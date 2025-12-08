GENEZA RĂULUI: Cum algoritmii oligarhilor americani pregătesc sfârșitul democrației

"La început era Cuvântul, și Cuvântul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era Cuvântul". Așa începe Evanghelia după Ioan.

Ce este Genesis Mission

Pe 24 noiembrie 2025, domnul președinte Trump a semnat Genesis Mission o altă Geneză cum ar veni, nu a luminii, ci una a capturării puterii prin tehnologie și a transferării acestei puteri către proprietarii de algoritmi.

Vă rog să observați că Genesis Mission nu este un nume aleatoriu și că, dimpotrivă, e o invocare cosmogonică, un show american în care inclusiv Bibliei i se pune sclipici.

Numai că zeul acestei creații nu se retrage în ziua a șaptea. El este un algoritm persistent, omniprezent, gata "să supravegheze, să optimizeze și să extragă".

Ordinul executiv sau ce anume exact a semnat domnul Trump

Pe site-ul oficial, Casa Albă numește aceste document efortul de mobilizare a resurselor științifice federale comparabil cu Manhattan Project și programul Apollo.

Obiectivele sunt clare și ambițioase. Secretarul Energiei trebuie să creeze American Science and Security Platform, un sistem integrat care conectează cele 17 laboratoare naționale ale Departamentului Energiei cu supercomputere și sisteme AI. Platforma va antrena foundation models pe zecile de mii de terra bytes de date științifice federale acumulate în decenii, de la cercetări nucleare la modele climatice, de la genetică la fizica plasmei.

Ordinul identifică o multitudine de provocări naționale: fuziune nucleară controlată și sustenabilă pentru producerea energiei nucleare in scopuri civile, semiconductori, biotehnologie, materiale critice, quantum computing.

AI agents vor automatiza design-ul experimental, vor accelera simulările, vor genera modele predictive.

Promisiunea, pariul lui Trump? Reducerea timpului de invenții și inovații, de descoperiri științifice noi, de la ani la luni, la zile și poate chiar la ore. Cel puțin așa speră oficialii americani.

Partenerii privați vor fi, mai mult ca sigur, cei deja consacrați: Nvidia care va furniza GPU-uri pentru antrenarea modelelor, Oracle va construi infrastructura cloud, AMD și Dell care vor pune la dispoziție super computerele de generație următoare.

Platformele lor vor fi integrate cu bazele de date federale. Cercetătorii din laboratoarele naționale, universitățile publice și instituțiile private vor lucra împreună pe această infrastructură unificată.

În maximum 270 de zile, Departamentul Energiei trebuie să demonstreze "initial operating capability" pentru cel puțin o provocare națională.

Sună grandios și așa și este! Grandios ca proiect!

Dar ce nu spune ordinul e esențial.

De ce acest document este "geneza" răului

Frazele magice ("resources available through industry partners" / "resurse disponibile prin parteneri din industrie") apar în articolul despre identificarea sistemelor și datelor în primele 90 de zile. Apoi, "public-private partnerships, including collaborative research projects and any technology transitions or commercialization activities" (parteneriate public-privat, incluzând proiecte colaborative de cercetare și orice tranziții tehnologice sau activități de comercializare). Și "external partners possessing advanced AI, data, or computing capabilities" (parteneri externi care dețin capabilități avansate de AI, date sau computing).

În traducerea reală, din corporateză în lumea noastră, asta înseamnă că partenerii privați primesc acces la bazele de date guvernamentale acumulate în decenii cu bani publici. Și că informațiile private ale americanilor aflate în bazele de date publice, ale statului, devin input pentru profituri private.

Proprietatea intelectuală rezultată va fi licențiată, brevetată și comercializată de corporații.

Iar lipsa banilor confirmă intentia: "subject to available appropriations" (în limita bugetelor disponibile).

Această propoziție apare de patru ori! Zero dolari acordați acestui proiect; Manhattan Project a primit sume imense, iar Apollo a crescut bugetul NASA de la 500 milioane la 5.2 miliarde dolari în șase ani.

Genesis Mission? Faceți cu ce aveți, descurcați-vă, dar dați-le privaților acces la bazele de date!

Aceste noi "prevederi", nu sunt chiar noutăți; parteneriatele cu Nvidia, AMD, Oracle, Dell existau deja. Nvidia și Oracle au anunțat încă din octombrie 2024 construcția de supercomputere pentru Argonne National Laboratory, iar Dell lucrează deja cu Berkeley Lab, în timp ce AMD are contracte cu Oak Ridge de luni de zile.

Din această perspectivă, domnul președinte Trump a lipit eticheta Genesis Mission pe contracte deja semnate.

Când China legitimează...

Genesis Mission operează pe două planuri; primul e legitim și real, competiția cu China. Care investește masiv în AI. DeepSeek a șocat piețele americane în ianuarie 2025 cu modelul R1, antrenat cu costuri mult mai mici decât echivalentele occidentale.

China construiește supercomputere la scară industrială și concentrează resurse naționale pe breakthrough-uri tehnologice. Competiția e reală, iar răspunsul american e necesar.

...oligarhia profită!

Dar al doilea plan e cel pe care Casa Albă nu îl menționează. Este tacit și esențial, și anume concentrarea extraordinară de putere în mâinile câtorva miliardari americani care au capturat deja aproape întreaga clasă politică.

Miliardari reali, politicieni de carton

Noi românii suntem învățați invers, știm cum e cu miliardarii de carton. În SUA, politicienii sunt de carton, ei sunt deținuți de către oligarhi, pentru că aceștia din urma au suficienți bani încât să-și cumpere puterea, cu politician cu tot!

În primul an al celui de-al doilea mandat, averea lui Donald Trump a crescut cu 3 miliarde dolari, ajungând la 7.3 miliarde conform Forbes - dublu față de noiembrie 2024. Memecoin-ul $TRUMP a fost estimat de Axios la 58 miliarde dolari la lansare, înainte de inaugurare. Holdings-urile sale în crypto totalizau 1.2 miliarde dolari în iulie 2025. Un avion Boeing 747-8 în valoare de 400 milioane dolari, cadou de la familia regală a Qatarului, a fost acceptat oficial în mai 2025. Iar Disney i-a plătit 15 milioane dolari pentru defăimare în decembrie 2024.

Dar miliardarul Trump ajuns și președintele SUA nu e singurul îmbogățit!

Un raport Oxfam America din noiembrie 2025 arată că cei mai bogați 10 miliardari americani și-au crescut averea colectivă cu aproape 700 miliarde dolari în primul an Trump. Elon Musk, Peter Thiel, Marc Andreessen, Larry Ellison, Jensen Huang, toți s-au aliniat în spatele domnului președinte Trump. Majoritatea au investit masiv în campania sa, i-au finanțat candidații loiali și au obținut la schimb contracte guvernamentale uriașe.

Palantir, compania co-fondată de Peter Thiel, a primit peste 113 milioane dolari în contracte federale de când domnul președinte Trump a preluat mandatul în ianuarie 2025. Contractul cu Pentagon-ul e de aproape 800 milioane dolari. Contractul cu ICE pentru Immigration OS, sistemul de supraveghere și tracking al imigranților, e de 30 milioane dolari. Acțiunile Palantir au crescut cu 200% de la alegerea lui Trump.

Politicienii au devenit proprietatea miliardarilor. Iar Genesis Mission e un instrument în această captură.

Miliardari, deținem politicieni

Pentru a înțelege ce se întâmplă cu adevărat, trebuie să privim cine elaborează strategii, cine sunt ideologii, cine gândește, cine finanțează, si mai ales cine implementează.

- Curtis Yarvin este inginerul software devenit profet politic, cunoscut ca Mencius Moldbug, fondatorul mișcării Dark Enlightenment. Yarvin predică înlocuirea democrației cu CEO-monarhi.

Guvernele trebuie conduse ca startup-uri, cu un singur executive responsabil doar față de shareholders, nu și față de cetățeni. Democrația e bug, nu feature. Statele funcționale ar trebui conduse ca Singapore: un autoritarism eficient, un capitalism fără frâne democratice.

În ianuarie 2025, Yarvin a fost invitat la Coronation Ball a lui Trump. A apărut la Tucker Carlson, unde și-a declarat deschis ideile "monarhiste" (ale "monarhiei digitale"). Vice-președintele J.D. Vance a lăudat public influența lui Yarvin în 2021: "There's this guy, Curtis Yarvin, who has written about some of these things."

Tot Yarvin a propus programul RAGE - Retire All Government Employees - concedierea în masă a funcționarilor publici și înlocuirea lor cu loialiștii lui Trump. Elon Musk a executat varianta sa prin DOGE, Department of Government Efficiency. Yarvin vorbește de asemenea despre Butterfly Revolution, un reboot complet al guvernului, o lovitură internă care privatizează statul.

- Peter Thiel, miliardarul PayPal și Palantir, investitorul în Urbit (startup-ul lui Yarvin), finanțatorul lui J.D. Vance. În 2009, Thiel spunea pentru Cato Institute ca "I no longer believe that freedom and democracy are compatible"/ Nu mai cred că libertatea și democrația sunt compatibile". Iar această propoziție nu e doar o metaforă, ea a devenit program politic.

Thiel deplânge extinderea votului către femei, precum și creșterea bunăstării capitaliste despre care crede că au transformat democrația într-un oximoron. Adică, spune el, în loc de cetățeni autonomi și responsabili care își asumă libertatea, avem acum alegători-clienți care votează pentru cei care le promit mai multă siguranță și mai multe beneficii.

Soluția sa? Ieșirea din politică prin tehnologie, prin cripto, prin orice poate scăpa de the unthinking demos - masa de votanți proști, idioții utili ai democrației!

Palantir, compania lui Thiel, e instrumentul acestei viziuni. Software-ul său e folosit de IDF în Gaza pentru lovituri de mare precizie, de Departamentul Apărării pentru analiza informațiilor primite de la drone, de poliția din Los Angeles, LAPD, pentru predictive policing.

Palantir cross-referential are acces la baze de date guvernamentale, IRS, Social Security, imigrație, licențe de conducere, date medicale. Construiește ceea ce un fost angajat a numit infrastructure of the police state.

- Stephen Miller, arhitectul politicii de imigrație a administrației Trump, deține acțiuni substanțiale în Palantir. Conflict de interese? Casa Albă spune că nu există.

Palantir spune că e doar data processor, nu data controller, clienții decid ce fac cu datele. Dar când clientul e ICE și vrea să aresteze 3,000 de persoane pe zi, iar Palantir furnizează near real-time visibility into immigrants' movements, distincția devine doar academică.

- J.D. Vance, vice-președintele american, protejatul lui Thiel, este pârghia politică. Vance a fost finanțat masiv de Thiel în campania sa pentru Senat. E o extensie vie a viziunii neo-reacționare. Trump e vehicul, mâna care semnează și gura care proclamă. Instinctele lui autoritare se potrivesc perfect cu viziunea Yarvin-Thiel: dispreț pentru instituții, obsesia pentru "strongmen", dorința de putere executivă nelimitată.

Genesis Mission e un pas în această viziune. Cu siguranță, nu ultimul. Probabil, unul dintre primele.

De fapt, cine deține puterea?

În aceeași zi în care președintele Trump a semnat la Washington ordinul executiv pentru Genesis Mission, la București, în cadrul Summit-ului pentru Guvernanță Digitală organizat excepțional de The Edge Institute, fostul meu coleg de redacție, Mihnea Măruță, actualmente profesor de filozofia comunicării la Universitatea Babeș Bolyai, a explicat într-o intervenție foarte inspirată, ce se construiește prin Genesis Mission. Mai întâi, spune el, trebuie să privim în filozofia politică. Puterea de stat poate fi deținută în trei moduri fundamentale:

Puterea ca proprietate (ownership state): Suveranul deține statul ca pe un activ personal sau dinastic. Puterea e moștenită, transmisă, exploatată pentru profit propriu. Monarhiile absolute funcționau astfel și regele deținea literalmente regatul, impozitele erau venit personal, teritoriile erau proprietate dinastică.

Puterea ca administrare (trusteeship state). Administratorii conduc temporar în numele altcuiva, fie al poporului, fie al unei entități superioare (Dumnezeu, Legea, Binele Comun). Puterea e delegată, nu deținută. Oficialii sunt servitori temporari, răspund în fața celor pentru care administrează, se retrag când mandatul expiră. Democrațiile moderne aspiră la acest model.

Puterea ca proprietate colectivă de clasă (oligarchic state). Un grup restrâns de comercianți, aristocrați, tehnocrați care dețin efectiv statul nu prin moștenire individuală, ci prin control colectiv exclusiv. Nu e monarhie (nu e un singur proprietar), nu e democrație (majoritatea e exclusă). E proprietate de grup.

Exemplul clasic al proprietății de grup? Republica Veneția.

Între secolele XIII și XVIII, Veneția a fost oligarhie comercială perfectă. Major Consiglio (Marele Counsiliu) era compus din 180 de familii patriciene, comercianți bogați care dețineau efectiv statul. Ele erau înscrise în Libre d'Oro (Cartea de Aur), registrul oficial al nobilimii venețiene stabilit definitiv prin Serrata del Maggior Consiglio din 1297. În 1300, consiliul număra 1,000 de membri ai acestor familii. În 1323, lista a fost închisă oficial, nimeni nu se mai putea înscrie pe ea. Și așa Veneția a devenit formal oligarhie.

Patricienii controlau comerțul, flotele, arsenalele de stat, aveau monopol pe sare și pe cereale. Statul venețian nu era condus pentru binele public, era condus în interesul clasei comerciale care îl deținea. Profiturile statului erau profiturile patricienilor. Deciziile de politică externă erau decizii comerciale. Războaiele erau de fapt investiții.

Sistemul a funcționat câteva secole pentru că patricienii au fost suficient de inteligenți să mențină o aparență de republică, să distribuie puterea între consilii multiple, să prevină concentrarea excesivă în mâini individuale.

Eșecul final a venit atunci când sistemul a devenit prea rigid, când patricienii au încetat să fie comercianți activi și au devenit rentieri pasivi, când au refuzat orice reformă care le-ar fi amenințat privilegiile. Napoleon a distrus Republica Veneția în 1797 fără luptă. Sistemul oligarhic devenise atât de sclerozat încât nu mai putea răspunde amenințărilor externe.

America 2025 și monarhia digitală

America nu este cum era Veneția la 1300! Dar mecanismele ei sunt alarmant de similare, cu o diferență esențială: în locul patricienilor comerciali venețieni, avem oligarhia tech. Și în loc de un Doge formal fără putere reală, îl avem pe domnul Trump, un monarh incompetent digital, dar care semnează ordine scrise de alții.

Genesis Mission nu e despre scientific discovery pentru binele public. E despre transformarea infrastructurii publice în active pe care proprietarii tech le exploatează comercial. Datele publice - plătite de contribuabilul american, acumulate în decenii, vor antrena modele AI private. Proprietatea intelectuală rezultată va fi licențiată, brevetată, comercializată de corporații.

Adică, de la public adunate (gratis) și înapoi la public date (pe bani).

Laboratoarele naționale vor avea "acces partajat", giganții tech vor avea acces privilegiat și capacități de extracție comercială superioare. Este un uriaș privilegiu infrastructural: cercetarea devine dependentă de platformele care devin și proprietari, Nvidia, Oracle, AMD. Alternativele dispar!

E exact ca în Veneția: comerțul cu Orientul trebuia făcut pe corăbiile venețiene, cu ducați venețieni, prin porturile controlate de patricienii venețieni. Acum, cercetarea se face pe GPU-uri Nvidia, pe cloud Oracle, cu algoritmi antrenați pe date publice, dar profiturile rămân private.

Yarvin ar trebui să fie mândru! Thiel la fel. Au transformat aproape imperceptibil res publica în res privata și au făcut-o inteligent, invocând urgența națională și competiția cu China.

Incompetența și haosul, acceleratoarele dezastrului

Însă în toată această arhitectură sofisticată, există un element pe care nici Yarvin și nici măcar Thiel nu îl pot controla complet: incompetența haotică a administrației Trump.

Domnul Trump poate fi orice vrea domnia sa, dar numai un monarh luminat nu! Nu e un CEO vizionar. E un showman narcisist, cu deficit de atenție, care conduce prin impuls, cu gândire binară, de tipul nice person/bad person, care își schimbă direcția în funcție de ultima persoană pe care a întâlnit-o și care dă foc la instituții din neștiință sau răzbunare, niciodată din vreun plan strategic.

DOGE-ul lui Musk a tăiat bugetul fără să înțeleagă ce taie. Genesis Mission promite breakthrough-uri fără bani. Conflictele interne în administrație sunt permanente, iar rotația de personal e extremă.

Politicile se contrazic de la o săptămână la alta. Oficialii americani de rang înalt se fac de râs pe unde se duc, iar rușii îi adoră de-a dreptul! Demult nu au mai întâlnit asemenea idioți!

Și asta e periculos într-un mod foarte specific, tipul acesta de incompetență accelerează colapsul instituțional fără să construiască vreo alternativă funcțională. Demolarea democrației ar putea să nu ducă la techno-autoritarism eficient yarvinesc, ci la haos simplu, la state failure și la state capture de către actori mult mai puțin competenți și mai prădători decât visează Thiel.

Ziua a șaptea

În Geneza biblică, Dumnezeu creează lumea și în ziua a șaptea se odihnește. Creația e bună. Omul e făcut după chipul divin, cu liber arbitru.

În Genesis Mission, algoritmii creează o lume nouă în 270 de zile. Creația nu e pentru om, e pentru proprietarii algoritmilor. Omului i se dă iluzia că alege. Dar alegerile reale, cine anume controlează datele, infrastructura, regulile sunt făcute de elitele tehnologice.

Astfel, nu asistăm la o revoluție tehnologică. Asistăm la o contra-revoluție politică.

Genesis Mission nu va accelera scientific discovery pentru omenire, ci va accelera concentrarea puterii pentru oligarhi. Nu va reduce timpul în care se vor face descoperiri științifice, ci va reduce timpul necesar pentru capturarea statului de către interese private.

Domnul președinte Trump a semnat un ordin care sună grandios și care nu promite nimic concret. Zero dolari! Dar care cedează controlul asupra patrimoniului științific public. Cedează unor rechini informațional accesul la acest patrimoniu, de fapt cedează puterea de a defini ce înseamnă breakthrough și cine profită de ea.

În Geneza biblică, Dumnezeu creează omul după chipul Său.

În Genesis Mission, algoritmii recreează societatea după chipul proprietarilor.

În ce lume ne vom trezi în ziua a șaptea?

Probabil în una în care parlamentele devin decorative, în care CEO-ii devin suverani și algoritmii, lege. Politicienii sunt deja proprietatea miliardarilor, iar marea majoritate devine economic irelevantă, inutilă, dar pe bani, menținută cu UBI (universal basic income) să consume și să tacă.

Geneza Răului nu începe cu foc și sulf. Începe cu parteneriate public-private proclamate urgențe, cu scientific platforms integrate și cu promisiunea că totul e pentru binele nostru, pentru competiția cu China, pentru salvarea științei americane.

Am văzut cum s-a prăbușit republica oligarhică venețiană; prin capturarea puterii ei de către interesele patricienilor.

Sigur, America nu e Veneția. Dar parcă prea seamănă! Aproape până la identificare.

Autor: SERGIU TOADER

REFERINȚE

1. Genesis Mission- Executive Order https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/launching-the-genesis-mission/

2. Department of Energy Fact Sheet: https://www.energy.gov/articles/energy-department-launches-genesis-mission-transform-american-science-and-innovation

3. NBC News - Genesis Mission: https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/trump-signs-executive-order-launching-genesis-mission-ai-project-rcna245600

4. CBS News - AI Executive Order: https://www.cbsnews.com/news/trump-executive-order-genesis-mission-ai-scientific-discovery-super-computer/

5. Trump Net Worth Growth: https://finance.yahoo.com/news/donald-trumps-estimated-net-worth-173000687.html

6. Oxfam Report - Billionaire Wealth: https://newrepublic.com/post/202610/us-billionaires-net-worth-skyrocket-trump

7. Palantir Government Contracts: https://www.npr.org/2025/05/01/nx-s1-5372776/palantir-tech-contracts-trump

8. ICE ImmigrationOS: https://www.americanimmigrationcouncil.org/blog/ice-immigrationos-palantir-ai-track-immigrants/

9. Peter Thiel Cato Essay 2009: https://www.cato-unbound.org/2009/04/13/peter-thiel/education-libertarian/

10. Curtis Yarvin Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin

11. Republic of Venice Political Structure: https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Venice

12. Venice Oligarchy: https://www.thecollector.com/what-was-venice-political-system/