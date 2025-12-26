Stenogramele conversațiilor secrete dintre Vladimir Putin și George W. Bush: De peste 20 de ani se pregătea momentul din Ucraina
Postat la: 26.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Stenogramele declasificate ale conversațiilor dintre Vladimir Putin și fostul președinte american George W. Bush, din perioada 2001-2008, ne arată faptul că liderul de la Kremlin se gândea de mult la un război împotriva Ucrainei. Putin îi mărturisea lui Bush că Ucraina este o țară creată artificial și chiar îi explica faptul că URSS „din bunăvoință" a cedat mii se kilometri pătrați de teritoriu în momentul destrămării.
Documentele arată că președintele rus Putin era un aliat apropiat al lui Bush în 2001, având în comun accentul pus pe combaterea terorismului, Putin în Cecenia și Bush împotriva Al-Qaeda, până la punctul în care Bush a exclamat: „Ești genul de om pe care mi-ar plăcea să-l am alături de mine în tranșee". Dar, la sfârșitul mandatului lui Bush, Putin a stricat relația și a exprimat critici severe la adresa politicilor SUA, cum ar fi invadarea Irakului și extinderea NATO, în mai multe ocazii, inclusiv în faimosul discurs de la München din 2007. Bush s-a plâns într-o teleconferință din 2008 că Putin „era foarte eficient când voia să fie dur și ferm", așa că i-a cerut să fie „cavaler" în comentariile sale la summitul NATO de la București, pentru ca Bush să-l poată vizita pe Putin la Soci după aceea.
În unele conversații, Putin și-a exprimat amărăciunea față de prăbușirea URSS, contrazicând parțial poziția sa publică pro-occidentală de la începutul anilor 2000 și poziția sa față de aderarea Ucrainei la NATO în 2008. Documentele au fost făcute publice pe 22 decembrie de către ONG-ul National Security Archive, după ce a câștigat un proces privind libertatea de informare. Într-o stenogramă din 16 iunie 2001, bazată pe o întâlnire restrânsă între Bush și Putin, acesta din urmă a împărtășit ceea ce arhiva a descris ca „o scurtă lecție de istorie despre (interpretarea sa) a destrămării Uniunii Sovietice".
„Ce s-a întâmplat cu adevărat? Bunăvoința sovietică a schimbat lumea, în mod voluntar. Și rușii au renunțat la mii de kilometri pătrați de teritoriu, în mod voluntar. De neimaginat. Ucraina, parte a Rusiei de secole, a fost cedată. Kazahstanul, cedat. Caucazul, de asemenea. Greu de imaginat, și făcut de șefii de partid", a spus Putin. Republicile sovietice s-au separat de URSS din cauza unei combinații de factori politici, economici și sociali, inclusiv consecințele invaziei din Afganistan și reformele politice provocate de creșterea disensiunilor și stagnarea economică de la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990, ceea ce face ca afirmația lui Putin privind „buna voință" să fie discutabilă.
Ultima întâlnire dintre Bush și Putin, din 2008, la Soci, a avut loc într-un context complet diferit, după summitul NATO de la București, unde SUA au susținut deschis perspectiva aderării Ucrainei și Georgiei. Atmosfera este rece, iar politețea diplomatică nu mai poate masca ruptura. Putin avertizează direct că intrarea Ucrainei în NATO ar crea „un câmp de confruntare pe termen lung" și o „confruntare de durată" între Rusia și Occident. Liderul de la Kremlin vorbește fără ocolișuri despre sprijinirea „forțelor antinatoiste" din Ucraina și despre intenția de a „crea probleme constant", dacă Alianța va continua extinderea spre est.
În același registru, Putin califică Ucraina drept o „țară creată artificial", un stat eterogen, cu populații și identități diferite, susținând că o mare parte a cetățenilor ar percepe NATO ca pe o organizație ostilă. În opinia sa, aderarea la Alianță ar risca să dezbine țara.
- Putin despre sprijinul său pentru Israel: „Dacă vor să mă sinucid, nu pot face asta".
- Bush, în 2001: „Ești genul de om pe care mi-ar plăcea să-l am alături de mine în tranșee".
- Bush, în 2007: „Trebuie să recunosc că nu mi-am dat seama de duritatea reacției tale față de sistem [apărarea antirachetă]. Este vina mea".
- Putin despre teroriștii din Cecenia, în 2001: „Sunt elevii lui Bin Laden. Bin Laden i-a antrenat. Ai ști dacă ai vedea pozele. Chiar seamănă cu el."
- Putin în 2008: „O rachetă lansată de pe un submarin din nordul Europei ar ajunge la Moscova în doar șase minute." Bush: „Înțeleg." Putin: „Și am stabilit o serie de măsuri de răspuns - nu este nimic bun în asta. În câteva minute, întreaga noastră capacitate de răspuns nuclear va fi în aer."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Trump a zburat cu avionul lui Epstein de cel puțin 8 ori
Cel de-al treilea lot de documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA in cazul Jeffrey Epstein menționeaza ca ...
-
WSJ a efectuat o anchetă și a descoperit că Witkoff nu este doar prietenul lui Dmitriev, ci un agent rus în toată regula
Articolul „Cum și-a obținut Putin emisarul american preferat: Vino singur, fara CIA" explica faptul ca numirea lui ...
-
Dosarul Epstein: Plățile pentru femei erau făcute de pe un cont din Iași, România. Peste 30.000 de dolari au fost virați
Unul din documentele Departamentului de Justiție din SUA in legatura cu Jeffrey Epstein arata ca femeile de pe Insula Pl ...
-
Fotografii cu Bill Gates și sclava sexuală minoră a lui Epstein publicate de Departamentul Justiției
Imagini recent publicate din proprietatea lui Epstein il arata pe miliardarul filantrop Bill Gates insoțit de doua victi ...
-
Noi dezvăluiri grave din dosarele Epstein: prințul Andrew, surprins într-o ipostază compromițătoare alături de o femeie, sub privirea lui Ghislaine Maxwell
Andrew Mountbatten-Windsor pare sa fie surprins intr-o fotografie intins peste picioarele a cinci persoane, cu capul apr ...
-
Cum negocia fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc șpaga pentru directorul RAR: Metoda telecomanda STENOGRAME
Tribunalul București a decis miercuri, 17 decembrie, arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului ministru al Trans ...
-
Dezvăluirile care zguduie Casa Albă. Șefa de cabinet rupe tăcerea despre Donald Trump și cercul său de putere: "Are personalitatea unui alcoolic"
Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a facut o serie de evaluari neobișnuit de directe - unele dintre ele deloc fl ...
-
Scandalul leprei: SPA-ul ThaiCo le-a spus clienților care doreau să fie masați de April și Sri că au gripă până în 7 decembrie
SPA-ul ThaiCo le-a spus clienților care doreau sa fie masați de April și Sri ca au gripa pana in 7 decembrie, scrie jurn ...
-
Directorului Portului Constanța i se pregătește un loc călduț tot la stat!
Lui Mihai Teodorescu, director la conducerea Administrației Porturilor Maritime Constanța i s-a pregatit un loc calduț l ...
-
Firma fondată de ministrul Dragoș Pîslaru, contracte de milioane de lei cu MIPE în timpul mandatului său
Ministerul Proiectelor Europene a atribuit recent doua contracte pentru activitați de consultanța, in valoare totala de ...
-
Dan Diaconescu despre judecătoarea Raluca Moroșanu: „Eu o știu cel mai bine din toată România. Mi-a dat cinci ani și jumătate" VIDEO
Raluca Moroșanu este judecatoarea din completul Curții de Apel București care, in martie 2015, a decis condamnarea lui D ...
-
Gaura neagră a Inteligenței Artificiale: Cum se finanțează reciproc cu zeci de miliarde de dolari principalele companii ale Big Tech
Recentul boom al IA este impulsionat de finanțarea circulara, in cadrul careia cateva companii mari, printre care Nvidia ...
-
Mel Gibson susține că secretul Giulgiului a fost ascuns timp de secole: „Au îngropat adevărul. O mușamalizare la nivel global"
Cand Mel Gibson vorbește despre credința, o face nu ca un observator ocazional, ci ca cineva care a petrecut ani de zile ...
-
DOCUMENT INCENDIAR: Armata Cibernetică a Rusiei a desfășurat un război informatic asupra SUA și aliaților NATO inclusiv România
Armata Cibernetica a Rusiei, dezvaluita intr-un document oficial publicat de SUA care face un rechizitoriu recent al jus ...
-
Document incendiar! Scandal uriaș la CCR: raportul scurs ilegal în presă și presiuni politice înaintea deciziei pe pensiile magistraților
Raportul intocmit de judecatorul-raportor Elena-Simina Tanasescu in dosarul privind sesizarea Înaltei Curți de Cas ...
-
Profesor universitar din Franța: "Nicușor Dan nu are diplomă de Licență"
Informația a fost dezvaluita de Horea Mihai Badau, profesor universitar in Franța. Acesta a obținut un raspuns oficial d ...
-
Cum și-au obținut frații Tate libertatea. Rolurile jucate de Victor Ponta, Marcel Ciolacu și de alegerile prezidențiale anulate în poveste. Anchetă amplă a New York Times
Andrew Tate și fratele sau, Tristan, influenceri controversați din așa-numita „manosfera", au fost eliberați din R ...
-
DIICOT dă lovitura în dosarul "Fabrica de moșteniri": Notari, executori, administratori și interpuși care luau casele bătrânilor, trimiși în judecată
Anchetatorii DIICOT Constanța au finalizat una dintre cele mai complexe cauze de criminalitate organizata din ultimii an ...
-
Contracte cu România și achiziții militare suspendate la NATO după dezvăluiri despre mită de milioane de euro și influență în interiorul agenției NSPA
Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) se afla in centrul uneia dintre cele mai ample investigații de corupție ...
-
GENEZA RĂULUI: Cum algoritmii oligarhilor americani pregătesc sfârșitul democrației
"La inceput era Cuvantul, și Cuvantul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era Cuvantul". Așa incepe Evanghelia dupa Ioan. Ce es ...
-
Ca sa înțelegem de ce Putin continuă războiul și de ce vrea sa reînființeze NovaRassiya despre care tot pomenește
Poate ca mulți s-au mirat de ce anual foarte multi evrei, in jur de 25-30.000 fac un soi de pelerinaj in inima Ucrainei. ...
-
O amantă de ministru a băgat o țară întreagă în rahat. La propriu și la figurat
Pentru cei care sunt inca sceptici vizavi de faptul ca un singur act marunt de corupție poate nenoroci o țara intreaga, ...
-
Dezvăluiri-bombă în WSJ - "Faceți bani, nu război": planul real al lui Trump și Putin pentru Ucraina
Trei oameni de afaceri puternici - doi americani și un rus - s-au aplecat asupra unui laptop in Miami Beach luna trecuta ...
-
Presa ucraineană: Mesajele americanilor pentru Zelenski cu percheziții la șeful lui de cabinet
SUA profita de perchezițiile din biroul șefului de cabinet al lui Vladimir Zelenski, Andrei Yermak, pentru a transmite u ...
-
Fraudă de milioane de euro cu fonduri europene alocate reabilitării unor clădiri din învățământ
Primaria municipiului Focșani a semnat in data de 15.04. 2022 Contractul de Finanțare pentru proiectul european „C ...
-
Secretul influenței lui Jeffrey Epstein: de ce milionarii și liderii lumii nu-i puteau spune 'nu'
A fost unul dintre momentele importante din Washington in 2019. Toate privirile erau indreptate spre fostul avocat al lu ...
-
Austeritatea Regimului BoloDan este impusă prin PNRR. Banii ajung să fie spălați prin Ucraina pentru mafia de la Bruxelles
Marionetele Bruxelles-ului de la noi din țara vand naivilor basme despre „necesitatea" taierilor salariale, taxelo ...
-
Ei plănuiesc în mod deliberat să ne omoare de foame. Și iată care e planul în mod explicit!
Motivul pentru care prețurile energiei și alimentelor sunt in creștere, iar aprovizionarea cu alimente devine din ce in ...
-
CJ Vrancea a balastat 4 drumuri comunale cu prețuri de autostradă, între 96,313 euro și 313,230 euro /km
"24. Aprobarea documentatiilor tehnico-economice la faza: Expertiza tehnica Documentatie de avizare a lucrarilro de int ...
-
Fiul lui Tudorel Toader, denunțat de studente pentru hărțuire sexuală. Una a cedat și a făcut sex de două ori cu profesorul după care s-a îmbătat o săptămână
Acuzații extrem de grave la adresa lui Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universitații „Cuza" (UAI ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu