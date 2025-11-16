Manipularea pietei de capital: Trump a cumpărat acțiuni în valoare de peste 80 milioane dolari la companii care ar putea beneficia de pe urma deciziilor sale politice

Președintele american Donald Trump a achiziționat obligațiuni corporative în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari, în ultimele luni, investind în companii și sectoare obligațiuni corporative care ar putea beneficia de pe urma deciziilor sale politice.

Conform unor documente financiare recent dezvăluite, președintele american Donald Trump a cheltuit cel puțin 82 de milioane de dolari pentru obligațiuni corporative și municipale între sfârșitul lunii august și începutul lunii octombrie. Documentele depuse la Biroul de Etică Guvernamentală arată că președintele a executat peste 175 de tranzacții financiare în această perioadă, relatează Reuters.

În documentele menționate nu sunt enumerate sumele exacte pentru fiecare achiziție, dar estimarea totală a tranzacțiilor ar putea depăși 337 de milioane de dolari. Majoritatea obligațiunilor achiziționate sunt emise de municipalități, state, districte școlare, precum și de corporații ale căror afaceri pot beneficia direct sau indirect de prioritățile politice ale administrației Trump.

Printre companiile ale căror obligațiuni au fost achiziționate se numără producători de semiconductori precum Broadcom și Qualcomm, gigantul tehnologic Meta Platforms, firme importante de retail, inclusiv Home Depot și CVS Health, și instituții financiare de top precum Goldman Sachs și Morgan Stanley.

O atenție deosebită a fost acordată achiziției de obligațiuni de către Trump de la Intel Corporation, la scurt timp după ce guvernul SUA, în conformitate cu politicile sale, a achiziționat o participație de 10% la companie.

Casa Albă nu a comentat tranzacțiile. Administrația a declarat anterior că Trump și-a plasat activele afacerii într-un trust administrat de copiii săi și nu supraveghează personal portofoliul de investiții.

Acordurile au stârnit îngrijorări în rândul analiștilor cu privire la potențialele conflicte de interese, deoarece investițiile președintelui sunt legate de sectoare care ar putea câștiga de pe urma deciziilor politice ale administrației sale.

De asemenea, Trump a promis că va face din Statele Unite o „superputere bitcoin" globală și principalul hub cripto din lume.

Donald Trump are propria criptomoneda numită Trump, găzduită pe platforma blockchain Solana. Au fost create un miliard de monede. 800 de milioane rămân deținute de două companii deținute de Trump, după ce 200 de milioane au fost lansate public într-o ofertă inițială de monede (ICO) pe 17 ianuarie 2025. Mai puțin de o zi mai târziu, valoarea agregată de piață a tuturor monedelor era de peste 27 de miliarde de dolari, evaluând deținerile lui Trump la peste 20 de miliarde de dolari.