Ca sa înțelegem de ce Putin continuă războiul și de ce vrea sa reînființeze NovaRassiya despre care tot pomenește

Poate ca mulți s-au mirat de ce anual foarte multi evrei, in jur de 25-30.000 fac un soi de pelerinaj in inima Ucrainei. In drumul lor dus-inors acestia trec si prin România. Oficial ar fi vorba despre un pelerinaj la un rabin celebru: Rabi Nachman, in orasul Uman. Este vorba despre evreii hasidici, adepti ai unui curent infiintat in urma cu peste 200 de ani in Polonia care la acea vreme stapanea teritorii in Ucraina, rabinul amintit fiind din Breslov, vestul Ucrainei de azi. Uman insa se afla in zona de nord a ceea ce se numeste NovaRassiya (amanunte AICI si AICI), in zona fostului imperiu khazar. In continuare vom intelege despre ce este vorba de fapt, neoficial:

Deşi 'Ierusalimul Ceresc' ('Heavenly Jerusalem'), proiectul renaşterii unei „ţări evreieşti" între Ucraina şi Rusia, în Novorossiya (sau NovoRusia, regiunea regândită geopolitic din 2014 ca întinzându-se de la Donbas la Crimeea, Odesa şi Nistru, dincolo de graniţa de vest a Rusiei), a fost probabil în mare măsură şi o operaţiune psihologică militară, pornită în 2017, declaraţiile din 2019 ale lui Serghei Glaziev (Sergey Glazyev, consilier al preşedintelui Rusiei din 2012 până în octombrie 2019, iar în prezent secretar general al „Uniunii Statale Rusia-Belarus"), arată că planul ar fi aparţinut mai apăsat primei administraţii americane a lui Donald Trump (ianuarie 2017 - ianuarie 2021). Însă evreii de la European Jewish Congress (EJC) discutaseră ideea, de principiu, fără localizare, şi cu Vladimir Putin, încă din 19 ianuarie 2016. Dar - zice Glaziev, consilierul lui Putin - în varianta americană proiectul trebuia implementat de Ucraina abuziv, peste ruşii din Donbas, principalul teritoriul pentru care Rusia a pornit războiul cu Ucraina în 2022.

*- Primul 'acuzator' al existenţei unei plan secret pentru renaşterea „Khazariei" a fost însă un evreu ucrainean, Eduard Khodos, şef al comunităţii evreieşti din Harkov şi duşman al mişcării iudaice Chabad. Khodos a folosit sintagma „Noua Khazarie" (Novaya Khazariya) pentru a descrie o conspiraţie de creare a unui stat evreu care să se înființeze în zilele noastre în Ucraina. Khodos - o figură publică ucraineano-evreiască, autor și figură controversată cunoscută pentru opiniile sale antisioniste și antiglobaliste - a publicat în acest sens şi un „Apel către ucraineni" în 2014, în care a discutat despre „Khaganatul Khazar: sânge și pământ", după ce începând cu 2001 a publicat cartea-serial „Evreiskii Sindrom" (Sindromul Eevreiesc), în care vorbea de a 3-a Khazarie din Ucraina post-sovietică, existentă în prezent în formă embrionară sau camuflată (a doua Khazarie ar fi fost Uniunea Sovietică, mai ales la începutul ei, conform lui Khodos), şi pretinde că contemporanii evrei de la Chabad-Lubavich sunt cea mai recentă întruchipare a „bătrânilor Sionului", care încă amenință Ucraina și lumea.

În pledoaria sa, el a avertizat că o „Nouă Khazarie" este un proiect geopolitic care implică forțe externe puternice ce vizează preluarea controlului asupra teritoriului ucrainean, strămutând populația existentă. Acest concept este un element central al unor ample scrieri și discursuri video ale lui Khodos, extrem de cenzurate (şi şterse), unde promovează ideea că forțele evreiești sioniste sau globale au planuri pe termen lung de a înființa un „al doilea Israel" în regiunea istoricului Khaganat Khazar, care acoperea părți din Ucraina modernă și din sudul-vestul Rusiei. Ideile lui Khodos se bazează şi pe „teoria khazară" a lui A. Koesler, ce susţine că majoritatea evreilor așkenazi moderni sunt descendenți ai khazarilor (poporul care s-a convertit la iudaism în Evul Mediu), mai degrabă decât israeliți antici.

*- Acuzatorii Rusiei, mai ales ucraineni, spun însă că aceasta a avut prima ideea de a se „folosi de evrei de partea sa în problema Crimeii și în conflictul cu Ucraina". Deci depinde cum e privită problema şi de către cine! Binyamin Wolf, rabinul Chabad al orașului Sevastopol, capitala economică a Crimeei, confirmă ca prim moment al ideii întrunirea din ianuarie 2016 a „președintelui nostru Vladimir Vladimirovici Putin" cu membrii Congresului Evreiesc European (EJC), la Kremlin, care ar fi declarat atunci - zice rabinul - că „țara noastră este gata să-i accepte pe evreii europeni, care se confruntă din ce în ce mai mult cu manifestări de antisemitism în țările lor aparent prospere".

Rabinul Binyamin Wolf ar fi vrut ca şi Crimeea să facă parte din acest „nou Israel" sau „nouă Khazaria", afirmând că „În Sevastopol sunt create absolut toate condițiile pentru o viață evreiască deplină, chiar și pentru cei mai religioși evrei. În centrul orașului se finalizează construcția unei sinagogi luxoase, funcționează o grădiniță evreiască și o școală generală evreiască". Mass-media rusă a relatat, de asemenea, că se presupune că „peste 40 de mii de evrei, cetățeni ai Israelului, s-au adresat președintelui Rusiei, Vladimir Putin, cu o cerere de a le acorda cetățenia rusă și de a le oferi posibilitatea de a trăi pe teritoriul Crimeei".

*- „Invitaţia lui Vladimir Putin pentru evrei de a se reîntoarce", era notată în 2016 şi de Politico („Putin invites Jews to Russia") şi de EuroNews („Jews welcome in Russia, Putin tells Europe's Jewish leaders" / „Evreii sunt bineveniți în Rusia, le spune Putin liderilor evrei din Europa", Euronews - 19/01/2016). În acele vremuri, Vladimir Putin era în foarte bune relaţii şi cu rabinul şef „al Rusiei", care era şi rabinul şef al mişcării Chabad din Rusia, Berel Lazar, numit pe atunci şi „rabinul de la Kremlin" sau „rabinul lui Putin".

În cadrul întâlnirii de la Kremlin din 2016, președintele organizaţiei Congresul Evreiesc European (EJC), Moshe Kantor, un „evreu rus" fidel lui Putin, se plânsese că: „Numărul evreilor care fug din Europa este, de asemenea, în creștere. Situația evreilor din Europa este cea mai gravă de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Evreii sunt din nou înfricoșați, iar un exod evreiesc din Europa este destul de real. Sunt mai mulți evrei care fug din Franța, care este considerată foarte sigură, decât din Ucraina sfâșiată de războiul civil". Atunci Putin i-a răspuns pe loc: „Lăsați-i să vină aici... au emigrat de aici sub Uniunea Sovietică, dar acum se pot întoarce".

Întrunirea de la Kremlin cu liderii Congresului Evreiesc European (EJC) a fost imortalizată, inclusiv foto, şi pe site-ul organizaţiei. Kantor l-a numit atunci pe liderul rus drept un „prieten al evreilor" și și-a exprimat „sprijinul pentru lupta Rusiei împotriva ISIS", orgnazaţia islamistă Statul Islamic din Irak, Siria și Levant, în timp ce Vladimir Putin a promis că va „ajuta la combaterea antisemitismului" şi pentru a „păstra memoria celui de-al Doilea Război Mondial" și a Holocaustului.

Moshe Kantor avea deja legături strânse cu regimul lui Vladimir Putin din Rusia. În 2014, el a alocat cel puțin două milioane de dolari pentru ajutorarea batalionului evreiesc de voluntari Matilan, format pentru a lupta împotriva separatiștilor din Donbas susținuți de regimul Putin.

*- Legat de venirea lui Donald Trump pentru prima dată la conducerea SUA în ianuarie 2017, urmată şi de venirea lui Zelensky în fruntea Ucrainei în mai 2019, consilierul președintelui Putin, Serghei Glaziev, a afirmat în blogul său din ziarul „Zavtra", chiar în mai 2019, că ar exista un plan de colonizare cu evrei a estului Ucrainei „curăţat de ruşi" (în legătură cu intrarea armatei ucrainene în aprilie 2014 în Donbasul populat majoritar de ruşi, împotriva acestora, care voiau separarea de Ucraina), în care Zelenski s-a angajat dinainte de alegeri faţă de „păpuşarii" săi occidentali, precum Trump, preşedintele american fiind - zicea Glaziev - ataşat de „forțele de extremă dreapta din Israel". De aceea - mai zicea Glaziev - ruşi se puteau trezi cu „o migrație în masă către teritoriile din sud-estul Ucrainei 'curățate' de populația rusă de către locuitorii evrei ai Țării Promise, obosiți de războiul constant din Orientul Mijlociu, la fel precum creștinii care fug din Europa islamizată".

Criticii israelieni ai lui Serghei Glaziev au replicat că: „Ideea că evreii care s-au stabilit în Iudeea și Samaria fug în Donbas poate fi considerată propagandă antisemită stângace" (Avigdor Eskin, un evreu-rus activist şi jurnalist conservator israelian).

*- Revenind la anul 2017, moment crucial al mitului planului unui nou Israel în Ucraina/Novorusia, un fost militar rus de comando şi intelligence, lansează în 20 ianuarie 2017 „proiectul" de reînfiinţare a unei ţări evreieşti pe teritoriul ucrainean, de la graniţa de est a Republicii Moldova la Odesa şi în sus până la oraşul Dnipro, care să fie redenumit Ierusalimul Ceresc. Acest promotor rus al proiectului evreiesc în Ucraina nu este evreu (deşi unii zic că ar fi) şi a devenit celebru sub numele de Igor Berkut, lider al partidului „Marea Ucraina", deşi numele său real este Igor Vitalievici Gekko, fiind născut pe 19 august 1964 în Severodonețk, unul dintre cele mai importante orașe industriale din Donbas, în 1986-1987 fiind comandantul unui pluton de recunoaștere în Districtul Militar Central, iar din 1987 conducând un batalion de informații cu misiune în Afganistan.

Fiind din Donbas, s-ar putea spune - cum au făcut unii ucrainenii - că Igor Gekko a vrut şi continuă să facă doar un joc rusesc, de îndepărtare a proiectului de planul zelenskyano-american de colonizare evreiască a regiunii sale natale, vizată de la Kremlin de integrarea în Rusia, nu drept refugiu evreiesc.

Dar Berkut-Gekko, în afară că e şi politician ucrainean are şi un partener de afaceri american şi legături în lumea evreiască, inclusiv în Israel. Cu americanul Gregory Knowle Studer, Berkut a înregistrat compania financiară JSC TEXAKABANK în Kazahstan în iulie 1993 şi s-a dedicat şi sectorului financiar-bancar.

Propunerea lui pentru „Ierusalimului Ceresc" sau „Noul Israel" în Ucraina cuprinde regiunile Odesa, Dnipropetrovsk, Zaporojie, Herson și Nicolaev, unde, în opinia lui Igor Berkut-Gekko, se vor muta 6 milioane de evrei din Israel și peste 12 milioane din Federația Rusă, Statele Unite și Uniunea Europeană.

Odată lansat de către Berkut în ianuarie 2017 - proiectul „Noul Ierusalim" - 183 de imigranți israelieni au navigat în Ucraina pe nava „Christina" din Haifa spre Odesa. Totodată, proiectul lui Berkut - „Ierusalimul Ceresc", interschimbabil cu „Noul Ierusalim" și „Țara Nouă" sau „Noul Israel" - se inspiră forţat, căci acesta nu este un text al iudaismului, din capitolul 21 din Cartea Apocalipsei, ultima carte a Noului Testament, unde se afirmă că poporul ales al lui Dumnezeu (creştinii, nu evreii) va găsi țara Noului Ierusalim, care își va continua apoi calea spre fericire și prosperitate.

Berkut discută în Israel mai ales cu studenţii evrei, care îl invită la prelegeri în universităţi, căci nu şi-ar mai mai găsi locul în statul everu de acolo şi, zice el, şi vor fi principalii contributori în următorii 20 de ani la apariţia Noului Israel în Ucraina. El se laudă şi cu titluri de presă în limba ebraică de apreciere a proiectului său, precum „Cu dragoste în inimă. Pe drumul spre Ierusalimul Ceresc", „Avem nevoie de un nou Ben-Gurion", „Să facem Ierusalimul Ceresc măreț!" sau „Ierusalimul Ceresc: Începutul", cum reiese din articolul „UMBRA ÎNTUNECATĂ A HAZARIEI DEASUPRA NOVOROSIYEI - Sioniștii își fac planuri împotriva voinței a milioane de slavi" din Russian Herald, apărut în 22 martie 2022, aproape concomitent cu declanşarea operaţiunilor militare ruse în Ucraina.

*- În noiembrie 2017, şi locotenent-generalul (r) SBU (Serviciul de Securitate al Ucrainei), Hrihori Omelcenko, deputat al Radei Supreme, declara că „A fost deja elaborat un plan pentru „noul Ierusalim", pe care doresc să îl creeze în cinci regiuni... Centrul se află în orașul Dnipro, iar capitala culturală este Odesa. Până în 2025, este planificată relocarea a aproximativ 5 milioane de evrei din Ierusalim sau din alte țări" (evident că încă nu s-a întâmplat aşa ceva).

Omelcenko mai afirma că „în prezent, au fost aleși 12 lideri ai noii republici" şi că acest proiect este susținut din exterior, pentru „transformarea Ucrainei într-un «Nou Israel»", ceea ce, în opinia sa, implică transferul controlului asupra țării către anumite forțe și ar putea duce la pierderea suveranității statului și a integrității teritoriale.

Cornel-Dan Niculae