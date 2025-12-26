Stenogramele conversațiilor secrete dintre Vladimir Putin și George W. Bush: De peste 20 de ani se pregătea momentul din Ucraina

Stenogramele declasificate ale conversațiilor dintre Vladimir Putin și fostul președinte american George W. Bush, din perioada 2001-2008, ne arată faptul că liderul de la Kremlin se gândea de mult la un război împotriva Ucrainei. Putin îi mărturisea lui Bush că Ucraina este o țară creată artificial și chiar îi explica faptul că URSS „din bunăvoință" a cedat mii se kilometri pătrați de teritoriu în momentul destrămării.

Documentele arată că președintele rus Putin era un aliat apropiat al lui Bush în 2001, având în comun accentul pus pe combaterea terorismului, Putin în Cecenia și Bush împotriva Al-Qaeda, până la punctul în care Bush a exclamat: „Ești genul de om pe care mi-ar plăcea să-l am alături de mine în tranșee". Dar, la sfârșitul mandatului lui Bush, Putin a stricat relația și a exprimat critici severe la adresa politicilor SUA, cum ar fi invadarea Irakului și extinderea NATO, în mai multe ocazii, inclusiv în faimosul discurs de la München din 2007. Bush s-a plâns într-o teleconferință din 2008 că Putin „era foarte eficient când voia să fie dur și ferm", așa că i-a cerut să fie „cavaler" în comentariile sale la summitul NATO de la București, pentru ca Bush să-l poată vizita pe Putin la Soci după aceea.

În unele conversații, Putin și-a exprimat amărăciunea față de prăbușirea URSS, contrazicând parțial poziția sa publică pro-occidentală de la începutul anilor 2000 și poziția sa față de aderarea Ucrainei la NATO în 2008. Documentele au fost făcute publice pe 22 decembrie de către ONG-ul National Security Archive, după ce a câștigat un proces privind libertatea de informare. Într-o stenogramă din 16 iunie 2001, bazată pe o întâlnire restrânsă între Bush și Putin, acesta din urmă a împărtășit ceea ce arhiva a descris ca „o scurtă lecție de istorie despre (interpretarea sa) a destrămării Uniunii Sovietice".

„Ce s-a întâmplat cu adevărat? Bunăvoința sovietică a schimbat lumea, în mod voluntar. Și rușii au renunțat la mii de kilometri pătrați de teritoriu, în mod voluntar. De neimaginat. Ucraina, parte a Rusiei de secole, a fost cedată. Kazahstanul, cedat. Caucazul, de asemenea. Greu de imaginat, și făcut de șefii de partid", a spus Putin. Republicile sovietice s-au separat de URSS din cauza unei combinații de factori politici, economici și sociali, inclusiv consecințele invaziei din Afganistan și reformele politice provocate de creșterea disensiunilor și stagnarea economică de la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990, ceea ce face ca afirmația lui Putin privind „buna voință" să fie discutabilă.

Ultima întâlnire dintre Bush și Putin, din 2008, la Soci, a avut loc într-un context complet diferit, după summitul NATO de la București, unde SUA au susținut deschis perspectiva aderării Ucrainei și Georgiei. Atmosfera este rece, iar politețea diplomatică nu mai poate masca ruptura. Putin avertizează direct că intrarea Ucrainei în NATO ar crea „un câmp de confruntare pe termen lung" și o „confruntare de durată" între Rusia și Occident. Liderul de la Kremlin vorbește fără ocolișuri despre sprijinirea „forțelor antinatoiste" din Ucraina și despre intenția de a „crea probleme constant", dacă Alianța va continua extinderea spre est.

În același registru, Putin califică Ucraina drept o „țară creată artificial", un stat eterogen, cu populații și identități diferite, susținând că o mare parte a cetățenilor ar percepe NATO ca pe o organizație ostilă. În opinia sa, aderarea la Alianță ar risca să dezbine țara.