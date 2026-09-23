Siegfried Mureșan și-ar fi stabilit o parte dintre miniștri. Ilie Bolojan va face parte din viitorul guvern

Premierul desemnat Siegfried Mureșan se întâlnește miercuri cu liderii UDMR pentru discuții privind programul de guvernare și susținerea noului Cabinet, în condițiile în care voturile PNL, USR și UDMR nu sunt suficiente pentru o majoritate parlamentară. În paralel, partidele negociază structura viitorului Guvern.

Potrivit unor surse Digi24, în acest moment este luat în calcul un Guvern cu trei vicepremieri, posturi care ar urma să fie ocupate de liderii de partid UDMR - Kelemen Hunor, USR - Dominic Fritz și PNL - Ilie Bolojan.

Sprijin de la UDMR

Ședința dintre UDMR și Siegfried Mureșan ar trebui să lămurească două lucruri importante, după ce în spațiul public au existat mai multe declarații potrivit cărora liderul formațiunii, Kelemen Hunor, i-ar fi recomandat inițial să se retragă, având în vedere că este greu să adune o majoritate.

Ulterior, Kelemen Hunor a revenit și a spus că merge până la final cu propunerea PNL pentru funcția de premier. Pe de altă parte, este în discuție programul de guvernare. Siegfried Mureșan și-ar fi dorit să includă în acest program mai multe măsuri destul de sensibile pentru UDMR, precum reducerea numărului de parlamentari, alegerea primarilor în două tururi sau probleme legate de reforma administrativ-teritorială. Rămâne de văzut însă la ce formă vor ajunge.

Structura noului Guvern

Scenariul de moment este ca viitorul cabinet să aibă trei posturi de vicepremieri, iar acestea să fie ocupate de liderii de partid Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Ilie Bolojan. O discuție privind împărțirea portofoliilor, inclusiv a ministerelor, ar urma să înceapă miercuri după-amiază, după ce va fi tranșată întreaga discuție legată de programul de guvernare.

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a discutat cu parlamentarii USR și anunță că în programul de guvernare a fost inclus un adevărat program de reforme. „Aseară, la ședința grupului parlamentar USR. Putem fi mândri de planul de reforme pe care l-am inclus în programul de guvernare. Sunt convins că USR va fi un partener de nădejde pentru reformarea României mult timp de acum înainte", a scris, miercuri dimineață, pe Facebook, premierul desemnat Siegfried Mureșan, alături de fotografii de la întâlnire. El a mulțumit USR pentru susținere.

Anterior, în cursul zilei de marți, Mureșan a discutat cu parlamentarii PNL, iar miercuri se întâlnește cu parlamentarii UDMR.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reafirmat susținerea formațiunii maghiare pentru un guvern propus de europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. „Astăzi, în urma discuțiilor la noi în UDMR, am ajuns la concluzia că mergem și ne asumăm acest vot", a anunțat Kelemen, marți seară. El a admis că, potrivit aritmeticii parlamentare, guvernul propus de acesta nu ar trece doar cu voturile PNL, USR și UDMR. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, evaluează la „spre zero" șansele ca PSD să voteze guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan.