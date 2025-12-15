Mel Gibson susține că secretul Giulgiului a fost ascuns timp de secole: „Au îngropat adevărul. O mușamalizare la nivel global"
Postat la: 15.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Când Mel Gibson vorbește despre credință, o face nu ca un observator ocazional, ci ca cineva care a petrecut ani de zile cufundat în simbolurile, violența și contradicțiile acesteia.
Legătura sa cu Giulgiul din Torino nu este teoretică. Este personală. El a descris-o de mult timp ca fiind unul dintre cele mai profunde artefacte fizice legate de povestea lui Hristos, iar acum susține că adevărul despre ea a fost distorsionat în mod deliberat.
Potrivit lui Gibson, această distorsionare nu a fost accidentală sau născută din incertitudine. A fost strategică. El susține că instituții puternice, atât religioase, cât și seculare, au modelat narațiunea în jurul Giulgiului pentru a controla cât de departe putea ajunge adevărul fără a destabiliza fundamentele construite pe el.
Giulgiul din Torino este o pânză de in care se vede imaginea estompată a unui om crucificat, cu răni caracteristice execuției romane. Pentru credincioși, este giulgiul în care a fost înfășurat Iisus Hristos. Pentru sceptici, este un fals medieval, o capodoperă a înșelăciunii timpurii.
De-a lungul deceniilor, testele științifice, în special datarea cu carbon din secolul al XX-lea, păreau să fi rezolvat dezbaterea, plasând originea pânzei în Evul Mediu. Cazul a fost închis, s-a spus lumii.
Dar Gibson susține că ceea ce a primit publicul nu a fost întreaga poveste, ci doar partea considerată sigură pentru a fi făcută publică. Potrivit lui Gibson, mai mulți oameni de știință implicați în testele timpurii și-au exprimat în privat îngrijorarea cu privire la contaminare, eșantionarea părtinitoare și defectele procedurale care nu au fost niciodată abordate în mod adecvat.
El susține că existau date alternative, date care complicau concluzia clară prezentată lumii, dar că aceste descoperiri au fost ignorate deoarece creau prea multă incertitudine. Incertitudinea, avertizează Gibson, este periculoasă pentru instituțiile construite pe autoritate. Nu pentru că adevărul este fragil, ci pentru că controlul este.
În opinia sa, Giulgiul a devenit mai puțin o chestiune de a descoperi ce este și mai mult o chestiune de a decide ce li se permitea oamenilor să creadă că ar putea fi. Ceea ce face cuvintele lui Gibson atât de tulburătoare nu este faptul că pun la îndoială știința.
Ci faptul că anumite întrebări au fost etichetate ca inacceptabile, nu pentru că nu aveau merit, ci pentru că răspunsurile lor amenințau structurile de putere stabilite.
Gibson face referire la studii ulterioare privind formarea imaginii, codificarea tridimensională și proprietățile chimice inexplicabile ale pânzei, susținând că aceste descoperiri au fost minimizate sau prezentate ca simple curiozități, în loc să fie urmărite ca potențiale dovezi care ar putea schimba paradigma.
El merge mai departe, sugerând că Giulgiul reprezintă ceva profund incomod pentru ambele părți ale spectrului de credințe. Dacă este autentic, obligă știința să se confrunte cu fenomene care sfidează explicațiile actuale. Dacă nu este, reprezintă totuși un nivel de sofisticare tehnologică care nu se potrivește perfect cu capacitățile medievale.
Potrivit lui Gibson, această instabilitate este tocmai motivul pentru care întreaga gamă de dovezi nu a fost niciodată permisă în conștiința publică dintr-o dată. Reacția la afirmațiile sale a fost imediată și polarizată.
Criticii îl acuză că alimentează conspirația, că exploatează credința pentru dramă, că subminează decenii de cercetări revizuite de colegi. Susținătorii susțin că el spune pur și simplu cu voce tare ceea ce mulți au bănuit în tăcere de ani de zile: că dezbaterea privind Giulgiul a fost întotdeauna gestionată, mai degrabă decât rezolvată.
Gibson sugerează că această gestionare nu are ca scop protejarea oamenilor de credințe false, ci protejarea instituțiilor de pierderea controlului asupra narațiunii. Ceea ce a stârnit cu adevărat indignarea a fost afirmația lui Gibson că însăși credința este câmpul de luptă.
El susține că Giulgiul nu este periculos din cauza a ceea ce dovedește, ci din cauza a ceea ce îi invită pe oameni să pună la îndoială. Ideea că adevărul este întotdeauna transmis în mod clar și complet.
Potrivit lui Gibson, odată ce oamenii acceptă că ceva atât de sacru și de analizat ca Giulgiul ar putea fi filtrat prin politică și putere, ei pot începe să se întrebe ce altceva a fost modelat în același mod.
El încadrează Giulgiul nu ca un obiect, ci ca o oglindă. O oglindă care arată umanității cât de incomod devine atunci când dovezile refuză să rămână în categoria care le-a fost atribuită.
Credința vrea ca acesta să fie sacru. Scepticismul vrea ca acesta să fie fals. Dar ce se întâmplă dacă acesta există într-un spațiu pe care niciuna dintre părți nu îl poate deține în totalitate? Gibson susține că această stare liminală este exact ceea ce îl face atât de amenințător.
Acesta rezistă reducerii, iar reducerea este instrumentul pe care instituțiile se bazează pentru a menține certitudinea. În spatele indignării și fricii se află o reacție mai liniștită, care poate fi mai revelatoare. Tăcerea.
Anumiți experți au refuzat să comenteze. Anumite organizații au reiterat vechile concluzii fără a se referi la afirmațiile specifice ale lui Gibson. Această reținere nu a făcut decât să alimenteze suspiciunea.
Gibson nu pretinde că are dovezi definitive. El susține că dovezile au fost fragmentate, compartimentate și îngropate sub straturi de autoritate și oboseală, până când oamenii au încetat să mai pună întrebări.
Cea mai tulburătoare parte a avertismentului său este întrebarea pe care o lasă în urmă. Dacă povestea Giulgiului a fost modelată pentru a păstra stabilitatea, ce alte adevăruri au fost gestionate în același mod? Gibson nu își limitează implicațiile la religie.
El le extinde la istoria însăși, sugerând că înțelegerea umanității asupra trecutului său este mai puțin o înregistrare a descoperirilor și mai mult o narațiune curată, concepută pentru a minimiza perturbările.
Giulgiul, din acest punct de vedere, nu este unic. Este pur și simplu unul dintre rarele cazuri în care fisurile sunt vizibile. Reacția globală a fost intensă deoarece Giulgiul ocupă un spațiu psihologic unic.
Se află la intersecția dintre credință, mortalitate, suferință și speranță. A sugera că povestea sa a fost manipulată pare a fi o încălcare nu doar a credinței, ci și a încrederii. Oamenii nu se întreabă doar dacă Giulgiul este real.
Ei se întreabă dacă au fost tratați ca fiind capabili să facă față adevărului. Cuvintele lui Mel Gibson nu oferă o concluzie. Ele oferă disconfort. El nu le spune oamenilor ce să creadă. El le spune să se întrebe de ce credința are limite în primul rând.
Acest mesaj este mult mai destabilizator decât ar putea fi vreodată o simplă afirmație de autenticitate. Pentru că odată ce oamenii încep să bănuiască că adevărul este raționalizat, nu revelat, fiecare concluzie oficială începe să pară provizorie.
Dacă Gibson are dreptate sau nu, poate că în cele din urmă contează mai puțin decât efectul pe care cuvintele sale l-au avut deja. Giulgiul din Torino este din nou o întrebare vie, nu un artefact stabilit.
Iar teama care se răspândește nu ține de prăbușirea credinței. Ține de posibilitatea ca realitatea însăși să fi fost filtrată prin decizii luate fără consimțământul publicului. Întrebarea terifiantă pe care Gibson o lasă în suspans nu este dacă Giulgiul este real. Este dacă umanității i s-a încredințat adevărul complet despre orice.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
DOCUMENT INCENDIAR: Armata Cibernetică a Rusiei a desfășurat un război informatic asupra SUA și aliaților NATO inclusiv România
Armata Cibernetica a Rusiei, dezvaluita intr-un document oficial publicat de SUA care face un rechizitoriu recent al jus ...
-
Document incendiar! Scandal uriaș la CCR: raportul scurs ilegal în presă și presiuni politice înaintea deciziei pe pensiile magistraților
Raportul intocmit de judecatorul-raportor Elena-Simina Tanasescu in dosarul privind sesizarea Înaltei Curți de Cas ...
-
Profesor universitar din Franța: "Nicușor Dan nu are diplomă de Licență"
Informația a fost dezvaluita de Horea Mihai Badau, profesor universitar in Franța. Acesta a obținut un raspuns oficial d ...
-
Cum și-au obținut frații Tate libertatea. Rolurile jucate de Victor Ponta, Marcel Ciolacu și de alegerile prezidențiale anulate în poveste. Anchetă amplă a New York Times
Andrew Tate și fratele sau, Tristan, influenceri controversați din așa-numita „manosfera", au fost eliberați din R ...
-
DIICOT dă lovitura în dosarul "Fabrica de moșteniri": Notari, executori, administratori și interpuși care luau casele bătrânilor, trimiși în judecată
Anchetatorii DIICOT Constanța au finalizat una dintre cele mai complexe cauze de criminalitate organizata din ultimii an ...
-
Contracte cu România și achiziții militare suspendate la NATO după dezvăluiri despre mită de milioane de euro și influență în interiorul agenției NSPA
Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) se afla in centrul uneia dintre cele mai ample investigații de corupție ...
-
GENEZA RĂULUI: Cum algoritmii oligarhilor americani pregătesc sfârșitul democrației
"La inceput era Cuvantul, și Cuvantul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era Cuvantul". Așa incepe Evanghelia dupa Ioan. Ce es ...
-
Ca sa înțelegem de ce Putin continuă războiul și de ce vrea sa reînființeze NovaRassiya despre care tot pomenește
Poate ca mulți s-au mirat de ce anual foarte multi evrei, in jur de 25-30.000 fac un soi de pelerinaj in inima Ucrainei. ...
-
O amantă de ministru a băgat o țară întreagă în rahat. La propriu și la figurat
Pentru cei care sunt inca sceptici vizavi de faptul ca un singur act marunt de corupție poate nenoroci o țara intreaga, ...
-
Dezvăluiri-bombă în WSJ - "Faceți bani, nu război": planul real al lui Trump și Putin pentru Ucraina
Trei oameni de afaceri puternici - doi americani și un rus - s-au aplecat asupra unui laptop in Miami Beach luna trecuta ...
-
Presa ucraineană: Mesajele americanilor pentru Zelenski cu percheziții la șeful lui de cabinet
SUA profita de perchezițiile din biroul șefului de cabinet al lui Vladimir Zelenski, Andrei Yermak, pentru a transmite u ...
-
Fraudă de milioane de euro cu fonduri europene alocate reabilitării unor clădiri din învățământ
Primaria municipiului Focșani a semnat in data de 15.04. 2022 Contractul de Finanțare pentru proiectul european „C ...
-
Secretul influenței lui Jeffrey Epstein: de ce milionarii și liderii lumii nu-i puteau spune 'nu'
A fost unul dintre momentele importante din Washington in 2019. Toate privirile erau indreptate spre fostul avocat al lu ...
-
Austeritatea Regimului BoloDan este impusă prin PNRR. Banii ajung să fie spălați prin Ucraina pentru mafia de la Bruxelles
Marionetele Bruxelles-ului de la noi din țara vand naivilor basme despre „necesitatea" taierilor salariale, taxelo ...
-
Ei plănuiesc în mod deliberat să ne omoare de foame. Și iată care e planul în mod explicit!
Motivul pentru care prețurile energiei și alimentelor sunt in creștere, iar aprovizionarea cu alimente devine din ce in ...
-
CJ Vrancea a balastat 4 drumuri comunale cu prețuri de autostradă, între 96,313 euro și 313,230 euro /km
"24. Aprobarea documentatiilor tehnico-economice la faza: Expertiza tehnica Documentatie de avizare a lucrarilro de int ...
-
Fiul lui Tudorel Toader, denunțat de studente pentru hărțuire sexuală. Una a cedat și a făcut sex de două ori cu profesorul după care s-a îmbătat o săptămână
Acuzații extrem de grave la adresa lui Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universitații „Cuza" (UAI ...
-
Pactul Witkoff-Dimitriev: Ultimile dezvăluiri despre planul de pace din Ucraina elaborat direct în limba rusă și doar tradus în engleză
Un plan de pace controversat in 28 de puncte, elaborat in secret de oficiali americani apropiați de Donald Trump și omol ...
-
The Telegraph: Disperat de scandalul de corupție, Zelenski semnează contracte scandaloase de armament pe care Ucraina nu și le poate permite
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe fondul unui scandal masiv de corupție care ii implica pe susținatorii sai, ...
-
Consiliul de administrație de la o companie strategică a fost numit direct de ministrul Economiei Radu Miruță. Trei din cinci membri sunt oameni cu carnet de partid USR
Într-o postare din data de 28 iulie, Senatorul de Dolj Marian Vasile a facut urmatoarea declarație: „La Avio ...
-
Banca Națională a analizat peste 66.000 de produse și ne spune cum au transferat magazinele creșterea de TVA în coșul românilor
Majorarea Taxei pe Valoarea Adaugata s-a transmis in prețuri aproape integral, dar cu diferențe mari intre alimente și p ...
-
Manipularea pietei de capital: Trump a cumpărat acțiuni în valoare de peste 80 milioane dolari la companii care ar putea beneficia de pe urma deciziilor sale politice
Președintele american Donald Trump a achiziționat obligațiuni corporative in valoare de cel puțin 82 de milioane de dola ...
-
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Nicolae Ceaușescu a fost la un pas de a provoca un razboi intre Romania Socialista și Uniunea Sovietica. Și asta dupa ce ...
-
Cel mai monstruos scandal: Plata CASS la pensii ar putea fi neconstituțională!
Intrarea in vigoare a Legii nr. 141/2025 privind unele masuri fiscal-bugetare, la data de 28 iulie 2025, a reactivat una ...
-
Ingineria "Apartamentul": O judecătoare CCR a primit locuință de protocol după ce și-a donat casa si a zis ca n-are unde sa stea. Este fostă consilieră medaliată a lui Ionannis
Mihaela Ciochina, actual judecator la Curtea Constituționala a Romaniei, a donat singurul sau apartament din București i ...
-
Dosarul Epstein duce la Casa Albă: Donald Trump știa despre fete - se arată în mailuri scurse în spațiul public
Jeffrey Epstein, un infractor sexual condamnat a carui moarte prin sinucidere a generat o examinare intensa a persoanelo ...
-
Operațiunea "Midas" - cel mai mare scandal de corupție din Ucraina: Un ministru a pus la cale jaful de 100 de milioane de dolari
Herman Halushchenko, implicat intr-un scandal de corupție la compania nucleara de stat Energoatom, a fost suspendat din ...
-
Coșmarul pacienților de la spitalul din Târnăveni: legați, lăsați să moară și obligați să spele toaletele. Spitalul susține că „totul este în regulă"
Scene de coșmar intr-un spital de psihiatrie din Tarnaveni: pacienți legați, saltele murdare, decese și sinucideri. Toat ...
-
Lovitură de teatru la Chisinau! Sefii SPP Moldova si-au cerut demisiile. Unul dintre ei e fostul bodyguard al Maiei Sandu. Nevasta-sa de la PAS spune ca e vorba de ceva extrem de grav
Marti seara, presedinta Moldovei Maia Sandu a fost nevoita sa aprobe demisiile a doi sefi ai SPP, semnandu-le decretele ...
-
"Turism pentru lunetişti" în timpul războiului din Bosnia: Grupuri din Italia şi din alte ţări au plătit pentru a putea împuşca locuitori din Sarajevo pentru propriul amuzament
Grupuri de cetateni italieni si de alte nationalitati, asa-numiti „turisti lunetisti", sunt acuzati ca au particip ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu