zona după un atac ucrainean. O muniție inamică a explodat", a transmis Razvojaev.

Sevastopol este cel mai mare oraș din Crimeea, peninsulă anexată de Rusia în 2014. Moscova a folosit teritoriul Crimeei pentru a lansa ofensiva de amploare împotriva Ucrainei în 2022, iar Kievul a atacat în mod repetat peninsula în cadrul operațiunilor sale de răspuns.