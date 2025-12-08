Contracte cu România și achiziții militare suspendate la NATO după dezvăluiri despre mită de milioane de euro și influență în interiorul agenției NSPA
Postat la: 08.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) se află în centrul uneia dintre cele mai ample investigații de corupție din ultimii ani, după ce autoritățile din Belgia și Luxemburg au descoperit indicii privind plata unor mite de ordinul milioanelor de euro către actuali și foști angajați ai instituției.
În urma acestor suspiciuni, mai multe contracte strategice au fost blocate, iar accesul unor furnizori la licitațiile NATO a fost suspendat provizoriu. Printre aceștia se află și gigantul israelian Elbit Systems, companie de care depind numeroase armate europene, inclusiv cea a României.
Potrivit documentelor interne consultate de jurnaliștii Follow the Money și partenerii lor media, NSPA a decis pe 31 iulie să suspende temporar mai multe contracte aflate în derulare și să blocheze accesul unor companii la noi proceduri de achiziție. Decizia a venit în contextul unor "indicii care sugerează practici sancționabile și nereguli în atribuirea unor contracte", după cum se arată într-o scrisoare transmisă de un manager al agenției.
Suspendarea afectează livrări esențiale pentru statele-membre NATO: muniție destinată obuzierelor montate pe camioane, sisteme de artilerie reactivă mobilă, echipamente de protecție pentru avioane și elicoptere militare și chiar detonatori produși de Orion Advanced Systems. Alte contracte ale Elbit Systems - cele considerate în afara sferei anchetei - continuă să fie executate.
În acest context tensionat, un purtător de cuvânt al Elbit a transmis că firma nu poate comenta acuzațiile, subliniind însă că "menține un program extins de conformitate și operează în deplină aliniere cu standardele din industrie".
În centrul investigației se află o rețea de consultanți cu conexiuni profunde în industria de apărare. Printre ei, Eliau E., un cetățean italian care controlează mai multe firme active în domeniu - Elar Systems Corp în SUA, Eral Systems UAB în Lituania și Arelco Europe Management Consultancies în Grecia. Nu este clar dacă aceste entități sunt direct implicate în scandal, însă Eliau E. nu a putut fi contactat, în ciuda repetatelor încercări.
Două persoane apropiate investigației susțin că Eliau E. ar fi avut legături strânse cu belgianul Guy M., fost oficial din Ministerul Apărării și ex-angajat al NSPA, devenit consultant după 2021. Acesta a fost reținut pe 12 mai 2025 pe aeroportul din Bruxelles, sub acuzația de constituire de grup infracțional, corupție și spălare de bani. După aproape șase luni în arest, a fost eliberat luna trecută, fiind plasat sub supraveghere electronică.
Belgienii estimează că Guy M. ar fi gestionat mite totale de aproximativ 1,9 milioane de euro. Avocatul său, Pieterjan Dens, a precizat anterior pentru FTM că acesta recunoaște multe dintre faptele din dosar, însă contestă suma invocată de procurori. Dens a refuzat să comenteze în legătură cu evoluțiile recente.
Un alt nume-cheie este cel al cetățeanului turc Ismail Terlemez, fost angajat NSPA, actualmente director și co-proprietar al companiei Arca, una dintre firmele cu cea mai rapidă creștere în industria de apărare a Turciei. Terlemez ar fi fost cel care i-a prezentat pe Guy M. și Eliau E. Arestat în Belgia în mai, acesta urma să fie extrădat în SUA, unde era anchetat într-o investigație paralelă privind corupția în licitații NATO. După ce procurorii americani au abandonat brusc dosarul în iulie, mandatul de extrădare a expirat, iar Terlemez a fost eliberat. Acesta nu a oferit niciun răspuns întrebărilor adresate de presă.
Întregul scandal apare într-un moment delicat pentru NSPA, după scurgeri de documente care au arătat acuzații interne grave împotriva directoarei generale Stacy Cummings, acuzată de favoritism, neimplicare în sesizările privind corupția și ingerințe în activitatea subordonaților. NATO și NSPA nu au răspuns solicitărilor de presă legate de aceste acuzații, iar purtătoarea de cuvânt a Alianței, Allison Hart, a afirmat anterior că revine consiliului de supraveghere al agenției responsabilitatea de a investiga orice "acuzație de conduită necorespunzătoare la locul de muncă din partea directorului general al NSPA".
Elbit Systems este furnizor important pentru armata română, într-o perioadă în care Bucureștiul accelerează programele de modernizare. Ministerul Apărării a semnat în urmă cu trei ani contractul pentru dronele Watchkeeper X, evaluat la aproximativ 1,9 miliarde de lei fără TVA, sisteme produse pe teritoriul României. De asemenea, România a achiziționat un sistem israelian C-UAS de contracarare a dronelor, în valoare de 60 de milioane de euro. Aceste contracte nu sunt afectate de ancheta NSPA, întrucât nu au fost derulate prin agenția NATO, ci prin proceduri bilaterale.
Compania a transmis publicației Economedia.ro o poziție oficială, reafirmând că situația nu privește statele membre, ci agenția de achiziții a NATO. "Elbit Systems nu este familiarizată cu toate detaliile menționate în articol. Din câte înțelegem, este în desfășurare o investigație amplă, care cuprinde mai multe companii cu care consultantul menționat în articol a fost asociat. Este important de clarificat că această chestiune se referă la agenția de achiziții a NATO și nu la statele membre NATO sau la vreun stat anume. Elbit are proceduri de licitație sau activitate comercială foarte limitate, dacă nu inexistente, cu organismul de achiziții NSPA, iar această activitate continuă să se desfășoare în mod normal. Vom coopera pe deplin, după cum este necesar".
