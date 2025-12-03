O amantă de ministru a băgat o țară întreagă în rahat. La propriu și la figurat

Pentru cei care sunt încă sceptici vizavi de faptul că un singur act mărunt de corupție poate nenoroci o țară întreagă, am făcut aici versiunea „cascadă completă", exercițiu de imaginație realistă pornind doar de la numirea Monicăi Hunyadi la ESZ Prahova:

CE S-A ÎNTÂMPLAT DEJA (până decembrie 2025):

1. Grindeanu o pune pe amanta/coafeza Monica Anisie-Hunyadi în conducerea ESZ Prahova (2022-2023).

2. Ea nu înțelege nimic din sistem, dar trebuie să „justifice" salariul gras, deci angajează, împreună cu alți incompetenți (nu dăm vina doar pe ea), probabil tot la sugestia lui Grindeanu, firmele „prietenilor" de partid pentru lucrări fictive de mentenanță.

3. Banii pentru repararea bazinului tampon Lunca Mare și a stației de clorinare sunt „economisiți" (adică furați). Lucrările nu se fac niciodată.

4. 2025: barajul Paltinu trebuie golit pentru reparații legale. Fără bazin tampon funcțional, nu există rezervă de apă brută.

5. Vine ploaia torențială de noiembrie, apa din Paltinu devine noroi lichid, imposibil de tratat la Voila.

6. 107.000 de oameni rămân fără apă potabilă și menajeră.

7. Cinci spitale fără apă: operații amânate, sterilizare imposibilă, primele cazuri de infecții nosocomiale grave (sepsis post-operator, Clostridium difficile).

8. Centrala Brazi se oprește: România pierde brusc 860 MW, importă energie la preț triplu din Ungaria și Bulgaria.

CE URMEAZĂ SIGUR SAU AR FI PUTUT URMA dacă nu exista o alternativă:

1. Un pacient moare în spitalul din Câmpina din cauza unei infecții banale care în mod normal se trata în 48 h.

2. Factura la energie a fiecărui român crește cu 15-20 % în decembrie-ianuarie, exact când e ger.

3. O fabrică mare din Ploiești (de exemplu Bosch sau Unilever) oprește o linie de producție două săptămâni pentru că nu are apă industrială, ceea ce duce la concedieri temporare, 1.200 de oameni trimiși acasă de sărbători.

4. Lanțul de supermarketuri din zonă rămâne fără apă îmbuteliată: haos, bătăi la rafturi, speculă cu sticle de apă la negru.

5. Procurorii DNA deschid dosar penal pentru abuz în serviciu și neglijență în serviciu pe numele Monicăi Hunyadi și a conducerii ESZ.

6. Grindeanu iese la TV și spune că „nu o cunoaște personal", dar apar poze cu ei în jetul Nordis rezultând scandal național.

7. PSD pierde 4-5 % în sondaje peste noapte. Coaliția se clatină.

8. Investitorii străini care voiau să construiască o fabrică de baterii lângă Ploiești amână proiectul: „Nu putem risca să fim dependenți de o rețea de apă gestionată de coafeze". Pierdem 8.000 de locuri de muncă promise.

9. Ratingul de țară este pus sub observație negativă de Fitch și S&P pentru „risc sistemic de corupție la infrastructura critică".

10. Dobânda la datoria publică crește cu 0,4 %. Statul plătește în plus câteva sute de milioane de euro pe an pentru că o coafeză (repet, și alți incompetenți) a fost în conducerea ESZ.

11. Un spital din Câmpina este închis definitiv de DSP din cauza infecțiilor nosocomiale masive: 300 de angajați rămași fără loc de muncă, pacienții cronici trebuie să meargă 80 km până la Ploiești.

12. În iarna 2026, când vine următorul val de ploi, același scenariu se repetă pentru că nimeni nu a reparat nimic între timp (banii europeni pentru reziliență au fost blocați din cauza dosarului DNA).

13. În 2028, la alegeri, un partid extremist intră în Parlament cu 18 % doar pe sloganul „Ne-ați lăsat fără apă și lumină ca să vă ftți amantele".

Totul a început cu o singură semnătură pe un act de numire în 2022. O amantă. Un singur „favor" mărunt. Un neaoș „las' că merge și așa". Și iată cum, pas cu pas, o amantă de ministru a băgat o țară întreagă în rahat, la propriu și la figurat. Dacă asta nu vă convinge că fiecare act de corupție, oricât de „mic" pare, ne costă vieți, bani și viitor, atunci chiar nu mai știu ce vă trebuie ca să vă treziți.

The Solomon Effect