Gaura neagră a Inteleigenței Artificiale: Cum se finanțează reciproc cu zeci de miliarde de dolari principalele companii ale Big Tech

Recentul boom al IA este impulsionat de finanțarea circulară, în cadrul căreia câteva companii mari, printre care Nvidia, Microsoft și AMD, își finanțează reciproc expansiunea și își asigură cererea viitoare.

Aceste câteva companii semnează contracte de miliarde de dolari, împrumută bani pentru hardware și investesc în proiectele reciproce. Banii care circulă în această economie închisă sunt considerați bogăție nouă de fiecare dată când trec prin sistem.

Unii avertizează că acest lucru provoacă o bulă AI care este nesustenabilă și ar putea duce la un colaps, comparând-o cu bula dot-com. Alții apără modelul de finanțare și îl consideră un semn al unei transformări tehnologice puternice.

Economia circulară a IA a fost creată de companii care au semnat contracte de miliarde de dolari pentru a găzdui sarcini de lucru IA, atrăgând alți furnizori de energie și cipuri în acest mix cu acorduri de calcul și aranjamente de capital pentru cipuri. Aceste contracte sunt apoi utilizate ca dovadă a cererii pentru IA. Nvidia, Microsoft și AMD sunt actori cheie în această rețea interconectată de finanțare.

Modul în care funcționează această economie circulară este că „noii" dolari din AI sunt utilizați pentru a susține linia de credit sau participația la capitalul social a cuiva, cu aceleași sarcini de lucru promise susținând un backlog cloud, un împrumut garantat cu GPU și o scădere a creșterii unui producător de cipuri, ceea ce duce la îngrijorări că economia AI umflă cererea și evaluările fără a crea valoare economică.

Goldman Sachs și Morgan Stanley avertizează cu privire la creșterea finanțării circulare în industria AI. Goldman Sachs a scris că „îngrijorările legate de bula AI au revenit și sunt, probabil, mai intense ca niciodată", citând „circularitatea crescândă a ecosistemului AI" ca parte a problemei. Todd Castagno de la Morgan Stanley a afirmat că finanțarea circulară poate umfla cererea și evaluările fără a crea valoare economică. Banca Angliei a avertizat că evaluările acțiunilor tehnologice axate pe AI par „considerabil exagerate".

Companii precum Microsoft, Nvidia și Advanced Micro Devices („AMD") formează alianțe și parteneriate, CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, afirmând că „vom deveni din ce în ce mai mult clienți unii ai altora", iar Anthony Scilipoti, de la Veritas Investment Research, identificând „alte 80-100" tranzacții circulare care implică Nvidia.

Situația este descrisă în diverse moduri: o economie „cu trei companii în trench", un „ouroboros", un „turn Jenga" și o rundă „nebună" de Monopoly, în care aceeași grămadă de bani fictivi este considerată o avere nouă de fiecare dată când trece de „start".

Economia circulară a IA este centrată în jurul OpenAI. Companii precum Oracle și Nvidia își asumă angajamente masive pentru a sprijini creșterea OpenAI, inclusiv angajamentul Oracle de 300 de miliarde de dolari pentru calculatoare pe o perioadă de cinci ani, începând din 2027.

Nvidia a achiziționat participații semnificative în cloud-urile GPU, care împrumută miliarde de dolari pentru turnurile de hardware Nvidia și apoi vând această capacitate înapoi laboratoarelor de AI, multe dintre acestea fiind susținute sau curtate de Nvidia.

Nvidia a investit, de asemenea, în Synopsys, o companie de software care ajută la proiectarea următoarei generații de cipuri și sisteme, integrându-se și mai mult în economia circulară a AI. În plus, Nvidia a acceptat să cumpere capacitate de la startup-ul de cloud GPU CoreWeave, acționând ca un client de rezervă pentru calculul pe care CoreWeave îl vinde către OpenAI și alții.

Nvidia a anunțat, de asemenea, într-o scrisoare de intenție, că intenționează să investească până la 100 de miliarde de dolari în infrastructura de nouă generație a OpenAI.

AMD are propria sa orbită în economia circulară a IA, angajându-se să furnizeze până la 6 gigawați de GPU Instinct până în 2030, ca parte a megaproiectului OpenAI-Oracle. De asemenea, a colaborat cu Cisco și startup-ul Humain, susținut de Arabia Saudită, într-o asociere în participațiune pentru a furniza până la 1 gigawatt de infrastructură IA în următorii ani.

Investițiile și angajamentele semnificative asumate de aceste companii au creat o situație în care retragerea sau ieșirea de pe piața AI ar avea un cost politic și reputațional semnificativ, făcând dificilă schimbarea cursului de către companii, chiar dacă piața s-ar schimba sau ar intra în declin. Aceasta ridică întrebări cu privire la faptul dacă situația actuală reprezintă o bulă sau o accelerare a economiei AI.

Convergența politicii industriale, a planificării rețelei și a cheltuielilor de capital ale companiilor în economia AI a creat un sistem complex și interconectat; companii precum Nvidia și AMD joacă un rol cheie în modelarea viitorului industriei AI și a infrastructurii publice locale. După cum a remarcat Quartz:

Nvidia poate cita capacitatea planificată de 10 gigawați a OpenAI și angajamentul AMD de șase gigawați ca dovezi ale creșterii, dar aceste cifre nu fac distincție între utilizatorii finali care plătesc pentru IA și companiile care cumpără capacitatea reciprocă.